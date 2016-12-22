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24 Августа 2012, 04:33 | Рынки

«Владхлеб» встретит гостей саммита АТЭС во Владивостоке хлебом-солью

Встречать гостей, как полагается в России, будут хлебом-солью, а выпекать главный символ русского гостеприимства будет компания «Владхлеб».
Некоторое время назад предприятие предложило приморцам целую линейку полезных хлебов
Некоторое время назад предприятие предложило приморцам целую линейку полезных хлебов

 

 

 

 

 

 

Хлеб на Руси всегда являлся продуктом стратегического значения, и свою миссию предприятие выполняет достойно: ежедневно в магазины края поставляет около 40 тонн традиционного сорта «Подольский» и более 27 тонн других хлебов, в том числе из ассортиментной линейки «Здоровое питание». Опыт старейшего в региональной отрасли предприятия наглядно доказывает, что даже в самых сложных экономических условиях можно эффективно работать и успешно развиваться.

О богатой истории предприятия и развитии хлебопекарной отрасли Дальнего Востока рассказывает корпоративный Музей хлеба, который c удовольствием посещают иностранные делегации. Но «Владхлеб» устремлен в будущее и, чтобы оставаться лидером отрасли, проводит постоянную модернизацию производства, внедряет новые технологии производства, разрабатывает новые рецептуры и расширяет линейки продукции.

«В то время как Приморье носит звание форпоста России, ведущие отраслевые производственные и промышленные предприятия края просто не могут отставать в развитии», - поясняет генеральный директор ОАО «Владхлеб» Дмитрий ШИНКАРЕНКО.

На предприятии утвержден план модернизации и технического перевооружения производства, который поэтапно реализуется. И особое внимание здесь всегда уделяют вопросам повышения качества. Собственная производственная лаборатория осуществляет полный контроль входящего сырья и готовой продукции.

Кроме того, «Владхлеб» сертифицирован по стандартам ИСО 9001 и ХАССП, а также первым на Дальнем Востоке получил сертификат соответствия системе ИСО 22000 - 2007, предъявляющей повышенные требования к выбору поставщиков сырья, санитарным условиям производства, качеству и безопасности конечной продукции.

Предприятие намеренно ужесточает внутренние требования к качеству, поскольку основная цель - превратить исконно российский продукт в настоящий источник долголетия, который с удовольствием потребляли бы люди, стремящиеся сохранить здоровье и стройную фигуру. И, надо сказать, прилагаемые усилия по достоинству оцениваются как потребителями, так и внешними экспертами на всевозможных российских и зарубежных профессиональных конкурсах и выставках, в которых активно участвует «Владхлеб»: «Лучший товар Владивостока», «Дальагро. Продовольствие», «100 лучших товаров России», «Торговая марка года» и т. д. Само предприятие удостоено статуса лауреата Премии Правительства России в области качества. А недавно команда компании, одержав победу во всех отборочных этапах на территории России, представляла российских хлебопеков во Франции - в финале Кубка мира по хлебопечению имени Луи ЛЕСАФРА.

К слову, помимо профессиональных «профильных» достижений есть у «Владхлеба» и еще одна знаковая награда - победа в номинации «Социально ответственный бизнес» VII Краевой Бизнес-Премии Приморского края.

«Для хлебопеков понимание своей социальной ответственности, наверное, ярче и острее, чем для других профессий, - считает Дмитрий Шинкаренко. - Наша миссия в том, чтобы хлеб на столе у приморцев был всегда, вне зависимости от кризисов. Более того, в рамках программы «Город для людей» он поставляется по сниженной отпускной цене в десятки торговых точек Владивостока. Ответственно относимся мы и к персоналу - здесь работает более 1500 человек, причем уровень зарплаты на предприятии на 46% выше, чем средний по отрасли».

Но вернемся к продукции. Сердцем хлебобулочного производства являются линии по производству самого популярного сорта - «Подольского», выпекаемого по фирменной «владхлебовской» рецептуре с применением живых дрожжей. При этом ассортимент постоянно растет, пополняясь новыми, уникальными для Дальнего Востока видами продукции. Некоторое время назад предприятие предложило приморцам целую линейку полезных хлебов - «Здоровое питание». Хлеба этой линейки, такие как «Идеальная фигура», «Богатырь», «С хитозаном», «Тонус» с чагой», «Тонкая талия», особенно пользуются спросом у нашего покупателя.

Кроме того, компания «Владхлеб» первой в регионе стала производить кондитерские изделия европейского качества, благодаря чему на столах дальневосточников появились торты и пирожные, выполненные в лучших европейских традициях. Сегодня ассортимент кремовых изделий насчитывает порядка 200 наименований. А общий объём выпускаемой компанией хлебов, хлебобулочных и кондитерских изделий - 85 тонн ежедневно.

Продукцию Владхлеба оценят и гости Владивостока, прибывающие на саммит АТЭС-2012. Его участники увидят и ощутят на вкус то, чем по праву гордится и Приморье, и Дальний Восток в целом.

Досье «ДК»

История «Владхлеба» начинается c 1903 года. Сегодня это крупнейший производитель хлебобулочных, слоёных и кондитерских изделий в Приморье и один из лидеров региона. География поставок выходит за рамки Приморья: продукция реализуется в Хабаровске и Биробиджане, Магадане и Петропавловске-Камчатском. По итогам 2011 года в бюджеты и внебюджетные фонды компания «Владхлеб» перечислила порядка 280 млн рублей.

Татьяна ОРЛОВА, «Дальневосточный капитал».

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