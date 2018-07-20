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Куры щелкнули клювом
Ведь и тогда, и сейчас было принято решение об уничтожении поголовья, за которым последовали огромные убытки на предприятиях. И тогда, и сейчас целесообразность такого решения оставила сомнения у наблюдателей.
Из чего возник шум?
К сожалению, журналу «Дальневосточный капитал» не удалось получить разъяснений по поводу произошедшего у специалистов Государственной ветслужбы края, принимавшей некоторые ключевые решения. Но из пресс-релиза Россельхознадзора от 11 мая известно, что «на начало мая в образцах биологического материала от трупов птицы на ООО «Надеждинская птица» (п. Новый, Надеждинский район) выделен РНК вируса гриппа птиц типа «А» подтипа «Н7». Этот подтип вируса далеко небезобидный, его относят к смертельным вирусам, и он способен принести огромные убытки птицефабрикам. В СМИ разлетелась информация о предстоящем полном уничтожении поголовья в количестве 235 911 птиц. Причем сделать это предполагалось самым что ни на есть радикальным образом, то есть так, как поступают в особо опасных случаях, когда мясо заболевших птиц не допускают даже до переработки - «поголовье будет сожжено». Рынок отреагировал тут же - приморские птицефабрики стали накапливать нереализованную продукцию вследствие падения спроса.
Но буквально через несколько дней следующий на эту тему пресс-релиз Россельхознадзора от 14 мая внес правки в предыдущую версию изложенной информации, изменив подтип «Н7» на подтип «Н9», который, как следует из ветеринарных справочников, не является особо опасным. А для человека он не опасен вообще. К тому же стало понятно, что и распространения-то вируса по Надеждинскому району не произошло. И все же часть продукции птицефабрики была уничтожена. «Если бы сразу спокойно разобрались с тем, что произошло, ситуация, вероятно, развивалась бы по другому сценарию. Всей этой шумихи просто не было бы. Это обыкновенная птичья болезнь. Если бы сразу поняли, что вирус не является высокопатогенным, то, возможно, и решения об уничтожении не было бы», - поделился мнением на условиях анонимности один из приморских специалистов.
Стоит отметить, при всех, рисках возникновения подобной эпизоотии, потенциально довольно высоких на Дальнем Востоке, это первый за многие годы подтвержденный случай заболевания поголовья птичьим гриппом в ДФО, но при этом - не первая ошибка в определении болезни. Несколько месяцев тому назад в Амурской области тоже был спешно поставлен диагноз заболевшим бройлерам на крупнейшем предприятии «Амурский бройлер». Тогда первоначально заподозрили тот же неопасный для человека, но опасный для птицы подтип «Н9». Повторная экспертиза не подтвердила первоначальный диагноз, но поголовье птицы в количестве порядка 1 млн. голов было уничтожено. В области не было ни объявленного в этой связи ЧС, ни введенного карантина, поскольку повода для подобных мер не оказалось. Просто было уничтожено все бройлерное птицепоголовье. Из-за ошибки в определении заболевания.
Убытки превзошли ожидания
А на Надеждинской птицефабрике было уничтожено 14 тыс. голов живой птицы. Это хоть и не те обещанные в начале истории 235 тыс., но все же убытки немалые. Стоит отметить, что вирус не был обнаружен на другой птицефабрике - «Дальневосточная птица», связанной производственной цепочкой с Надеждинской птицефабрикой. «Как показали исследования, люди здоровы, вируса птичьего гриппа в курином мясе не обнаружено», - заявил тогда Роспотребнадзор в отношении «Дальневосточной птицы». Тем не менее, помимо живой птицы, утилизации все же подверглись 49 тонн готовой мясопродукции, 5 тонн готового яичного порошка и более 250 тыс. штук инкубационного яйца. В рамках предотвращения возможности распространения вируса за территорию ООО «Надеждинская птица», на ООО ТД «Дальневосточная птица» было утилизировано порядка 1,2 млн штук инкубационного яйца разной стадии инкубации и ожидающего инкубирования.
Почему эта продукция, не опасная для человека, не была пущена в переработку, ответа получить не удалось. Тем более, вирус птичьего гриппа, как известно, погибает при термической обработке при температуре 70 градусов в течение нескольких минут, и запрета на употребление мяса птицы, переболевшей этой болезнью, нет. А потери предприятия эта утилизация увеличила в несколько раз.
Общая сумма убытков, понесенных в результате утилизации птицы, готовой продукции, инкубационного яйца, а также нарушения производственного цикла составляет порядка 320 млн рублей. «Чтобы данная ситуация не обернулась банкротством для группы компаний, предпринимаются управленческие меры по сокращению операционных издержек, смены производственной технологии (например, временный закуп стороннего инкубационного яйца) ввиду нарушения технологического цикла, повышению доходности в условиях ограниченных ресурсов и рассматривается возможность привлечения дополнительных заемных средств», - прокомментировали на предприятии.
