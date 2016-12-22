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ДФО вышел на предпоследнее место по объемам книгоиздания,обогнав только Кавказ
Как рассказала «Дальневосточному капиталу» руководитель информационного центра «Приморская книга» Приморской краевой публичной библиотеки им. А. М. Горького Наталья КУЗЬМИНА, бессменный организатор Дальневосточной выставки «Печатный двор», которая готовится вот уже 17-й раз встретить во Владивостоке книгоиздателей ДФО, дальневосточные показатели на фоне общероссийских выглядят весьма скромно, но печатная книга все еще доминирует на рынке, хотя электронная уже начинает ее теснить. Раньше всех к развитию электронной книги в регионе приступили вузы.
- Среди российских изданий доля электронной книги в ассортименте небольшая, в Москве, например, по разным мнениям, 15-17%, а в регионах - около 4%, а то и меньше, - говорит Наталья Ивановна. - Но я придерживаюсь мнения, что не важно, какую книгу и на каком носителе человек читает, главное, что он не потерял интерес к чтению вообще.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным Российской книжной палаты, в 2013 году в стране издана 121 тысяча книг общим тиражом 540 млн экземпляров. Причем более 50% названий и более 85% тиража увидели свет и остались в Москве. Считается, что сегодня книгоиздательскую отрасль России составляют 5800 издательств, 7000 полиграфических предприятий и около 1500 книготорговых фирм.
Дальше - только Кавказ
В Дальневосточном федеральном округе, по данным Российской книжной палаты, в 2013 году издано 1830 книг и брошюр общим тиражом 1147 тыс. экземпляров, по сравнению с 2012 годом эти показатели уменьшились. Впрочем, Наталья Кузьмина не торопится делать из этих цифр пессимистические выводы, считая, что региональное книгоиздание имеет свои особенности, свой неповторимый характер, и цифры здесь не самая показательная характеристика. Кроме того, статистика книжной палаты все-таки имеет погрешности, поскольку в полной мере не отработан механизм предоставления обязательного экземпляра.
- По строгим статистическим данным ДФО находится на предпоследнем месте по объемам книгоиздания (меньше издает только Северо-Кавказский федеральный округ), - говорит она. - Но это не потому, что мы плохо издаем или нединамично развиваемся. На громадной территории России, треть которой занимает Дальний Восток, проживает всего около 6 млн человек. - Это малонаселенное и плохо объединенное дорогами пространство очень сложно насытить и более необходимыми для обыденной жизни вещами, чем книги. Хотя именно небольшой потребительский спрос, в числе иных факторов, сдерживает развитие книжного рынка. Другие отрасли здесь имеют государственную поддержку, в отличие от книгоиздательской. Такая поддержка отрасли минимальна (хотя она есть в виде различных грантов и конкурсов) и недостаточна практически во всех краях и областях ДФО, за исключением разве что Республики Саха (Якутия).
Наталья Кузьмина считает, что рассматривать региональное книгоиздание Дальнего Востока необходимо с качественной, содержательной стороны, и готова привести примеры прекрасно изданных книг, которые долгое время дожидались внимания издателя.
- Специалисты книжной отрасли региона не без основания считают, что она последовательно развивается, - говорит руководитель информационного центра. - У нас есть свои, порой совершенно уникальные издания, которые принимают участие в региональных, международных книжных выставках и получают высокую оценку. Взять хотя бы недавно изданные на Сахалине материалы Антона Павловича ЧЕХОВА по переписи населения на острове… Сколько лет мы говорили, что у нас нет хорошего издания Владимира АРСЕНЬЕВА, а сегодня на подходе уже 4-й том шеститомника Арсеньева. Прекрасную книгу «Там, где Владивосток» выпустила «Студия Крост» Игоря КРЮКОВА. Уникальная книга о Русском острове Олега СТРАТИЕВСКОГО вышла в ДВФУ, не менее уникальное издание «Атлас Курильских островов» подготовил Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, не могу не назвать книгу «Священная лошадь САХА» издательства «Бичик». И таких примеров немало.
Внутри ДФО, по мнению эксперта, издательская активность весьма различается. Около 80% всего, что издается на Дальнем Востоке, выходит в четырех регионах: Приморском, Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия) и на Камчатке. Амурская, Магаданская и Сахалинская области сегодня имеют небольшие книжные рынки, и там в основном работают не столько издательства, сколько издающие организации, которые выпускают по 5-7 книг в год.
