|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:59 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Группа «МИГ»: Приморью нужны «комплексные» инвестиции
Президент Инвестиционной группы «МИГ» Станислав ЕРМОЛЕНКО
В последнее время в Приморье стали появляться крупные проекты, уникальность которых продиктована не только особенностями природно-климатической зоны, но и теми условиями хозяйственной деятельности, в которых инвесторам приходится решать зачастую нестандартные задачи. Собственно, эти решения и формируют сейчас лицо новой экономики региона. Участие в этих процессах уже само по себе привлекательно, поскольку дает широкие возможности для реализации бизнес-идей, считает президент Инвестиционной группы «МИГ» Станислав ЕРМОЛЕНКО. Пройдя начальный этап реализации крупнейшего на Дальнем Востоке животноводческого проекта, создавшего новые стандарты производства в сельском хозяйстве региона, и получив опыт продвижения приморской продукции на рынках соседних стран, в частности, Республики Корея, Станислав Ермоленко сегодня оптимистично оценивает перспективы взаимовыгодного сотрудничества с партнерами из стран АТР:
«Мы ценны тем, что у нас есть обширные территориальные возможности. В России проживает более 140 млн чел. Соответственно, мы можем предложить нашим азиатским партнерам близкую к дому площадку для входа на рынок, для производства различных товаров народного потребления и продовольствия, для того чтобы обеспечивать ими население стран АТР. Это очень важно, потому что комфортно делать бизнес тогда, когда ты находишься в двух часах лёта от места его нахождения. Сейчас самолеты летают везде, но все мы понимаем, что, допустим, японской или корейской компании, имеющей производство в России, проще контролировать, оперировать, управлять, если это производство расположено на Дальнем Востоке. Географическая близость важна именно с точки зрения эффективности управления бизнесом».
Впрочем, это не единственная причина, позволяющая говорить о привлекательности нашей территории для сельского хозяйства. Приступая к строительству большого свинокомплекса в Спасском районе Приморского края, Инвестиционная группа «МИГ» руководствовалась на всех этапах реализации проекта соображениями экологической безопасности производства, а это - мировая проблема, считает Станислав. Для территориально небольших государств даже при использовании самых современных технологий в животноводстве существуют пределы, ограничивающие поголовье. Превышение этих пределов может привести к серьезным проблемам окружающей среды. В то же время наличие так называемых чистых зон - неоспоримое преимущество, повышающее качество готового продукта.
«У нас программа по свиноводству выстроена таким образом, что сначала мы обеспечиваем свининой Дальний Восток России, а в перспективе планируем экспортные поставки, например, в Южную Корею. Может быть, это слишком амбициозно, но точно достижимо. Правда, для этого кроме собственно производственных усилий необходимо провести громадную организационную работу, добиться определенных правительственных решений на самом высоком уровне стран - участниц процесса. Мы уже начали переговоры на эту тему со своими иностранными партнерами, и не только бизнесменами. Наверное, эта работа не столько наша - бизнеса, сколько правительственная - Минсельхоза РФ, например. Но тем не менее я хочу начать этот диалог для того, чтобы через три-пять лет у нас была возможность приступить к поставкам в Южную Корею. Сегодня эта страна импортирует свинину со всего мира: Чили, Дания, Польша, Венгрия и т. д. А мы гораздо ближе».
Мы готовы к сотрудничеству
Поставки свинины на экспорт - это планы на будущее, а вот начало торговли продуктами сельского хозяйства в соседнюю страну из Приморского края было уже положено: в начале года 3,5 тыс. тонн кукурузы отправлено в Южную Корею. Причем, это были первые в истории поставки кукурузы с Дальнего Востока России. Опыт оказался вполне успешным и сегодня в планах компании на ближайший год увеличение этих поставок в 7-8 раз.
