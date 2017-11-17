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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Авторынок едет вверх
2017 год не внушал экспертам никакого оптимизма, и, по прогнозам, негативный тренд должен был продолжиться. Но вопреки этому завершающийся год ознаменовался для автомобильного рынка России оживлением - продажи выросли почти на 11%. О причинах такого изменения и текущем состоянии авторынка Дальнего Востока «ДК» побеседовал с экспертами.
Говоря о результатах российского рынка продаж новых автомобилей за первое полугодие 2017 года, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег МОИСЕЕВ отмечал тенденцию роста на 7%. В следующие месяцы тренд только подтвердился. На общероссийском рынке Дальний Восток выглядит обособленным: как отметил руководитель «Сумотори-Авто» Сергей ВЕРКЕЕНКО, в регионе гарантирован рост продаж, даже если бы негативные тенденции сохранились по всей России.
«ДФО - регион с самым большим и старым парком автомобилей, из которых 90% - праворульные машины. И независимо от того, как себя чувствует авторынок по всей России, на Дальнем Востоке он будет отличаться в положительную сторону», - уверен эксперт.
Досье «Дальневосточного капитала»: Продажи новых автомобилей в России в сентябре 2017 года выросли на 17,9% по сравнению с сентябрем 2016 года, а по данным Комитета автопроизводителей АЕБ, с января по сентябрь этого года было продано 1 129 374 автомобиля. Таким образом, негативный прогноз АЕБ на 2017 год был изменен в позитивную сторону и сегодня равен 1,58 млн автомобилей, или +10,8%, по сравнению с 2016 годом.
Остановилось и сокращение дилерских центров. До кризиса в 2014 году в стране работали около 4,1 тыс. центров, в 2015-2016 годы в России закрылись около 500 предприятий. Сейчас, по разным оценкам, в России работают 3,5 тыс. дилерских центров легковых автомобилей, и их число стабилизировалось и постепенно прирастает новыми игроками. На Дальнем Востоке пока насчитывается чуть более 50 центров. Из них лучше всего представлены отечественные марки и азиатские бренды, в то время как «европейцы» пока еще представлены достаточно скромно.
Осторожность рождает дефицит
Аналитики авторынка регистрируют увеличение эффективности работы дилеров со складскими запасами. В среднем новый автомобиль теперь находит покупателя за 39 дней (показатель сократился с 47). Как и в прошлом году, наиболее быстро оборачиваемость складов происходит у дилеров, расположенных на Дальнем Востоке, и составляет 27 дней. Но, несмотря на этот положительный показатель, опрос участников рынка подтвердил, что в настоящий момент существует дефицит наиболее популярных моделей (причем в разных регионах ситуация разнится): в ряде дилерских центров ожидание автомобиля может достигать полугода.
Связано это с тем, что российские дилеры проявили осторожность при оформлении производственных заказов, ориентируясь на негативные прогнозы аналитиков. Теперь, когда многим участникам рынка пришлось подавать корректирующие заявки, «разогнать» производство за короткий срок не удастся. На ситуацию влияет и ограничение квот со стороны импортеров - изменить выделенное количество автомобилей дилерские центры не могут. Вице-президент РОАД Вячеслав ЖИГАЛОВ неоднократно отмечал, что эта ситуация обостряет взаимоотношения дилера и импортера, превращая их в тотальный диктат. Единственное, что смягчает данный конфликт, - это незаинтересованность импортера в разрушении дилерской сети. Поэтому они стараются не доводить дело до банкротства предприятия, что, впрочем, не делает дилеров равноправными партнерами.
При этом наибольший дефицит наблюдается среди средних и люксовых версий ряда моделей. Эксперты связывают это с тем, что россиян с каждым годом все меньше интересуют базовые комплектации. При этом Дальний Восток в этом вопросе снова выделяется на фоне общероссийских тенденций - здесь исторически спрос складывался в пользу максимальных комплектаций. «Праворульные автомобили, ввезенные из Японии в ДФО, были щедро насыщены опциями. И теперь, выбирая новый автомобиль, дальневосточники не хотят отказываться от тех хороших функций, к которым привыкли. Именно поэтому на нашем рынке лучше продаются максимальные комплектации, и дилеры, работающие много лет, об этом знают. В нашей сети дефицита автомобилей нет. Клиенту приходится долго ждать только эксклюзивных комплектаций: машины особых оттенков, с нестандартными материалами отделки и т.д. А популярные комплектации автомобилей самых востребованных цветов мы стараемся держать в наличии, - рассказал Сергей Веркеенко. - В этом вопросе дилеру необходимо грамотно планировать количество машин - оценивать, что актуально на текущий момент, подстраиваться под клиента».
