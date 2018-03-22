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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Апреля, 11:41 |
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Цифровую трансформацию бизнеса обеспечат "облака"
Стремительное развитие и проникновение информационных технологий во все сферы жизни подводит мир к порогу цифровой революции. Современные технологии, такие как облака, предиктивная аналитика, машинное обучение, искусственный интеллект, блокчейн и многие другие уже сейчас кардинально меняют подход к ведению бизнеса.
30 марта во Владивостоке на острове Русский состоялась вторая по счету конференция клуба IT-директоров Дальнего Востока. «Уверен, что встреча получилась информационно полезной для всех участников, и присутствующие смогли правильно настроиться. Это важно, поскольку все прогнозы и данные, озвученные в ходе мероприятия, ориентированы на будущее, а оно, как известно, наступает достаточно быстро», - такими словами закрыл конференцию председатель клуба Эдгар АЛЕКСАНЯН.
В ходе конференции эксперты неоднократно констатировали, что мир стоит на пороге серьезных изменений, и цифровая экономика - это уже реальность, в которой живет часть компаний. Согласно исследованию Harvard Business Review Analytics Services, 80% бизнес-лидеров полагают, что их отрасль полностью изменится под влиянием цифровой трансформации к 2020 году. При этом, меньше чем у половины компаний есть действующий план цифровых преобразований. Эксперты предрекают, что как минимум 40% предприятий прекратят существование в течение ближайших десяти лет, если не решат, как изменить работу их бизнеса с использованием новых технологий.
Безболезненный переход
У ИТ-рынка есть инструменты, которые помогают сделать цифровую трансформацию проще и дешевле. Один из них - это облачные технологии. «Сегодня многие компании и организации заинтересованы в получении преимуществ от облачных вычислений, однако, далеко не все готовы полностью перейти в облако. Вот почему мы прикладываем значительные усилия для повышения осведомленности наших заказчиков и партнеров на Дальнем Востоке. Приятно отметить, что экономическая ситуация в регионе схожа с ситуацией в стране в целом», - комментирует Дмитрий ЮДИН, региональный директор по развитию технологий Oracle.
Свою миссию Oracle видит в том, чтобы обеспечить возможности для перехода организаций в облако, и запуска в Oracle Cloud любой нагрузки. Корпорация уже помогла перейти в облако 25 тыс. клиентов, среди которых есть и российские компании. «У Oracle - самый быстрорастущий облачный бизнес среди мировых ИТ-лидеров, - продолжает Дмитрий Юдин. - Наша компания, единственная среди облачных поставщиков, предлагает три разных способа использования этих новых технологий. Они могут развертываться традиционным образом - на площадке заказчика, с помощью модели Oracle Cloud at Customer, когда он получает все преимущества подписки на облачные сервисы при работе в собственном ЦОД, или заказчики могут задействовать непосредственно публичное облако».
При этом партнеры Oracle могут предлагать заказчику индивидуальные условия на базе собственных сервисов, которые интегрируются с облачными сервисами Oracle Public Cloud в соответствии с потребностями каждого конкретного заказчика. Выявление этих потребностей - важнейшее направление работы партнеров Oracle - таких как компания Softline. Статус Oracle Cloud Managed Service Provider (поставщика управляемых услуг) в России и СНГ позволяет Softline выступать единой точкой входа для заказчиков, и помогать компаниям менять бизнес так, чтобы в полной мере отвечать вызовам, связанным с цифровой трансформацией. «Цифровизация экономики предполагает целый комплекс решений и продуктов, которые могут затрагивать самые разные аспекты бизнеса. И для правильной работы их необходимо грамотно объединить в единую систему, - отметил руководитель отдела развития бизнеса Oracle компании Softline Валентин ШУЛЬГА. - Благодаря развитым компетенциям в самых разных видах бизнеса и вертикальной интеграции, Softline позволяет построить инфраструктуру, которая решает задачи заказчика, начиная от сервера и заканчивая клиентским мобильным приложением. Мы выступаем сервисным узлом, который помогает в разработке процесса цифрового перехода и делает его максимально комфортным».
Облака обрастают инфраструктурой
Директор по развитию бизнеса в ДВФО компании Softline Денис ВАРЧЕНКО рассказал, что бизнес Дальнего Востока уверенно догоняет западную часть России по уровню и стремлению к цифровизации экономики. «Компании прекрасно понимают, что от цифровой трансформации никуда не уйти: этот переход затронет абсолютно все отрасли. И если раньше можно было сказать, что Дальний Восток отстает от Центральной России, то сейчас этот разрыв стремительно сокращается», - отмечает эксперт.
К факторам, замедляющим проникновение новых технологий на Дальнем Востоке, Денис Варченко относит отсутствие развитой ИТ-инфраструктуры у заказчиков, а также новизну, и потому малую распространенность ряда подходов, которые уже используются в европейской части страны. Но и здесь Softline предлагает решение - воспользоваться сервисом Oracle Cloud at Customer («Облако Oracle у клиента»). «Из-за больших расстояний на Дальнем Востоке не особо приветствуются дата-центры в Москве и Европе, поскольку обмен данными с дата-центрами происходит относительно долго и сопровождается рисками, связанными с вероятными авариями на коммуникационных магистралях. Очевидно, что для локальных заказчиков эти риски лишние, и они стараются их исключить, развертывая сервисы в «домашнем» регионе. Сервис Oracle Cloud at Customer предусматривает такую возможность и предлагает заказчику развернуть облако на его площадке. Установка комплекса оборудования на площадке заказчика - часть услуги, в рамках которой клиенту предлагается использование облачных инфраструктуры и/или платформы от Oracle. При этом заказчик покупает не оборудование и ПО, а сервисы IaaS и PaaS. В рамках пакета услуг партнера клиенту предлагается использование облачных инфраструктуры и/или платформы от Oracle. При этом заказчик не ставит оборудование и ПО себе на баланс. Таким образом, он расширяет инфраструктуру с минимально возможными издержками и максимальным уровнем стабильности и безопасности сервисов», - пояснил Валентин Шульга.
Времена, когда облачные технологии среди заказчиков считались потенциально опасными, давно прошли. Производители облачных услуг и их партнеры постоянно работают над созданием новых решений. Их усилия привели к тому, что современные облачные сервисы, особенно предоставляемые крупными провайдерами - это настоящие цифровые крепости, крайне устойчивые к взлому извне. «Кибератаки - это серьезная проблема, которая приносит большие убытки абсолютно всем компаниям. Но необходимо понимать, что самый безопасный компьютер - это выключенный компьютер, стоящий в закрытой комнате, который не сможет обеспечить работу компании. Вместе с тем, даже глобальные эпидемии компьютерных зловредов (WannaCry и ему подобных) не нарушили работу облачных сервисов, в то время как компании, не использующие облако, повсеместно сталкивались с проблемами и тратили огромные ресурсы на восстановление после эпидемии. На мой взгляд, именно такие события показывают степень защищенности облаков по сравнению с традиционной инфраструктурой. И все это - не нарушая рабочего цикла бизнеса заказчиков», - добавил Валентин Шульга.
Наталья КОМИССАРОВА.
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