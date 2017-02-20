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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"ЭРА-ГЛОНАСС" парализовала ввоз японских автомобилей в Приморье
Владельцы 769 иномарок, ввезенных с начала года через таможни Дальнего Востока, не смогут получить свои автомобили из-за вступившего с января требования об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».
Досье «Дальневосточного капитала»: В России с 1 января вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на основе спутниковой группировки «ГЛОНАСС». Терминалами должны оснащаться все новые модели автомобилей, впервые проходящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза.
«С начала этого года на данный момент (31 января. - Прим. «ДК») оформлено 1217 автомобилей. Это значит, что товарищи внесли платежи и хотели бы забрать автомобили. Но забрали только 448 машин, на которые были выписаны ПТС (паспорт транспортного средства). Ситуация непростая», - сообщил на брифинге во Владивостоке начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН.
Таможня беспрепятственно выпускает автомобили, хозяева которых представляют свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанное до 31 декабря 2016 года. Остальные машины остаются на таможенных складах.
«На складах еще находятся 769 машин, на которые не подавали декларации. Какова их судьба, трудно сказать. Будет нормально оформлена СБКТС, значит, будут установлены кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» - значит, да (ПТС будет выдаваться)», - пояснил Юрий Ладыгин.
Олег КЛИМЕНКО.
Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.
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