Цены будут расти
Устойчивый тренд повышения цен на автомобили сохранится, и будущий год в этом плане не готовит никаких приятных сюрпризов для потребителей, говорят эксперты. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, импортеры, получившие убыток в 2014 году за счет разницы валютных колебаний, продолжают отыгрывать свои расходы и пытаются повысить прибыльность своего бизнеса. Во-вторых, с 1 января 2018 года на 15% может вырасти утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства, выпускаемые в России и ввозимые в нашу страну. Но если российские автосборочные заводы получают субсидии, компенсирующие утилизационный сбор, то импортерам, у которых нет соглашения о промсборке в России, придется «отбивать» эти расходы за счет российских потребителей. Обоснованный рост цен на импортные автомобили не означает, что рынок насытится бюджетными машинами российской сборки - при большом спросе на отечественные автомобили производители не замедлят увеличить их стоимость.
В проекте бюджета на 2018-2020 годы также предусмотрено введение дифференцированной шкалы акцизов на легковые автомобили мощностью свыше 200 л. с. Сейчас налог рассчитывается по трем категориям, последняя из которых охватывает машины с моторами от 150 л. с. и предполагает уплату акциза в размере 420 рублей за 1 л. с. Если бюджет будет принят, то шкала преобразится в четыре новые категории: 200-300, 300-400, 400-500 и свыше 500 л. с. Размер акцизов для них предполагается в размере 897, 925, 965 и 1084 рублей соответственно. Это позволит привлечь в бюджет более 13 млрд рублей в 2018 году, а для потребителя стоимость мощных автомобилей может увеличиться на сотни тысяч рублей.
Кстати: Минфин в проекте бюджета на 2018-2020 годы также предложил повысить акциз на топливо. Повышение пройдет в два этапа: с 1 января 2018 года ставка налога увеличится на 50 копеек в расчете на 1 литр, а с 1 июля 2018 года - еще на 50 копеек/литр. За счет этого в федеральный бюджет дополнительно поступит 40 млрд рублей, которые пойдут на реализацию крупных проектов по строительству автомагистралей в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке.
Кнут и пряник авторынка
Изменения налоговых ставок, предусмотренные в проекте федерального бюджета, демонстрируют курс правительства на поддержку производственной базы на территории России. В этом же русле принимался закон об установке систем экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, которая с 1 января 2017 года стала обязательной для всех автомобилей, произведенных или завезенных на территорию РФ. Начало этого года ознаменовалось для жителей Дальнего Востока фактическим запретом на ввоз подержанных иномарок из Японии. Массовые митинги стали толчком к появлению временного регламента, который позволил оборудовать заветными кнопками личные автомобили, прибывшие из другого государства. Но оперативно увеличить поставку систем на Дальний Восток не удалось, поскольку их производители были ориентированы в первую очередь на автомобильные заводы, которые оснащают машины ЭРА-ГЛОНАСС на конвейере. К августу ситуация с кнопками стабилизировалась, чего не скажешь о настроениях автовладельцев.
«Несмотря на то, что острого дефицита систем ЭРА-ГЛОНАСС сегодня нет, стоимость ее установки привела к удорожанию машин, привезенных из Японии. К тому же у автолюбителей появились определенные страхи: что будет дальше с установленными кнопками, не аукнется ли новое оборудование потом, - считает Сергей Веркеенко. - Безусловно, те, кто принципиально настроен покупать праворульные машины, так и будут это делать: импорт никуда не делся, он сохранится. Но те, кто изначально сомневались в выборе между дилерскими автомобилями и подержанными, после истории с кнопками окончательно переключились на дилерские центры».