Кто делает политику
Активную издательскую деятельность на территории ДФО ведут вузы, в некоторых регионах они издают от 40 до 70% всего вышедшего в свет. Понятно, что это в основном учебная и научная литература, но она демонстрирует высокий класс книгоиздателей. Здесь среди лидеров, по мнению Натальи Кузьминой, можно назвать Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск), Северо-Восточный федеральный университет (Якутск), Северо-Восточный государственный университет (Магадан), РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, Дальрыбвтуз и МГУ (Владивосток). Совсем недавно этот вузовский список, бесспорно, возглавил бы Издательский дом ДВГУ, который по объемам изданной продукции входил в список 100 крупнейших издательств России, но в связи с образованием ДВФУ ему на смену пришел департамент публикационной деятельности, который пока не набрал прежних издательских объемов.
В Приморском крае хорошо известны издательство «Дальнаука» ДВО РАН, «Рубеж» Александра КОЛЕСОВА, «Русский остров» Александра ЯКОВЦА, не так давно на рынке работают «Дальиздат» Татьяны ПРУДКОГЛЯД и Александра БОНДАРЕНКО, «Светлана» Геннадия КУНГУРОВА, «Валентин» Валентина ПАКА и «Издательство Дальневосточного университета» Татьяны Прудкогляд. Не все из них могут похвастаться объемами, но то, что они издают хорошие и профессиональные книги - непреложный факт.
Вместе с Натальей Кузьминой и профессором кафедры журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Татьяной Прудкогляд пытаемся обозначить круг реально работающих в книгоиздании региональных компаний, тех, кто делает книжную политику, выпуская добротные, красивые и грамотные книги.
В Хабаровске эксперты выделяют Издательский дом «Приамурские ведомости» (основатель и генеральный директор Валерий СМИРНОВ) - лидер регионального рынка выпускает почти половину того, что издается в крае. Его альбомы и фотокниги о городах Дальнего Востока хорошо известны в регионе. В числе недавно вышедших изданий «Приамурских ведомостей» - фундаментальная книга о реке Амур и прекрасно изданный трехтомник писателя-краеведа Всеволода СЫСОЕВА. Среди интересных издателей-хабаровчан Наталья Кузьмина называет частного издателя Александра ХВОРОВА, Хабаровский краеведческий музей имени Н.И. Гродекова, который выпускает в свет уникальные материалы по краеведению, Издательский дом «Частная коллекция» (Виктор БУРЯ), издательство «Реотип».
Краеведческий конек
Бесспорным лидером рынка в Республике Саха (Якутия), по мнению Татьяны Прудкогляд, является национальное книжное издательство «Бичик». Кстати говоря, по итогам 2013 года «Бичик» единственное из издательств ДФО вошло в ТОП-100 крупнейших издательств России. Уникальность его состоит и в том, что национальное издательство выпускает литературу на якутском, русском языках, а также на языках малочисленных народов Севера, обеспечивая регион детской, краеведческой, научно-популярной, учебной и художественной литературой.
- Прекрасные издания «Бичика» не раз увозили гран-при выставки «Печатный двор», - поддерживает коллегу Наталья Кузьмина, листая одну из недавно изданных книг «Лена. Жизнь великой реки». - У них любая книга, начиная от школьного букваря, сделана настолько творчески и профессионально, что в каждой из них ощущается любовь издателя к своей республике, своей культуре. Впрочем, в Якутии есть и другие интересные книгоиздатели, например «Якутский край», «Алмазы Анабара», они, конечно, не конкуренты «Бичику», но выпускают в свет очень хорошие издания по краеведению.
На Камчатке наши эксперты, недавно побывавшие на полустрове вместе с членами Российской ассоциации книгоиздателей, единогласно выделили Холдинговую компанию «Новая книга» Станислава КОЖАНА.
