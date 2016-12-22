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«МегаФон» сделал шаг в завтрашний день
«МегаФон» первым из операторов «большой тройки» предложил услуги высокоскоростной мобильной связи четвертого поколения (4G) на Дальнем Востоке. Это не удивительно, если учесть, что филиал «МегаФона» обладает самой мощной инфраструктурой сети 3G в Приморье.Теперь клиенты «МегаФона» могут в режиме реального времени смотреть через мобильную сеть видео высокой четкости, за считанные секунды скачивать фото и загружать интернет-страницы. Дальневосточный проект призван укрепить лидерство «МегаФона» на рынке мобильной передачи данных в России.
Владивосток стал шестым российским городом после Москвы, Самары, Новосибирска, Краснодара и Сочи, обеспеченными самыми передовыми услугами мобильной связи. На момент старта сети во Владивостоке базовые станции 4G обеспечивают покрытие 80% территории жилых районов Владивостока, а также города Артема, международного аэропорта и острова Русского. До конца 2012 года оператор планирует заметно расширить зону действия сети 4G на острове Русском и в других районах.
Досье «ДК»
«МегаФон» был первым оператором, который запустил сеть третьего поколения на территории РФ. На текущий момент эту сеть обслуживает более 30 тыс. базовых станций. Максимальная скорость мобильного Интернета в 3G составляет до 21 Мбит/c (технология HSPA+). Основным потребительским преимуществом технологии LTE (Long Term Evolution) является высокая скорость передачи данных и скорость «отклика» мобильных устройств - видеоролики, графика и другой «тяжелый» контент открываются на дисплее с минимальными задержками. Скорость интернет-доступа в сети четвертого поколения составляет до 50 Мбит/c, что вполне сопоставимо со скоростями фиксированного широкополосного доступа. Поэтому в тех местах, где нет фиксированного доступа, мобильный Интернет сети LTE вполне способен его заменить. Для Дальнего Востока это весьма актуально.
Скорости передачи данных - это ключевое отличие новой технологии 4G. И они во многом определяются возможностями транспортной инфраструктуры. В последние годы «МегаФон» 35% своей инвестиционной программы традиционно направлял на развитие собственной транспортной инфраструктуры, на расширение каналов связи, магистральной сети, зоновой связи. Сегодня «МегаФон» обладает одной из крупнейших магистральных сетей на территории Российской Федерации. Сеть включает в себя ВОЛС, как на магистральном уровне, так на «зоновом» и на городском уровнях.
«Старт сети связи четвертого поколения без преувеличения можно назвать шагом в будущее. Этот стандарт открывает качественно новые возможности для пользователей мобильного Интернета. Вместе с жителями Владивостока преимущества самой современной на сегодняшний день технологии мобильной передачи данных в полной мере смогут оценить гости саммита АТЭС. Все объекты этого престижного международного мероприятия, включая университетские кампусы на острове Русском, обеспечены мобильным Интернетом 4G», - говорит директор Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Юрий ЖУРАВЕЛЬ.
«Администрация Приморского края приветствует пример компании «МегаФон» в развитии технологий телекоммуникаций и переход на новый уровень, - отмечает начальник отдела по работе с операторами связи департамента связи и массовых коммуникаций администрации края Алексей НАРОВЕЦКИЙ. - Власти региона заинтересованы в снижении инфраструктурных ограничений, которые существуют в Приморье. Новое достижение «МегаФона» позволяет надеяться, что вопросы доступа в мобильный Интернет будут решаться намного проще, а территория покрытия будет только увеличиваться».
Эксперты отмечают, что технология 4G очень удобна как для частных, так и для бизнес-пользователей, особенно в сфере малого и среднего предпринимательства.
«Сейчас фактически появилась возможность, сохраняя мобильность, пользоваться всеми ресурсами Интернета, электронной почты, работать с «тяжелым» контентом уже без привязки к какому-то конкретному месту, - рассказывает руководитель департамента бизнес-комуникаций «МегаФона» Роман ПРОКОЛОВ. - И здесь очень важно, что «МегаФон» в Приморье выходит с практическим опытом, который получил в нескольких городах России, где сети 4G были запущены ранее. Мы уже хорошо изучили профиль пользования новыми услугами. Например, в Москве активность наших абонентов, пользующихся услугами 4G, выросла в работе с контентом практически в 6 раз. Сейчас средний пользователь четвертого поколения набирает порядка 20 Гбайт в месяц, показатели третьего поколения находятся на уровне 3 Гбайт в месяц».
Комфортную работу с быстрым мобильным Интернетом клиентам обеспечит универсальный модем «МегаФон», который работает как в сети 4G, так и в сетях предыдущих поколений. Стоимость этого «вездехода» в салонах «МегаФона» составляет 2990 рублей. В дальнейшем линейка оборудования с поддержкой 4G будет расширена. В ближайшее время в салонах связи «МегаФон» во Владивостоке стартуют продажи 4G-планшета Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE MegaFon Edition. До конца 2012 года в продаже появятся роутеры и смартфоны, поддерживающие работу в сетях 4G.
Стоит отметить, что сеть четвертого поколения станет выгодным дополнением к существующей сети 3G. «Бесшовный» переход между сетями 4G/3G/2G дает владельцам 4G-устройств важное технологическое преимущество: даже в случае выхода из зоны действия новой сети клиенты «МегаФона» всегда остаются подключенными к мобильному Интернету.
«МегаФон» пока не планирует вводить специализированные сервисы для LTE-абонентов, но с учетом высокой скорости доступа и малого времени отклика, можно ожидать, что более всего будут востребованы игры и онлайн-видео.
Оператор пока не определился с тарифной политикой в Приморье и будет рассматривать вопрос ценообразования в новом сегменте по результатам тестирования, которое, повторимся, будет бесплатным и без ограничений по объемам трафика. «Но одно абсолютно точно: наш клиент за свои деньги получит совершенно другое качество передачи данных», - оптимистично утверждают в «МегаФоне».
Досье «ДК»
ОАО «МегаФон» - первый оператор, развернувший собственную сеть связи на всей территории Российской Федерации, а также первый в стране, запустивший в коммерческую эксплуатацию сеть 3G. На сегодняшний день «МегаФон» лидирует среди российских операторов связи в сфере услуг мобильного Интернета, занимает второе место по количеству активных абонентов, а также по выручке.
Ключевыми направлениями развития компании на 2012-2013 гг. совет директоров ОАО «МегаФон» определил дальнейшее развитие сетей 3G, 4G, центров обработки данных и собственной розничной сети.
Количество абонентов компании в данный момент превышает 63 млн. Из них 4,8 млн - абоненты Дальневосточного «МегаФона».
Сеть «МегаФон» развернута в девяти субъектах Дальневосточного федерального округа и трех субъектах Сибирского федерального округа. Это Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Эти субъекты занимают более 8 млн кв. км, что составляет более 45% территории Российской Федерации. Здесь проживает порядка 12 млн человек.
Олег КЛИМЕНКО, «Дальневосточный капитал».
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