«Изначально мы шли в животноводство и не собирались заниматься растениеводством как таковым. Для нас это было не больше чем необходимость превращать зерно в мясо. Но растениеводство оказалось еще и возможностью диверсифицировать бизнес, поскольку мы научились делать из кукурузы хорошую экспортную позицию. Я думаю, мы будем постоянно стремиться к тому, чтобы превращать зерно в высокотехнологичный продукт с большим переделом. И масло соевое, кукурузное - это далеко не предел. В мире есть интересные технологии, и, я думаю, в этом смысле можно выстраивать диалог с иностранными партнерами.
Мы готовы предложить им более сложное сотрудничество, нежели просто торговля. Вместе с тем оно может представлять больший интерес для них и больше гарантий, ведь совместное производство надежнее. Думаю, производственная кооперация могла бы быть интереснее, чем простые формы торгового финансирования. Я об этом регулярно рассказываю японским и корейским бизнесменам. В ответ зачастую можно услышать: давайте дадим вам денег и осенью будем покупать кукурузу. Я предлагаю: давайте посмотрим на более долгосрочные формы сотрудничества - нам надо строить элеваторы, инфраструктуру, организовывать эффективную логистику. В России необходимо многое построить. Я не боюсь их приглашать в какие-то инфраструктурные проекты. Мы будем в хорошем смысле слова друг к другу привязаны, и это будет работа надолго».
Строительство инфраструктуры для сельского хозяйства в Приморье, по большому счету, только начинается. Для Инвестиционной группы «МИГ», владеющей к тому же морским портом во Владивостоке, это строительство вылилось в собственные логистические проекты. Сейчас компания строит современный элеватор на 45 тыс. тонн. «Если бы кто-то занимался логистическим бизнесом, я бы не отвлекал на нынешнем этапе деньги на это строительство, - признался Станислав Ермоленко, - мы ведь производители». Но пока этим мало кто занимается, поэтому в планах компании строительство зернового терминала в собственном порту.
Особая категория
Столь масштабные проекты в сельском хозяйстве оказались способными привлечь квалифицированных специалистов, что для Дальнего Востока является наиболее важной задачей не только в отрасли, но и в регионе в целом. В Приморский край для работы в свинокомплексе из других регионов страны прибыло несколько семей. Специально для них построено общежитие. А в общей сложности сельское хозяйство края уже получило более 100 новых рабочих мест. И это чуть более чем за год.
«У нас в Приморском крае небольшая численность населения, но это имеет свое преимущество. Я как предприниматель могу сказать, что средняя активность людей на Дальнем Востоке выше, чем в средней полосе России за счет того, что плотность населения небольшая. Тут проживает особая категория людей, ведь приезжали сюда далеко не самые худшие. Это был некий вызов, и здесь было много специалистов с «красными» дипломами. Люди, которые оставались на Дальнем Востоке, были вынуждены всегда хорошо работать. И хоть в последние годы многие покинули регион и потери эти негативно сказываются на экономическом развитии, тем не менее некий людской потенциал сохранен.
По стопам Петра Великого
Нам сейчас нужны, прежде всего, технологии - и сервисные, и промышленные. А наши соседи - это высокотехнологичные страны: Япония, Южная Корея, в некоторой степени Китай, в лице Гонконга, например, или Тайвань. Пусть приезжают, как при Петре I голландцы, - и наших учат, и сами работают. Петр I понимал, что голландец или здесь осядет и станет русским, что и произошло с некоторыми из них, или, если уедет, после себя оставит русских учеников, которые будут учить других. Нам это нужно сейчас.
Я считаю, что России надо привлекать иностранные строительные компании для того, чтобы себестоимость была разумная, а качество строительства высоким. Пр этом денежную составляющую инвестиций я не ставил бы в приоритет, потому что у нас в стране денег достаточно - в тех же Внешэкономбанке, Сбербанке, ВТБ, и стоимость этих денег не всегда выше иностранных. Просто не для всех открыты эти ресурсы. Банкиры - понятно, люди осторожные, но отладить механизм в стране, чтобы эти внутренние инвестиции работали больше, чем сейчас, необходимо. Любой экономист знает, что прежде всего в стране должны работать внутренние накопления.