- Холдинг включает большое издательство, которое «закрывает» практически все потребности в краеведческой, детской, учебной литературе. Кроме того, в составе холдинга работает 17 книжных магазинов в Петропавловске-Камчатском, - говорит Наталья Кузьмина. - Мне даже показалось, что на Камчатке читают больше, потому что и в магазинах, и в библиотеке мы увидели много посетителей. Станислав Кожан поддерживает различные культурные мероприятия, сам является организатором интересных акций для читателей. Более того, он, его менеджеры и логисты отбирают и завозят на Камчатку лучшую российскую книгу, и за это ему можно поклониться. Потому что, по статистике, 80-90% книг, которые издаются в Москве и Санкт-Петербурге, к нам просто не попадают.
В Магадане эксперты выделили издательство «Охотник» Павла ЖДАНОВА, отличительной чертой которого являются прекрасные фотоиллюстрации известных магаданских фотографов, на Сахалине - ООО «Издательство «Сахалин - Приамурские ведомости» Александра ТАРАСОВА. Оба выпускают альбомную, подарочную, научно-краеведческую литературу, главным героем которой является Восток России с его неповторимой природой и особенными людьми. В Амурской области был назван интересный книгоиздательский проект «Благовещенск. Из века в век» «Приамурской ярмарки», посвященный страницам истории и освоения Приамурья.
Жаль, но стали достоянием истории некогда известные и уважаемые Дальневосточное книжное издательство (Владивосток), Хабаровское книжное издательство, Сахалинское книжное издательство, продержавшееся значительно дольше своих коллег по цеху.
Разговор издателя с заказчиком
Скудное финансирование - одна из главных проблем регионального книгоиздания. В такой ситуации для издателя едва ли не главным становится талант убеждения: найти спонсора или заказчика на твой выстраданный и выпестованный проект становится все сложнее. Благо, случаются иногда юбилеи субъектов Федерации, городов, исторических событий и предприятий, благодаря чему находятся деньги на памятные издания и подарочные альбомы, объявляются конкурсы на гранты и заказы. Вот тогда творческий интерес издателя пересекается с интересом чиновника или генерального директора.
Кстати говоря, продуктом такого пересечения «книжных людей» и прозорливых заказчиков не раз становилась прекрасная книга, которую и подарить высоким гостям не стыдно, и почитать очень даже любопытно, - о меняющемся Владивостоке, уникальной природе Колымы, самобытной якутской земле, величественном и непредсказуемом Амуре и героях, защищавших 45 лет назад остров Даманский. И уже не важно, у кого возникла идея создания такой книги, важно, что все-таки возникла и воплотилась в жизнь, как бы трудно ни было книгоиздателю.
- Работая на энтузиазме, мы заранее делали макет издания, а потом предлагали его потенциальному заказчику, не только на словах убеждая, что это будет достойная книга, - делится кухней Геннадий Кунгуров, профессиональный художник-график, владелец издательства «Светлана», доцент кафедры журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ. Его работы люди старшего поколения, возможно, помнят по серии «Сказки народов Дальнего Востока», выпущенной в Дальневосточном книжном издательстве. - И когда заказчик доверял издателю, удавалось добиться хорошего результата.
К сожалению, такой творческий тандем «заказчик - издатель» возникает далеко не всегда. Сегодня, по мнению Геннадия Кунгурова, некоторые творческие профессии размываются: каждый может взять в руки хорошую фотокамеру и сделать приличный кадр, едва ли не каждый - накидав на компьютере прообраз будущей книжной странички, вообразить себя дизайнером. Все это, в общем-то, хорошо, если бы, финансируя издание, такой заказчик жестко не диктовал исполнителю свои не очень профессиональные пожелания.
- Порой приходится тратить массу времени на взаимоотношение с заказчиком. Это разрушает художника, - размышляет Геннадий Кунгуров. - Думают, раз начальник, ему дано свыше разбираться во всем, что его окружает. Я уважаю начальника, который говорит: «Вы профессионал, сделайте так, как считаете нужным». Даже, может быть, ему не все понравилось… Но нам многое не нравится в искусстве сегодня, а завтра это становится признанным произведением искусства, ведь художник шагает чуть-чуть впереди. Такие доверяющие художнику заказчики, наверное, есть, но мне они что-то в последнее время не встречались. Вот почему мы потихоньку отошли от больших проектов и издаем книги, можно сказать, своих друзей и единомышленников, ближнего круга, тех, кто доверяет издательству «Светлана».
