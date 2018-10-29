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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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АЗС умывают шланги
Топливный рынок страны накрыла волна закрытия автозаправочных станций, принадлежащих так называемым независимым компаниям. Дальний Восток тут не исключение. Что за этим скрывается, и так ли это плохо?
Уполномоченный по правам предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА попросила приморское управление ФАС провести проверки регулирования цен на закупку топлива для независимых АЗС. На момент подготовки материала к печати реакции от антимонопольщиков не последовало.
Как стало известно «Дальневосточному капиталу», новый глава региона Олег КОЖЕМЯКО встретился с руководителями деловых объединений края - председателями регионального Союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России», «Деловой России», краевой Торгово-промышленной палаты. Врио губенатора попросил руководителей объединений назвать основные проблемы, которые сегодня мешают бизнесу в Приморье.
По словам бизнес-омбудсмена, как ни странно, нерегулированные цены на закупку топлива для независимых АЗС - одна из острых проблем.
«Зачастую небольшие АЗС закупают топливо дороже, чем продают. Это важно не только потому, что в этой сфере работают 2,5 тысячи человек, но и потому, что в отдаленных районах такие небольшие АЗС - единственные точки продажи топлива. Они вынуждены закрываться либо сокращать работников. Мы просим ФАС обратить на это внимание и провести проверку регулирования цен, но пока ответа нет», - сообщила Марина Шемилина.
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко не стал ради политических очков рубить с плеча, а заявил, что нужно в теме разобраться, наладив заодно диалог бизнеса и власти для решения проблем, в том числе и этой.
Зима близко
Между тем, «Дальневосточный капитал» постоянно следит за тенденциями на рынке. Так, в материале, который вышел ранее, отмечалось, что на Дальнем Востоке активизировался спрос на зимнее дизтопливо, цена на него уже существенно выше, чем на летнее. При этом цены на АЗС крупных компаний остаются прежними.
«Это замкнутый круг: при хронической нехватке зимнего дизтоплива в высокий сезон нефтяники снижают отгрузки на бирже, поскольку растет ажиотаж на их АЗС. На Дальнем Востоке уже стоят очереди на заправках некоторых нефтекомпаний, поскольку цена у независимых АЗС уже выше», - заявил президент Российского топливного союза Евгений АРКУША.
«Высокие цены на зимнее топливо в межсезонье достаточно традиционны из-за малого объема предложения: НПЗ еще не полностью переключили производство на межсезонные и зимние марки, а у кого-то нет технологической возможности выпускать разный дизель одновременно», - заявил Андрей КОСТИН из Rupec.
Кроме того в сентябре Группа ННК снизила розничную цену на все виды топлива на 50 копеек. Это было плановое мероприятие по изменению цен в целях поддержки сельхозпроизводителей региона в период уборки урожая. Сейчас, после завершения уборочной кампании, цены вернулись на прежний уровень, так что о каком-то росте говорить не приходится.
Реанимация АЗС
Продолжает «Дальневосточный капитал» отслеживать и ситуацию с закрытием в регионе АЗС независимых компаний. В частности, СМИ сообщали о ситуации в поселке Терней, что на севере Приморья, где независимый оператор заявил о намерении закрыть единственную в тех местах АЗС из-за нерентабельности. Именно эту АЗС в 2015 году Группа ННК сдала в аренду частной компании. Спустя несколько лет арендатор решил, что работа АЗС в далеком Тернее ему неинтересна. Такая же судьба была уготована АЗС в поселках Милоградово и Пластун. ННК оперативно вернула АЗС обратно в свою сеть, чтобы не допустить сбоев в ее работе. К слову, во избежание домыслов и слухов, на дотацию работы этих трех АЗС компания будет выделять более 14 млн рублей в год, т.е. разговоры о выдавливании конкурентов с рынка по меньшей мере несерьезны.
После закрытия первой АЗС, в Тернее, Группа компаний ННК публично разъяснила свою позицию, сделав официальное заявление. Думаем, его стоит продублировать.
«Ситуация, возникшая в связи с закрытием в п. Терней АЗС, сданной Группой компаний ННК в 2015 году в аренду ООО «Октан», была вполне прогнозируема. Мы давно говорили о проблемах в системе обеспечения населения региона топливом - начиная от системы ценообразования, заканчивая его дефицитом.