Досье «Дальневосточного капитала»: Впервые государственная программа льготного автокредитования была запущена в 2009 году. Сначала по льготным ставкам можно было взять кредит только на отечественные машины, затем - на автомобили иностранных брендов, собирающиеся в нашей стране. С июля 2017 года льготные автокредитные программы обрели новых адресатов: семьи с двумя детьми и более - программа «Семейный автомобиль», а также люди, которые покупают машину впервые, - «Первый автомобиль».
Применяя «кнут», государство не забывает и о «прянике», который делает предложения автодилеров более привлекательными. Так, на рынке успешно действуют программы поддержки покупателей новых автомобилей: программы от Минпромторга «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» вкупе с другими льготами и акциями автодилеров позволяют выгодно приобрести машину.
По данным агентства «Автостат», выделенных правительством средств должно было хватить на покупку 58-59 тысяч новых автомобилей. Программы оказались весьма популярными, и, по прогнозам экспертов, правительство выделит дополнительные средства на их реализацию. По мнению аналитиков «Автостата», «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» просуществуют как минимум до конца первого полугодия 2018 года.
Как отметили дальневосточные автодилеры, с программой «Первый автомобиль» в регионе возникли сложности - в самом автомобилизированном регионе России автомобилисты приобретали первую машину очень рано, поэтому программа пользуется не такой большой популярностью, как «Семейный автомобиль». Участники рынка говорят об эффективности этих инструментов, которые предоставляют покупателям значительные скидки. В ряде дилерских центров эти скидки суммируются, сочетаясь с трейд-ин или другими продуктами. В целом отмечается большая осведомленность покупателей о новых льготных продуктах по сравнению с предыдущими годами.
Впереди - рост
Прогнозы развития автомобильного рынка на Дальнем Востоке выглядят очень оптимистичными - потенциал у региона большой. «ДФО должен не просто догнать по уровню продаж новых автомобилей ЦФО, но и перегнать его, - уверен Сергей Веркеенко. - Там автомобильный парк уже достаточно обновленный, а у нас обновление - пока еще сжатая пружина, которая может обеспечить дилерам двузначный рост. Безусловно, без помощи государства нам не обойтись - оно должно помочь сделать автомобили более доступными для населения, ведь люди ориентируются в первую очередь на стоимость. Если госпрограммы будут продолжать расширять льготы, и цены подержанных «японок» и дилерских машин будут сопоставимы, то дальневосточники охотно пересядут на левый руль, выбирая автомобиль в салоне или на вторичном рынке. Главное, чтобы такая покупка была экономически обоснованной и более выгодной, чем привоз автомобиля из Японии».
Эксперт прогнозирует и увеличение дилерских сетей на Дальнем Востоке. По его словам, сами импортеры рассматривают регион как перспективный. Разнообразие новых брендов позволит развиваться конкуренции, что значительно улучшит качество услуг. «Это же цивилизация, и она придет туда, где ее раньше не было. Дальневосточники не пересядут обратно на лошадей, поэтому у нас будет рост продаж автомобилей, хотя и запоздалый по меркам Центральной России», - считает Веркеенко.
Вячеслав Жигалов при оценке перспективности рынка Дальнего Востока также отмечает эффект низкой базы, но при этом не уверен, что скорость перераспределения спроса в сторону новых машин будет космической. «Революционного изменения ситуации ждать не стоит. Безусловно, при естественном пути развития рано или поздно рынок Дальнего Востока насытится дилерской сетью, и в этом федеральном округе будут распространены те же модели, что и на территории всей России. Но когда это произойдет - сложно сказать», - отметил вице-президент РОАД.
Также, по мнению участников авторынка, процесс осложняется отсутствием внутреннего производства на Дальнем Востоке - одного завода «Соллерс» мало. Но поскольку в настоящий момент основной рынок сбыта автомобилей расположен в Центральной России, производители не спешат передислоцироваться на Дальний Восток. Несмотря на то, что рынок ДФО потенциально большой, а специальные режимы ТОР и СПВ дают налоговые льготы, этого пока мало: автомобильному бизнесу необходим комплекс мер и развитие дальневосточных территорий.
Наталья КОМИССАРОВА.
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