Книга в подарок
Тенденция, когда книги издают те, кто нашел источник финансирования, - сохраняется, и в наше рыночное время никуда от этого не деться. Есть мнение, что вследствие этого в «портфель заказов» стали попадать не самые лучшие произведения. Впрочем, Татьяна Прудкогляд ничего страшного в этом не видит, предлагая читателю самому оценить творчество того или иного автора.
- Думаю, что сейчас книгоиздание стало гораздо ближе к народу. Благодаря современным технологиям, каждый может издаваться - тиражом от одного экземпляра и больше. Своеобразная печать по требованию. И в свет выходят семейные воспоминания, лирические стихи, сказки, придуманные на ночь дочке ее творческим отцом, - размышляет Татьяна Владимировна. - Ничего плохого в этом нет… Среди тех, кто пишет, конечно, встречаются и графоманы, но я, как издатель, считаю, что небольшой тираж такой литературы можно отдать на суд читателя… Далеко не всегда издатель способен точно определить судьбу книги. Ну кто знал, что история Гарри Поттера, написанная школьной учительницей, станет таким тиражируемым изданием? Многое в оценке книги субъективно. Мы можем помочь, отредактировать, подсказать, добавить-убавить, но так, чтобы не исчезла авторская изюминка, и, если автор нашел средства на издание, пусть книга увидит свет.
Кстати говоря, Татьяна Прудкогляд рассказала о новом смысле лозунга «Книга - лучший подарок». В ее практике и практике коллег было уже несколько случаев, когда друзья, родственники, однокашники скидывались и дарили автору к юбилею или другому особому случаю книгу его стихов, сказок, воспоминаний.
Этот факт подтверждает и Геннадий Кунгуров:
- Издание книги как бы приблизилось к человеку, едва ли не каждый может издать свои мемуары. Это так, и это прекрасно, - говорит он. - У меня много книг сделано людьми, которые издали их для себя, своей семьи, своего ближнего круга. Да я и сам подумываю сделать родословную семьи, два-три экземпляра отпечатать и оставить детям.
Издатели радуются фактам реальности, когда предприниматели региона находят средства на публикацию книг. Таких фактов, наверное, не очень много, но они есть. И вот уже третью книгу сказок издает предприниматель Сергей ФОРОСТЯННЫЙ, книги молодых приморских авторов помогают издать Александр БОНДАРЕНКО и Иван ШЕПЕТА. Пожалуй, в каждом регионе есть свои имена благотворителей и меценатов книжного дела; кстати говоря, зачастую таковыми выступают и сами книгоиздатели, отказываясь от прибыли в пользу начинающего автора, максимально минимизируя стоимость собственной работы.
- К счастью, представители регионального бизнеса готовы в качестве спонсоров финансировать выпуск книг. Все зависит от проекта и автора. И хочешь - не хочешь, а издатель должен генерировать новые идеи и проекты, чтобы спонсор или меценат все-таки появился, - говорит Татьяна Прудкогляд. - Еще один пласт ценной литературы, которая сегодня издается, - это корпоративные издания, и есть такие издательства, которые на этом существуют. Можно по всякому относиться к такого рода заказным книгам (о заводе, шахтоуправлении, мостостроительной или золотодобывающей компании), но я считаю, что в них пишется наша региональная история, на примере конкретных предприятий и конкретных людей. И очень хорошо, что находятся средства на такие издания.
Собственно говоря, книжную историю и книжную политику Дальневосточного региона тоже делают вполне конкретные люди.
- Думаю, что положительным моментом в непростой ситуации в книгоиздательской отрасли Дальнего Востока остается то, что здесь работают очень неравнодушные люди, которые страстно увлечены предметом своего исследования (ведь практически каждое издательство имеет определенную направленность) и хотят, чтобы книга жила, неважно, в каком формате, и чтобы ее читали, - считает Наталья Кузьмина. - Это особые, книжные люди, очень интересные, которые болеют за свое дело, свою землю. Им бы немножко помочь…
Еще одним положительным моментом можно назвать образовательную программу ДВФУ, где на весь Дальний Восток готовят профессиональных издателей.
Эти обстоятельства позволяют смотреть с оптимизмом на перспективу книжного дела региона.
17-я Дальневосточная выставка «Печатный двор» пройдет во Владивостоке 24-26 сентября 2014 года в выставочном зале Научной библиотеки ДВФУ.
Ирина БАРАННИК. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2014 год.
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