С одной стороны, обеспечение проектов своими ресурсами позволяет получать более комфортные условия от зарубежных партнеров. С другой - повышать доверие иностранных инвесторов, общую привлекательность. Ведь если страна не боится вкладывать в свою экономику, то это означает, что она верит в свое будущее. Не надо забывать, что Россия - страна не бедная, может позволить себе осуществлять масштабные проекты, в том числе и за свой счет. Тем не менее иностранные инвестиции необходимы. Ведь они с собой приносят не только деньги, но и технологии: управленческие, промышленные и т. д. Качество таких инвестиций, безусловно, выше. К тому же, когда ты работаешь с иностранным партнером, ты выходишь на другой уровень, интегрируешься в мировое хозяйство, международную кооперацию.
Таким образом, причин для развития широких взаимовыгодных связей, осуществления множества успешных проектов в тесном сотрудничестве с партнерами в АТР, на мой взгляд, более чем достаточно».
Елена АБАШЕВА, «Дальневосточный капитал».
- Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Профессиональное страхование врачей набирает обороты
- Теплоизоляция цокольных и первых этажей: оптимальный выбор фасадной системы
- На Дальнем Востоке работают более 700 предприятий по производству стройматериалов
- Андрей ЖЕРЕБЦОВ, руководитель технического отдела компании "ПЕНОПЛЭКС СПб": Новые технологии защитят от тумана и влажности
- Рубль поддержал золотодобычу на Дальнем Востоке
- Создание ТОСЭР поддержит страховую отрасль
- Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Страховые компании развивают линейку антикризисных продуктов по медицинскому страхованию
- На Дальнем Востоке цветочный бизнес от кризиса спасет только газификация
- Предпосылок для роста цен на рынке недвижимости Дальнего Востока нет
- Дальний Восток пересматривает активы на продажу
-
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контактыАдрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
Вам нужен кредит? Контакты Poskonnyy Алексей кредита компании через alexyposkfirm@gmail. com мы дает жизни возможность время кредит физическим лицам, коммерческих фирм, страхование и т. д. Вы в любой финансовые трудности или нуждается в кредит, чтобы инвестировать или вам нужен кредит, чтобы оплатить поиск купюр не далее, как мы здесь, чтобы сделать все ваши финансовые проблемы ушли в прошлое. Мы предлагаем все виды кредита в любой валюте номинала с процентной ставкой 2%. Я хочу использовать эту среду, чтобы большое пусть вы знаете, что мы готовы помочь Вам с любой вид кредита, чтобы решить, что ваши финансовые проблемы. Пишите нам: alexyposkfirm@gmail. com
Вам нужен кредит? Связаться с Mrbobwood кредит мы Компания придает жизни время альтернативную кредит физическим лицам, коммерческих фирм, страхование и т. д. Вы в любой финансовые трудности или нуждается в кредит, чтобы инвестировать или вам нужен кредит, чтобы оплатить счета поиск не дальше, как мы здесь, чтобы сделать все ваши финансовые проблемы ушли в прошлое. Мы предлагаем все виды кредита в любой валюте номинала с процентной ставкой в размере 3%. Я хочу использовать эту среду, чтобы большое пусть вы знаете, что мы готовы помочь Вам с любой вид кредита, чтобы решить, что ваши финансовые проблемы. Пишите нам: mrbobwood@hotmail. comНе стесняйтесь обращаться к нам для деталей или посетите наш веб-кредит дивизионных в зависимости от финансирования потребностей вашего бизнеса. Только заинтересованные клиенты должны связаться сОн подтвердил получение этого письма и вернуться к нам. MrbobwoodMrbobwood кредит компании || коммуникации и КСОПожалуйста, свяжитесь с нами через эту почту: mrbobwood@hotmail. com
Пытались ли вы получить кредиты от банков без успеха? Срочно нужны деньги, чтобы выбраться из долгов? Нужны деньги для расширения или создания собственного бизнеса? Получить кредит от одного из ведущих кредитных компаний Великобритании. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте: 24hourloanservice2011@gmail. com
Авторизация: