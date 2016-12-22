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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ИТ-рынок Дальневосточного региона растет быстрее российского
Новые тренды пришли в регион
Как считают аналитики брендинговой компании Vladart, которая провела независимое исследование корпоративного рынка ИТ-услуг региона. К 2013 году ИТ-рынок уже приобрел форму и определил участников.
«Саммит АТЭС, который прошел во Владивостоке в 2012 году, оказал особое влияние на развитие ИT-услуг в Дальневосточном регионе, привлек серьезные инвестиции и способствовал проникновению новых трендов в области построения и модернизации систем хранения данных (СХД) и центров обработки данных (ЦОД), - подводит итог исследованию генеральный директор брендинговой компании Vladart Светлана ПАВЛОВА. - Благодаря развитию и модернизации сетей передачи данных, в том числе за счет развития строительства ВОЛС (волоконно-оптических линий связи), стала возможной передача больших массивов данных с большей скоростью. Бизнес стал больше ориентироваться на собственную безопасность и безопасность информации, поэтому отмечается стабильное повышение спроса на разработку и обслуживание так называемых «облачных решений», которые позволят бизнесу иметь системы хранения данных на защищенных удаленных серверах. Однако в лидерах спроса по-прежнему продажа программного обеспечения (ПО), в то время как участники рынка стремятся продвигать услугу системной интеграции и ИТ-аутсорсинг. Самыми крупными потребителями ИТ-услуг в регионе, по итогам прошлого года, стали государственные структуры».
Участники рынка в целом с экспертами согласны - несмотря на некоторые специфические особенности, дальневосточному ИТ-рынку присущи черты, общие и для других российских регионов. Укрупнение бизнеса и централизация рынка, быстрое развитие телекома да и других высокотехнологичных отраслей - все это в полной мере характерно и для Дальнего Востока. Удаленность региона, низкая плотность населения и значительная протяженность коммуникаций лишь вносят штрихи в общую картину.
Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор ООО «Акцент», говорит о том, что основной тренд в бизнесе - это смена мотивации вложений в ИТ. «Экономить не на ИТ, а экономить с помощью ИТ» - таким принципом начинают руководствоваться руководители компаний, - говорит он. - Поэтому сегодня значительно увеличилось число проектов, направленных на долгосрочную перспективу, - компании создают центры обработки данных, высокопроизводительные серверные системы, системы автоматизации бизнес-процессов, современные системы телекоммуникаций. Кроме этого, бизнесом востребованы проекты по построению правильной инженерной инфраструктуры предприятия, направленные на оптимизацию и ускорение бизнес-процессов, в частности системы унифицированных коммуникаций. Хотя в целом рынок Дальнего Востока отстает от остальной части России по спросу на инновационные продукты в области ИТ».
Сергей ЧАЛИКОВ, руководитель представительства «Аксофт» во Владивостоке, говорит о том, что сегодня все больше компаний осознают роль ИТ в реализации бизнес-задач. Благодаря этому растет спрос на ИТ-услуги и новые решения.
«В центре внимания сегодня: безопасность, виртуализация, большие данные, бизнес-аналитика, унифицированные коммуникации. По разным оценкам (Минэкономразвития, агентства IDC и PMR), в 2011 году объем российского ИТ-рынка составил $20-26 млрд. Чуть более половины рынка составляет аппаратное обеспечение, треть - ИТ-услуги, около 20% - программное обеспечение. Стоит отметить, что рынок программного обеспечения уже не первый год продолжает опережать по темпам развития сегменты продажи аппаратных средств и оказания ИТ-услуг», - говорит он.
Большую долю в услугах ИТ-компаний сегодня занимают государственные заказы. «Мы реализуем проекты, в которых раньше не было возможности принимать активного участия, - говорит Дмитрий ГЕРМАН, генеральный директор «ЛАНИТ ДВ» во Владивостоке. - Начиная с 2008 года правительство уделяет особое внимание обеспечению школ интернетом. Активно развивается система дистанционного образования, создания электронных дневников, подачи заявлений на вступление в первый класс. Эта тенденция для нас наиболее благоприятна. Наша компания принимает участие в социальных проектах, благодаря которым мы чувствуем причастность к чему-то очень важному и значимому. На данном этапе, к примеру, мы находимся на стадии завершения проекта «Электронная школа Приморья».
