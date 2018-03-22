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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Апреля, 16:22 |
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ХНПЗ: международный поставщик топлива
Наряду с увеличением экспорта судового топлива, привлечение в дальневосточные порты для бункеровки крупных судоходных линий может дать мощный импульс комплексному развитию дальневосточных акваторий. Выгодное географическое положение рядом с основными международными морскими путями обеспечивает естественные конкурентные преимущества Дальнего Востока в мировой логистике. Но этого мало. Основными аргументами для захода в дальневосточный порт судов крупных международных компаний являются возможность получить качественное топливо и портовый сервис высокого уровня.
Качественное топливо могут предложить дальневосточные производители - Хабаровский и Комсомольский нефтеперерабатывающие заводы, выпускающие топливо, соответствующее международным стандартам.
Все флаги в наши порты
Бункерный бизнес на Дальнем Востоке насчитывает десятки лет. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию бункерное топливо, произведенное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, остается востребованным. Крупнейшие мировые транспортные компании и холдинги заправляют свои суда в портах Дальнего Востока. В их числе Maersk Line (Дания), сотрудничество с которой началось еще 2013 году. COSCO - China Ocean Shipping Company (Китай), первое судно которой встало на бункеровку в приморском порту в 2012 году, CMA CGM (Франция). В 2014 году стали бункеровать суда топливом Хабаровского НПЗ такие компании, как MSC - Mediterranean Shipping Company (Италия), ZIM -Israel Navigation Company and American Israeli Shipping Inc. (Израиль, США), Hapag-Lloyd (Германия). Сотрудничество с этими клиентами продолжается и по сей день. В прошлом году ООО «ННК-Бункер» начало работать с APL - American President Lines (США) и UASC - United Arab Shipping Company (Бахрейн, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ).
Такое партнерство с восемью крупнейшими мировыми транспортными компаниями обеспечивает Хабаровскому НПЗ статус международного поставщика, производителя топлива, соответствующего высоким стандартам рынка.
Примечательный факт: сегодня многие из этих компаний строят самые современные суда на верфях Южной Кореи и Китая. Во время ходовых испытаний они нередко идут на заправку топливом именно в порты Дальнего Востока. Это свидетельствует о том, что топливо производства Хабаровского НПЗ одобрено к использованию в новейших двигателях самых современных транспортных судов.
Логистика первопроходцев
В дочерних обществах группы компаний ННК постоянно работают над совершенствованием логистики поставок, а, следовательно, и над уменьшением конечной цены топлива для потребителей. Так, например, был организован новый для Дальневосточного региона маршрут доставки топлива с Хабаровского НПЗ танкерами смешанного класса плавания «река-море» по реке Амур в порты Приморья через морской порт в Советской Гавани.
По существу, предприятия группы ННК стали первопроходцами в использовании смешанных транспортных схем доставки нефтепродуктов до потребителя: суда подобного водоизмещения и класса по реке Амур раньше никогда не ходили.
Для осуществления данного проекта были привлечены новые танкеры, которые были спроектированы и построены для подобного рода перевозок и соответствуют международным экологическим нормам и стандартам безопасности. В зависимости от объема переработки Хабаровского НПЗ и загруженности РЖД в Дальневосточном регионе, компания ежегодно использует до 3 танкеров смешанного класса «река-море».
С момента старта этого логистического проекта по данному маршруту было перевезено около 300 тысяч тонн нефтепродуктов.
Конечно же, не обошлось без трудностей, поскольку суда подобного класса, как мы уже сказали, раньше никогда не ходили по р. Амур. Для решения этой проблемы были приглашены морские лоцманы из портов Дальнего Востока, опытные экипажи из Волго-Донского бассейна внутренних водных путей России. В настоящее время ведущие речные и морские вузы отправляют своих курсантов на практику на танкеры, работающие в рамках данного проекта.
Предпосылками для развития новой логистики послужило увеличение объемов переработки Хабаровского НПЗ, которое было достигнуто в результате глубокой модернизации предприятия. Не последним аргументом для нефтетрейдеров было и то, что недостаток пропускной способности ДВЖД приводил к увеличению сроков доставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. К тому же высокая стоимость железнодорожных перевозок увеличивала себестоимость топлива.
В 2018 году, в рамках развития направления доставки топлива в удаленные регионы Дальнего Востока, планируется осуществить первый рейс танкера смешанного класса «река-море» по маршруту Хабаровск - Петропавловск-Камчатский. Танкер будет загружен топливом Хабаровского НПЗ, пройдет по реке Амур, далее - через Японское и Охотское моря, и доставит топливо на нефтебазу другого дочернего общества группы ННК, обеспечивающего топливом потребителей камчатского полуострова, в том числе рыболовецкие суда.
Реализация данного проекта - это существенный вклад в утвержденную правительством Российской Федерации Стратегию развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года.
С прицелом на Севморпуть
Перспективным рынком для поставок высококачественного топлива Хабаровского НПЗ может стать Северный морской путь, о развитии которого сегодня столько говорится. Уже принята стратегия развития Севморпути, а ответственные чиновники работают над бизнес-моделью этого масштабного проекта. Но большое всегда начинается с первых шагов. Таким шагом может стать сотрудничество с компанией Maersk Line. Этот один из крупнейших потребителей бункерного топлива производства Хабаровского НПЗ рассматривает возможность проводки контейнеровозов ледового класса по Севморпути. Об этом в ходе Международной судоходной конференции сообщил менеджер по коммерческому развитию регионального офиса Maersk Line в Восточной Европе Андрей НАРАЕВСКИЙ. Контейнеровозы строятся в Азии и предназначены для работы в Балтийском море. Одновременно компания оценит перспективы контейнерных перевозок по арктической трассе.
Данный проект проводки контейнеровоза ледового класса Севморпутем для Maersk Line будет пробным. И уже сегодня с компанией достигнута договоренность о том, что ее судно для этого перехода будет использовать топливо Хабаровского НПЗ.
Maersk Line является крупнейшей в мире контейнерной судоходной компанией, которая управляет более чем 500 судами, имеет представительства в 125 странах мира, в ее штате около 17 тысяч сотрудников; и тот факт, что большинство судов Maersk Line, проходящих через порты Дальнего Востока России, заправляются топливом производства Хабаровского НПЗ и используют его при трансконтинентальных морских переходах, обеспечивает хорошую репутацию группе предприятий «ННК» не только в пределах ДФО, но и во всем мире.
Юрий РОГОВ.
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