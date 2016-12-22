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18 Ноября 2012, 21:42 | Рынки

"Дальспецстрой" подарил Владивостоку новую набережную

Первомайский район Владивостока самый морской в городе и особенно богат на морские причалы. Но своей набережной у него не было. Теперь же здесь самая длинная в городе набережная - 2,5 километра. Она подарена горожанам ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России".

Набережная расположена вдоль «строчки» новых таунхаусов, построенных компанией на верхних отметках между берегом моря и новой автомобильной трассой, соединяющей аэропорт Кневичи и о. Русский, а заодно открывающей скоростной путь и в центр города. Мощенные гранитом дорожки, видовая площадка, зеленые газоны с декоративным кустарником, скамейки, оригинальные опоры освещения, «палубное» ограждение из нержавейки и тонких металлических тросов - все это делает новый уголок города привлекательным для отдыха горожан. Да собственно такого просторного и так любовно обустроенного пешеходного пространства в приморском краевом центре больше и нет.

Чем еще хороша новая набережная, так это видами, которые с нее открываются: Уссурийский залив с морским рейдом Владивостока, полуостров Басаргина, остров Русский с его кампусом ДВФУ. Здесь, пожалуй, можно загадывать желания, поскольку набережная находится как бы между однофамильцами - полуостровом и улицей…

Улица Басаргина уже приобретает завершенные очертания. Первая очередь нового большого жилого района города - «Патрокл», который в течение ближайших нескольких лет планирует построить «Дальспецстрой», уже обретает первых жильцов. Этот район уникален не только для города, но и для всего Дальнего Востока, строители намерены воплотить в его объектах современные архитектурные решения, применить при строительстве технологии, обеспечивающие высокий комфорт проживания. По существу, здесь закладывается новый стандарт жизни для дальневосточников.

В общей сложности в жилом районе «Патрокл» будет построено около 420 тысяч кв. метров жилья для 25 тысяч человек. Строительство ведется комплексно, и им предусмотрено создание современной инженерной инфраструктуры и комплекса социальных объектов. Первый из них - детский садик в микрорайоне «Восточный» решено начать строить уже в следующем году. По проекту здесь должны появиться еще несколько детских садов, школа, взрослая и детская поликлиники, естественно, торгово-развлекательные предприятия. Кстати, уже сегодня ряд компаний рассматривают возможности открытия в этом районе своих офисов.

Несколько месяцев назад «Дальспецстрой» выставил на продажу квартиры эконом-класса в панельных 10-этажных домах на ул. Можайской, входящей в границы нового жилого района, а совсем недавно продажи начались и в малоэтажной элитной застройке вдоль морского берега. Сегодня цена «квадрата» здесь выше, чем в новых жилых комплексах в центре Владивостока. Это объяснимо тем, что оно сделано «под ключ» и это действительно жилье с высокими потребительскими качествами и возможностями сделать его еще лучше. Здесь предусмотрены уникальные возможности - эксплуатируемая кровля, просторное помещение для личного спортзала или домашнего кинотеатра и т.д. Квартиры в таунхаусах имеют площадь от 187 до 260 кв. метров, а в 5-этажках - 2-3-5-комнатные квартиры, часть из которых в двух уровнях.

Конечно же, наличие рядом набережной - это одно из тех достоинств, которое может стать дополнительным стимулом для выбора нового места жительства. Заместитель начальника ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Евгений ДЕЩЕНКО во время ее торжественного открытия заметил, что коллектив компании в эти два с половиной километра вложил душу и уже от горожан и администрации города в дальнейшем будет зависеть, как она будет развиваться дальше. Сейчас проезд на нее автомобильного транспорта запрещен. Она становится зоной отдыха, где хозяин - исключительно пешеход.

В принципе новое оформление прибрежной зоны делает ее визитной карточкой жилого района «Патрокл». А в следующем году здесь планируется расширить пляжную полосу, построить для горожан зону отдыха на берегу озера - у въезда в район новой малоэтажной элитной застройки.

Принимая от строителей символический ключ от набережной, первый заместитель главы администрации г. Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ отметил, что ключ «симпатичный», и выразил от лица горожан и главы администрации Игоря ПУШКАРЕВА особую признательность за этот нужный для города объект компании «Дальспецстрой» и ее директору Юрию ХРИЗМАНУ.

- Все задавали вопрос: будет ли жизнь после саммита? Вот, собственно говоря, один из примеров этой «жизни». Четыре года назад здесь было пусто, а сегодня - построили такую красоту! Учитывая, что до конца 2017 года здесь появится еще порядка 150 домов, жизнь после саммита значительно приятнее, чем даже во время саммита, - сказал он. - Мы будем всем этим наслаждаться и радоваться. Дальнейших строек!

Как хороший результат сотрудничества строителей и администрации города оценил новую набережную директор Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края Александр КРУЗ. И высказал, что он «по-доброму завидует тому, что «Дальспецстрою», как генподрядчику и заказчику в одном лице, удалось реализовать проект такой комплексной малоэтажной застройки».

В создании набережной принимали участие приморские филиалы «Дальспецстроя» и ООО «Яв-строй». Их руководители вместе с выступавшими и разрезали алую ленточку, открыв пешеходное движение по новой набережной. А первым права пройти по ней был удостоен большой пушистый белый кот Апполон.

Участники торжественной церемонии прошлись по набережной, заглянули в квартиры в новом таунхаусе, в общем-то были не против по возможности переехать сюда. Кстати, глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев недавно высказал идею, что неплохо бы в район Патрокла полностью перенести администрацию. Сейчас часть ее подразделений, не вмещающихся в здание на Океанском проспекте, разбросана по городу...

Ну а если администрация Владивостока уверена, что здесь будет хорошо, то и другим это интересно.  

Виктор КУДИНОВ, "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Владивосток  недвижимость 


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