Благоприятная ситуация на рынке позволяет компаниям активно расти и развиваться. По словам генерального директора хабаровской компании «ЛАНИТ-ПАРТНЕР» Владимира РИМЕРА, за последние два года оборот компании вырос в три раза и она вошла в число крупнейших налогоплательщиков региона. «Для Дальнего Востока это значительный показатель, и мы чувствуем себя вполне уверенно, несмотря на существенную удаленность региона, - говорит Владимир Ример. - Я смотрю на вопрос развития дальневосточного ИТ-рынка оптимистично и вижу здесь серьезные перспективы для бизнеса. Сейчас азиатские страны, наши ближайшие соседи, - основной локомотив мировой экономики. Вектор развития России также развернулся на Дальний Восток, сюда направлены серьезные инвестиции. Очень радует, что правительство одобрило программу развития Дальнего Востока, которая предполагает финансирование на общую сумму более 10 трлн рублей до 2025 года. Дальний Восток богат сырьевыми ресурсами, а теперь деньги вкладываются в освоение этих богатств: это и переработка, и развитие промышленности, и транзит. Все это требует информатизации, на которую обычно уходит как минимум 5-10% от всех объемов. Кроме того, в стране ведется активное внедрение электронных форм взаимодействия с гражданами, делается ставка на доступность Интернета, открытость. Все это открывает широкие перспективы для новых проектов ИТ-компаний».
Рынком движет конкуренция
Благоприятная ситуация на дальневосточном ИТ-рынке не могла не сказаться и на уровне конкуренции. Она, по мнению аналитиков компании Vladart, растет, однако в основном конкурируют между собой местные компании - федеральным игрокам дальневосточный рынок не слишком интересен.
«Одна из тенденций, которую можно отметить на сегодняшний день, - это отсутствие интереса московских игроков к дальневосточному рынку в области ИT. Обусловлено это маленьким рынком сбыта, - считает Светлана Павлова. - Достаточно высок и барьер входа на рынок - компании, продающей программное оборудование, необходимо иметь склад, квалифицированных специалистов, стабильных клиентов».
По словам Константина Воробьева, современные каналы связи позволяют работать на местном рынке федеральным интеграторам по проектам внедрения сложных продуктов. Однако, по его мнению, у местных игроков - преимуществ больше: они понимают специфику местного рынка и имеют возможность общаться с заказчиком напрямую. «Да и заказчику с точки зрения технической и сервисной поддержки почти всегда интересней работать с местной компанией, - считает он. - Крупные федеральные ИТ-компании открывают филиалы на Дальнем Востоке. Особенно много внимания рынку ДВ уделялось при реализации федеральных проектов, связанных с проведением саммита АТЭС и строительством Федерального университета. Но в тренд это не переросло».
Владимир Ример также отмечает, что централизация ИТ-рынка не является сегодня большой проблемой для дальневосточников. «Конечно, местные небольшие компании да и, пожалуй, конечные заказчики только выиграли бы от децентрализации рынка. Коммерческие тендеры проводятся в основном Москве, а потом часть денег и весь объем работ все равно «спускаются» региональным компаниям, но уже как подрядчикам. А государственные и муниципальные тендеры, по большей части, носят местный характер», - говорит он.
Однако, несмотря на то что уровень конкуренции на рынке возрастает, свободные ниши еще остаются.
«Рынок открыт, появляются новые компании, в том числе «молодые» - стартапы, - говорит Дмитрий Герман. - Но мы работаем на сложном рынке, с большим количеством связей и успешным становится тот, кто умеет этими связями управлять».
Кадры - в дефиците
Кадровый вопрос - один из самых острых в ИТ-области. Рекрутеры констатируют, что дефицит ИТ-специалистов в регионе - налицо. «Число вакансий в этой сфере растет гораздо быстрее, чем количество резюме. Однако и среди тех специалистов, которые ищут работу, далеко не все соответствуют высоким требованиям работодателей, - говорит Ольга ТРОФИМОВА, пресс-секретарь филиала HeadHunter на Дальнем Востоке. - На высокую заработную плату могут претендовать только квалифицированные специалисты. Кроме того, в последнее время появляется больше вакансий для относительно новых профессий. Хотя про SEO и SMM-маркетинг знают практически все, настоящих профессионалов в этой сфере в регионе не так много».