Кроме того, на вопрос о последствиях наше издание получило от птицефабрики следующий ответ: «В результате утилизации инкубационного яйца на ООО ТД «Дальневосточная птица» сформировался провал в объемах производства готовой мясопродукции в период со второй половины мая по август 2018 года. Потеряно порядка 2 200 тонн потенциальной готовой продукции. Были произведены санитарные мероприятия, что нарушило регулярную производственную цепочку. Несмотря на сложную ситуацию и незначительное удорожание, наша продукция осталась конкурентоспособной по цене и соответствует рыночной обстановке. Мы были вынуждены отменить предоставляемые скидки, но в дальнейшем все мероприятия, связанные с акциями, будут возвращены, и работа продолжится в прежнем русле. Выпуск готовой продукции из мяса цыплят-бройлеров на ООО ТД «Дальневосточная птица» будет восстановлен уже с начала августа 2018 года благодаря закупу стороннего инкубационного яйца. Восстановление родительского стада и приведение его в стационарный производственный цикл будет полностью закончено ориентировочно к декабрю 2019 года».
Поддержка обошла стороной
Из ответа следует, что птицефабрика, по сути, в этой ситуации осталась без какой-либо помощи со стороны государства. «На данном этапе администрация края не может оказать прямую финансовую поддержку в виде финансирования производства. Однако край оказывает помощь в виде предоставления административного ресурса в решении сложившихся трудностей и следит за текущей деятельностью предприятия», - ответили на птицефабрике.
В департаменте сельского хозяйства, подтвердив отсутствие решения о компенсации, пояснить причины такого решения в этом конкретном случае не смогли. Кстати, и «Амурскому бройлеру» компенсации предоставлено не было, поскольку, по словам специалистов, никто не обращался по этому вопросу в соответствующие органы. Предприятие восстанавливало производство за собственный счет и, по некоторым данным, до сих пор в полной мере не вернулось к прежним показателям. Почему же теперь Надеждинскую птицефабрику оставили без финансовой поддержки?
В отсутствие официальной версии ответа на этот вопрос возникают конспирологические, причем самые разные - от противоречивых, странных до вполне разумных. Например, конкурентная борьба, предполагающая заинтересованное в разорении птицефабрики лицо и ожидающее возможности ее покупки за бесценок. Даже называют это лицо. Подобная версия, кстати, была основной во время ящурной истории и нашла довольно убедительное подтверждение. Или другая версия, связанная с первоначальными действиями ответственных за эпизоотии в крае специалистов, поспешивших поднять шум и не сумевших отыграть ситуацию назад после появления информации о малоопасном вирусе. Особо злые языки даже уверяют, что всю вину за случившееся они возложили на само предприятие.
Стоит отметить, что птицефабрика, как и другие крупные агропромышленные животноводческие фермы на территории края, является предприятием закрытого типа и соответственно соблюдает нормы ветеринарного контроля по промышленному содержанию сельскохозяйственной птицы. «Содержащаяся птица своевременно вакцинируется, на территории предприятий сотрудниками соблюдаются санитарные нормы работы с птицей (спецодежда, защитные средства, гигиена), осуществлено раздельное движение профильного транспорта по внутренним территориям, производится дезинфекционная обработка всего прибывающего на территорию транспорта, уничтожаются вредители в виде крыс, мышей, птиц. На предприятии имеется собственная ветеринарная служба и ветеринарная лаборатория, укомплектованные штатными сотрудниками. Предприятие также пользуется услугами сторонних лабораторий, ветеринарных служб или консультаций ветеринарных специалистов по мере необходимости. Официально подтвержденной причины появления вируса птичьего гриппа на ООО «Надеждинская птица» нет» - ответили на вопрос об уровне защищенности специалисты птицефабрики.
А между тем, эта ситуация выявила еще одну важную проблему - отсутствие у таких высокорисковых производств договоров страхования. Как выяснил «ДВ Капитал», поголовье птицы в крае не застраховано практически у всех из опрошенных птицефабрик. Не было оно, кстати, застраховано и на «Амурском бройлере». Как бы развивалась ситуация со страховыми выплатами при наличии таких ошибок в диагнозах - еще один вопрос без ответа. Не исключено, что обвинения сменили бы адресата. Но как бы там ни было, Надеждинская птицефабрика, оказавшаяся в чрезвычайной ситуации, не может теперь рассчитывать и на эту поддержку.
Елена АБАШЕВА.
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