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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье планируется создание сети дешевых магазинов
Генеральный директор НО «Приморский краевой фонд поддержки предпринимательства и стратегических инициатив» Максим МАРЧЕНКО
На пути к главной цели проекта, а ею является развитие малого и среднего бизнеса в Приморье, фонд намерен решить целый ряд попутных задач, которые в итоге должны принести не только коммерческую, но и социальную отдачу. Среди них - внедрение инноваций, налаживание диалога с властями, развитие различных отраслей промышленности, улучшение социального климата в регионе.
«Фонд был зарегистрирован недавно, но определенные результаты его работы уже есть, - говорит генеральный директор НО «Приморский краевой фонд поддержки предпринимательства и стратегических инициатив» Максим МАРЧЕНКО. - Направления его действий разнообразны, так как фонд собирает и рассматривает все базовые идеи, предлагаемые населением, а также набирает средства, чтобы реализовать ту или иную программу. К реализации первых наиболее интересных идей мы уже приступили».
Социальные магазины как бизнес-инициатива
«Одной из насущных проблем для жителей Приморья является цена потребительской корзины, - считает директор направления «Социальных проектов и инициатив» фонда Евгений КОРЖ. - Для некоторых районов края этот вопрос актуален еще и потому, что доставлять продукты в отдаленные районы - дело довольно затратное. В итоге стоимость потребительской корзины в крае в полтора раза выше, чем в среднем по стране.
- Решение мы видим в открытии на территории всего Приморья сети социальных магазинов. Поставляться в эти магазины будет продукция приморских товаропроизводителей - со многими компаниями пищевой промышленности края по этому поводу уже достигнуты договоренности. В таких магазинах продукты будут отпускаться по ценам производителя, то есть без накруток. И это не только снижение стоимости потребительской корзины, но и полноценное питание местных жителей».
Производители Приморья эту идею поддерживают, однако каждый из них понимает: создание региональной социальной розничной сети требует соответствующего управления. Выход из ситуации в фонде уже нашли: операторами этого проекта выступят начинающие предприниматели.
«Не секрет, что начать свой бизнес тяжело. Это и большие траты, и головная боль при подготовке многочисленных документов, - рассуждает Павел КИТАЕВ, директор по стратегическому планированию фонда. - Мы в свою очередь готовы инвестировать в сеть социальных магазинов, подготовить документацию, решить вопросы с землей, построить магазины и передать их в пользование начинающим предпринимателям на конкурсной основе. Молодому бизнесмену не придется нести затраты на закупку оборудования и реализацию проекта. Ему все будет дано. От него потребуются лишь усердие и работа.
Получается своеобразный бизнес-инкубатор, дающий возможность развивать малый и средний бизнес не только во Владивостоке, но и в удаленных районах края, где начать свое дело крайне непросто».
Инфраструктура на основе государственно-частного партнерства
Но не только социальные проекты готов реализовывать фонд. Еще одна из наболевших проблем - это инфраструктура для развития бизнеса. С наибольшими сложностями в этом вопросе предприниматели сталкиваются в городах и районах Приморья, удаленных от административного центра.
«Электроэнергия, водоснабжение, канализация - в Приморье есть места, где с этим возникают большие сложности, - говорит директор по развитию партнерской сети фонда Надежда МАРЧЕНКО. - Усложняет ситуацию высокая стоимость земельных участков и арендной платы за их использование. Наше решение: государственно-частное партнерство в области развития инфраструктуры. То есть землю мы можем получать в аренду на длительный срок, а также рассчитывать на финансовую помощь со стороны государства. Таким образом, будет дан толчок к развитию территорий, будут задействованы пустующие земли и, конечно, увеличится занятость населения».
Несмотря на то что участниками фонда уже стали руководители ведущих предприятий Приморья, решение многих проблем невозможно без воли на то властных структур. Такую волю руководство края продемонстрировало, подписав 26 июля соглашение о сотрудничестве между администрацией Приморского края и Агентством стратегических инициатив (АСИ, Москва). Соглашение подписали генеральный директор АСИ Андрей НИКИТИН и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. И диалог власти и бизнеса уже начался - круглый стол «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае» собрал множество участников. Самым активным в организации встреч руководства края и представителей бизнеса стал Приморский краевой фонд поддержки предпринимательства и стратегических инициатив.
В планах фонда - еще множество идей и проектов, которые позволят сделать жизнь людей в Приморье комфортнее, а бизнесу дадут возможность развиваться и процветать на благо родного края.
Елена ЛЕНСКАЯ, «Дальневосточный капитал».
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