В результате завершения «налогового маневра» (изменения налогового законодательства в области нефтепереработки), экономическая ситуация в сегменте нефтепереработки существенно ухудшилась. Это особенно затронуло Дальневосточный федеральный округ, где расположен ключевой актив Группы компаний ННК и сеть одноименных заправок, не получивших региональный коэффициент.
Для большинства независимых АЗС сложилась критическая ситуация, единственным выходом из которой стало их закрытие по причине отсутствия прибыли. ООО «Октан», с которым АО «ННК-Приморнефтепродукт» успешно сотрудничало в течение нескольких лет, не стало исключением, проинформировав нас 7 сентября 2018 года о досрочном расторжении договора аренды заправки в п. Терней.
Данная АЗС является социально значимым объектом - единственной в поселке. В случае ее закрытия, местным жителям придется добираться до другой заправочной станции боле 50 км. Принимая во внимания этот факт, а также являясь социально ответственной компанией, Группой компаний ННК принято решение о возобновлении работы данной АЗС. Сейчас проводятся работы по монтажу необходимого оборудования, открытие заправочной станции в составе сети ННК произойдет уже сегодня, 27 сентября с. г.
Руководство АО «ННК-Приморнефтепродукт» находится в постоянном диалоге с администрацией Приморского края, информируя власти о предотвращении возникновения очага социальной напряженности в регионе своего присутствия».
От себя отметим, что именно в таких кризисных ситуациях проявляется принципиальная разница между независимыми и сетевыми АЗС, за которыми стоит крупная компания. Первые, при уходе рентабельности в нулевую зону, просто сворачивают свою деятельность, сетевые же осознают всю ответственность перед регионом присутствия и продолжают работать, покрывая убытки за счет собственных ресурсов.
Топливный рынок на пути к очищению
Так что же такое неординарное происходит на топливном рынке Приморья, Дальнего Востока и страны в целом, что «независимые» АЗС начали массово закрываться?
Как и предсказывали аналитики, на топливном рынке начался процесс банкротства независимых игроков. А если учесть, что на их долю приходится 60% рынка или 15 тыс. заправок, как правило, находящихся в удаленных районах, масштаб такого «исхода» может охватить значительную территорию страны, пишет авторитетное профильное издание «Нефть и Капитал». Заменять их приходится сетевыми автозаправочными станциями, которые, как социально ответственные компании, не могут оставить потребителей без топлива.
Однако такая перестройка топливного рынка хотя и может принести временные неудобства, но скорее носит положительный эффект. Не стоит забывать, что абсолютное большинство автолюбителей при возможности выбора старается заправляться на АЗС крупных нефтяных компаний. Форс-мажор, связанный с закрытием независимых АЗС, в ближайшее время может коснуться большинства регионов. Более того, как указывают источники в отрасли, бегство независимых поставщиков происходит всякий раз, когда на рынке складывается сложная ситуация.
На психологическом уровне «независимые» всегда выглядят более выигрышно, так как активно тиражируют тезис о себе как активных борцах с монополистами и гарантах рыночной конкуренции. Но при более внимательном анализе их деятельности получается, что в России независимые поставщики топлива никоим образом не связаны с честной конкуренцией.
Это подтверждают российские автовладельцы, которые в условиях выбора стараются заправляться на АЗС крупных нефтяных компаний. Многочисленные проверки указывают на то, что самое малое зло от подобных заправок - это недолив топлива.
По мнению аналитиков, уход с российского рынка части независимых АЗС был предсказуем, но в этом нет ничего трагичного - это закономерный процесс.
Более того, рядовым автолюбителям от таких изменений на топливном рынке будет только лучше, поскольку именно независимые компании, как правило, являются главными нарушителями прав потребителей и совсем не способствуют снижению цен.
КСТАТИ
Высокая рентабельность осталась в прошлом
Директор Фонда энергетического развития Сергей ПИКИН указал на то, что крупные игроки были всегда наиболее сильными, поскольку у них есть возможность диверсифицировать свои затраты с помощью поставок за рубеж. На вопрос о том, почему в РФ столько независимых компаний, эксперт отметил, что это сложилось исторически.
«Открытие АЗС всегда считалось нормальным бизнесом. Предприниматель строил заправку, покупал топливо и работал с рентабельностью в 10%. Сейчас рентабельность уже не такая, с учетом роста цен на оптовом рынке, в 2018 г. мы уже несколько раз наблюдали фактически отрицательную рентабельность независимых АЗС», - пояснил Пикин. Тем не менее, он также считает, что уход с рынка независимых АЗС - это объективный эволюционный процесс.
Юрий РОГОВ
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