Подтверждают проблему с кадрами и участники рынка. Константин Воробьев говорит о том, что спрос на качественные инженерные кадры есть всегда. Однако в Дальневосточном регионе дефицит острее в связи с тем, что существует проблема миграции обученных специалистов с Дальнего Востока в центральные регионы.
Владимир Ример добавляет, что дополнительное обучение ИТ-специалиста стоит дорого. «Но мы, например, охотно идем на это - только вкладывая в сотрудников, можно создать команду квалифицированных специалистов. Конечно, существует проблема хедхантинга, грамотных сотрудников переманивают более крупные российские и зарубежные компании. Для того чтобы удержать сотрудников, большое внимание следует уделять корпоративной культуре и повышению мотивации».
Перспективы радуют
Если говорить о перспективах развития рынка, то все опрошенные «ДК» участники смотрят вперед вполне оптимистично.
«Рынок ИТ формирует ряд тенденций: приходят более компактные решения, которые в первую очередь основываются на мобильности, например, использование мобильных устройств. По оценке Корпорации Microsoft, в 2015-2017 годах доля мобильных устройств в корпоративном секторе будет составлять 40%. Это могут быть нетбуки или гибриды нетбука с планшетом - это сейчас очень актуальный тренд. Активно развиваются облачные технологии, которые позволят среднему и малому бизнесу уменьшить свои расходы на ИТ-инфраструктуру. В 2013-2014 годах будут активно развиваться проекты игорной зоны. Все это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, - говорит Артем ШКУРО, директор компании Ekker. - Немаловажный момент, который позволяет рынку ИT-услуг развиваться, - это повсеместная миграция инженерных систем в сектор ИT. Раньше наша компания очень плотно занималась системами безопасности. Мы были и остаемся очень сильной компанией в этом направлении - у нас сильные обученные специалисты и сложные большие проекты. Несколько лет назад мы заметили объединение этих, разных на первый взгляд, направлений. Аналитики прогнозировали слияние этих двух направлений, и мы вовремя смогли адаптировать свои технологии под этот переход. Сейчас все системы безопасности строятся на ИT-инфраструктуре, т. е. это передача данных, это программные обеспечения, системы управления зданием, вентиляции и кондиционирования - системы жизнеобеспечения. Компании, которые не были готовы к этому переходу, не выдержали нового вида конкуренции, которую создали ИT-компании, пришедшие на этот рынок. Они увидели очень близкую по технологиям новую среду - новый рынок - и очень легко зашли сюда. Компании, которые занимались только системами безопасности или только инженерными системами, не смогли выдержать конкуренции по сравнению с ними. Данный переход качественно отсортировал конкурентов».
Дмитрий Герман считает, что развитие информационных систем сейчас очень существенно влияет на экономику с точки зрения создания благоприятных условий для жизнедеятельности людей за счет их коммуникаций, создания сообществ для общения.
«С моей точки зрения, в Дальневосточном регионе это тем более должно быть востребовано, потому что мы далеко, нас мало, мы очень разобщены и разрознены и нам очень трудно жить в таком состоянии. Сейчас мы работаем над задачей правильно выстроить концепцию и правильно реализовывать информационные сервисы. Выполнение именно этой задачи позволит нам достигнуть нашей конечной цели по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности людей за счет создания информационного общества», - говорит он.
Константин Воробьев говорит о том, что уже в ближайшем будущем усилится спрос на ИТ-решения, позволяющие оптимизировать и ускорить процессы в бизнесе, - системы коммуникаций, программное обеспечение для бизнес-анализа и управления. Прослеживается тенденция к передаче своих ИТ-процессов на аутсорсинг, а также переход к облачным технологиям.
Владимир Ример прогнозирует, что в ближайшем будущем значительно усилится акцент на телекоммуникационный сектор: этот сегмент рынка развивается очень высокими темпами. Отмечает эксперт и тенденцию перехода на облачные сервисы, и повсеместное использование мобильных гаджетов.
Если говорить о перспективах рынка в целом, то аналитики компании Vladart считают, что дальневосточные компании сегодня обладают инновационным потенциалом и готовы предлагать российскому рынку новые нестандартные решения, тем более, как показало исследование, во главе ИТ-компаний стоят грамотные руководители, постоянно занимающиеся повышением собственной квалификации в области экономики, бизнеса, маркетинга.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал".
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