|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 04:07 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
«Владхлеб» встретит гостей саммита АТЭС во Владивостоке хлебом-солью
Некоторое время назад предприятие предложило приморцам целую линейку полезных хлебов
Хлеб на Руси всегда являлся продуктом стратегического значения, и свою миссию предприятие выполняет достойно: ежедневно в магазины края поставляет около 40 тонн традиционного сорта «Подольский» и более 27 тонн других хлебов, в том числе из ассортиментной линейки «Здоровое питание». Опыт старейшего в региональной отрасли предприятия наглядно доказывает, что даже в самых сложных экономических условиях можно эффективно работать и успешно развиваться.
О богатой истории предприятия и развитии хлебопекарной отрасли Дальнего Востока рассказывает корпоративный Музей хлеба, который c удовольствием посещают иностранные делегации. Но «Владхлеб» устремлен в будущее и, чтобы оставаться лидером отрасли, проводит постоянную модернизацию производства, внедряет новые технологии производства, разрабатывает новые рецептуры и расширяет линейки продукции.
«В то время как Приморье носит звание форпоста России, ведущие отраслевые производственные и промышленные предприятия края просто не могут отставать в развитии», - поясняет генеральный директор ОАО «Владхлеб» Дмитрий ШИНКАРЕНКО.
На предприятии утвержден план модернизации и технического перевооружения производства, который поэтапно реализуется. И особое внимание здесь всегда уделяют вопросам повышения качества. Собственная производственная лаборатория осуществляет полный контроль входящего сырья и готовой продукции.
Кроме того, «Владхлеб» сертифицирован по стандартам ИСО 9001 и ХАССП, а также первым на Дальнем Востоке получил сертификат соответствия системе ИСО 22000 - 2007, предъявляющей повышенные требования к выбору поставщиков сырья, санитарным условиям производства, качеству и безопасности конечной продукции.
Предприятие намеренно ужесточает внутренние требования к качеству, поскольку основная цель - превратить исконно российский продукт в настоящий источник долголетия, который с удовольствием потребляли бы люди, стремящиеся сохранить здоровье и стройную фигуру. И, надо сказать, прилагаемые усилия по достоинству оцениваются как потребителями, так и внешними экспертами на всевозможных российских и зарубежных профессиональных конкурсах и выставках, в которых активно участвует «Владхлеб»: «Лучший товар Владивостока», «Дальагро. Продовольствие», «100 лучших товаров России», «Торговая марка года» и т. д. Само предприятие удостоено статуса лауреата Премии Правительства России в области качества. А недавно команда компании, одержав победу во всех отборочных этапах на территории России, представляла российских хлебопеков во Франции - в финале Кубка мира по хлебопечению имени Луи ЛЕСАФРА.
К слову, помимо профессиональных «профильных» достижений есть у «Владхлеба» и еще одна знаковая награда - победа в номинации «Социально ответственный бизнес» VII Краевой Бизнес-Премии Приморского края.
«Для хлебопеков понимание своей социальной ответственности, наверное, ярче и острее, чем для других профессий, - считает Дмитрий Шинкаренко. - Наша миссия в том, чтобы хлеб на столе у приморцев был всегда, вне зависимости от кризисов. Более того, в рамках программы «Город для людей» он поставляется по сниженной отпускной цене в десятки торговых точек Владивостока. Ответственно относимся мы и к персоналу - здесь работает более 1500 человек, причем уровень зарплаты на предприятии на 46% выше, чем средний по отрасли».
Но вернемся к продукции. Сердцем хлебобулочного производства являются линии по производству самого популярного сорта - «Подольского», выпекаемого по фирменной «владхлебовской» рецептуре с применением живых дрожжей. При этом ассортимент постоянно растет, пополняясь новыми, уникальными для Дальнего Востока видами продукции. Некоторое время назад предприятие предложило приморцам целую линейку полезных хлебов - «Здоровое питание». Хлеба этой линейки, такие как «Идеальная фигура», «Богатырь», «С хитозаном», «Тонус» с чагой», «Тонкая талия», особенно пользуются спросом у нашего покупателя.
Кроме того, компания «Владхлеб» первой в регионе стала производить кондитерские изделия европейского качества, благодаря чему на столах дальневосточников появились торты и пирожные, выполненные в лучших европейских традициях. Сегодня ассортимент кремовых изделий насчитывает порядка 200 наименований. А общий объём выпускаемой компанией хлебов, хлебобулочных и кондитерских изделий - 85 тонн ежедневно.
Продукцию Владхлеба оценят и гости Владивостока, прибывающие на саммит АТЭС-2012. Его участники увидят и ощутят на вкус то, чем по праву гордится и Приморье, и Дальний Восток в целом.
Досье «ДК»
История «Владхлеба» начинается c 1903 года. Сегодня это крупнейший производитель хлебобулочных, слоёных и кондитерских изделий в Приморье и один из лидеров региона. География поставок выходит за рамки Приморья: продукция реализуется в Хабаровске и Биробиджане, Магадане и Петропавловске-Камчатском. По итогам 2011 года в бюджеты и внебюджетные фонды компания «Владхлеб» перечислила порядка 280 млн рублей.
Татьяна ОРЛОВА, «Дальневосточный капитал».
- Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Профессиональное страхование врачей набирает обороты
- Теплоизоляция цокольных и первых этажей: оптимальный выбор фасадной системы
- На Дальнем Востоке работают более 700 предприятий по производству стройматериалов
- Андрей ЖЕРЕБЦОВ, руководитель технического отдела компании "ПЕНОПЛЭКС СПб": Новые технологии защитят от тумана и влажности
- Рубль поддержал золотодобычу на Дальнем Востоке
- Создание ТОСЭР поддержит страховую отрасль
- Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Страховые компании развивают линейку антикризисных продуктов по медицинскому страхованию
- На Дальнем Востоке цветочный бизнес от кризиса спасет только газификация
- Предпосылок для роста цен на рынке недвижимости Дальнего Востока нет
- Дальний Восток пересматривает активы на продажу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.