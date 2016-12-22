Владивосток - это феноменальный момент в отечественной fashion-индустрии

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 03:51 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Рынки
20 Октября 2016, 09:00 | Рынки |

Владивосток - это феноменальный момент в отечественной fashion-индустрии

Эксперты оценили возможности роста дальневосточного рынка одежды

Наметившиеся в последние пару лет тренды на российском рынке одежды, связанные с меняющимися покупательскими предпочтениями в пользу отечественных производителей, очевидно, создадут новые возможности для fashion-индустрии и смогут послужить стимулом для подъема легкой промышленности как в стране в целом, так и на Дальнем Востоке. Тем более что дальневосточная профессиональная среда к этому подъему шла все последние годы и сейчас готова предложить новые дизайнерские идеи не только для индивидуальных заказчиков, но и для потребителей продукции масс-маркета.

Звено сформировано

Эксперты довольно неплохо оценивают возможности роста дальневосточного рынка одежды. Как показали исследования РБК рынка fashion-ретейла-2016, в ТОП-10 наиболее перспективных регионов России для развития одежного ретейла попали 6 субъектов ДФО. Занявший второе место в этом рейтинге Чукотский АО имеет нулевое количество сетевых магазинов одежды. На четвертом и пятом местах - Сахалинская и Магаданская области с примерно равными перспективами. Правда, в Магаданской области самый большой показатель на Дальнем Востоке по числу сетевых магазинов одежды на 100 тыс. жителей - 9,6. Что касается других дальневосточных регионов, оказавшихся в ТОПе (Республика Саха (Якутия), Хабаровский и Приморский края), то этот показатель там примерно одинаков: в каждом из них эксперты насчитали около 8 сетевых магазинов одежды на 100 тыс. жителей.

Впрочем, переоценивать ситуацию все же не стоит. Для расцвета индустрии не хватает еще много чего. Индивидуальный стиль и интересные коллекции, модельные агентства, модные журналы - весь этот список необходимой атрибутики вполне достойно вписан в общий контекст профессиональной среды на Дальнем Востоке. Вот только сложно здесь со всем тем, что обеспечивает собственно производство, с техническим персоналом, технологами, швеями и т. д. Нет и байеров, шоу-румов, пиар-агентств индустрии моды. И даже более эластичные в ассортименте мультибрендовые бутики не всегда сотрудничают с местными производителями одежды. Построить бизнес здесь удается единицам.

Традиционно запрос со стороны промышленности на услуги дизайнеров в нашей стране запаздывал, а сам дизайн, в отличие от стран с развитой индустрией, не рассматривался как маркетинговая стратегия. В этой исторически сложившейся реальности российский дизайн существовал практически всю свою вековую историю. И сегодня те единичные фабрики, которые работают в регионах ДФО, не готовы пользоваться услугами модельеров, полагаясь на собственные силы.

- В 70-е годы был открыт во Владивостоке технологический институт, готовивший специалистов, на которых спроса не было, - говорит руководитель Ассоциации молодых дизайнеров «Чердак Forever» Зоя ЛИПАТНИКОВА. - В те времена существовала легкая промышленность, работали фабрики, но они не нуждались в специалистах fashion, поскольку получали все разработки централизованно из Москвы, а здесь было просто производство. Вспышка профессиональной активности в пору кооперативов длилась очень недолго. И после периода чудовищного упадка, уничтожившего производственную базу, когда многие профессионалы вынуждены были бросить эту работу, поскольку она перестала кормить, где-то с нулевых начался наш местный региональный подъем интереса к fashion. Появились хорошие журналы, в свободном доступе большое количество информации. И определенный пласт молодежи начал интересоваться этой профессией. Сейчас у нас уже созрело кадровое звено, не просто такие хорошие ребята, которые победили на конкурсе, а профессионалы. Это инженерная, дизайнерская опора возможной нашей промышленности в будущем. И на них надежда. Если раньше во Владивостоке не было хорошо работающих универсальных специалистов, то сейчас они появились, создано несколько марок, которые вполне продуктивно работают.

В поисках господдержки

Основной ассортимент фабрик, предприятий, работающих на массовый сегмент рынка одежды на Дальнем Востоке, представлен формой, прежде всего школьной. Именно в этом сегменте наиболее высокая конкуренция на рынке. Конкурировать местным производителям приходится зачастую с более дешевым привозным продуктом. И в этой ситуации фабрики не готовы рассматривать дизайн в качестве конкурентного преимущества. Генеральный директор ЗАО «Комсомолка» в Комсомольске-на-Амуре, самой крупной на Дальнем Востоке швейной компании, Иван БЕЛЕВКИН считает наилучшим решением вопроса обеспечения предприятия заказами возможное распоряжение губернатора, утверждающего вариант формы для школьника. «Если бы губернатор утвердил форму, тогда покупали бы только нашу продукцию», - поясняет генеральный директор преимущества такого варианта и сетует на то, что губернатор Хабаровского края не идет навстречу в этом вопросе, ссылаясь на антимонопольное законодательство. По словам Ивана Белевкина, опыт подобного государственного регулирования рынка уже имеется в одном из западных регионов нашей страны. Но вопрос, сможет ли этот вариант вне конкуренции вывести легкую промышленность на современный уровень, остается без ответа.

В то же время Зоя Липатникова считает, что сейчас государственная программа развития модной индустрии, ее поддержка на региональном уровне необходимы. Бытует мнение, уверяет она, что все это существует не более чем в виртуальном пространстве: «Меня спрашивают: а где можно посмотреть ваши вещи? Да нигде. Возможности достойно представить коллекцию нет».

- Как это было андеграундом, так и существует в рамках малопонятного для официальных структур явления, - говорит руководитель Ассоциации молодых дизайнеров. - А на самом деле уровень не только дизайна, но и исполнения, и производства поднялся достаточно высоко. И что особенно приятно: есть отчетливое представление о владивостокском стиле. Сформировался определенный владивостокский почерк. Разумеется, у каждого дизайнера свои работы и нет директивы или еще чего-то подобного. Но задана высокая планка стандартов. У нас низкорентабельное производство, и нам не суждены великие зарплаты. Все держится на энтузиастах и подвижниках. Если в них поверят и хоть как-то будут официально обращать внимание, то отдача от них будет большая. Существует мировая практика, когда локальный дизайн воспринимается как один из аспектов привлечения потоков туристических, когда людям интересно то, что производят на месте. У нас есть что представить, есть люди, которые могут и готовы этим заниматься.

Потребитель готов

Для подъема индустрии необходима среда. Ее специфика, как правило, продиктована в том числе и спросом. Несмотря на то что в поисках более благоприятных мест для реализации творческих и бизнес-идей Владивосток, Якутск и другие дальневосточные города покинули некоторые амбициозные дизайнеры, на Дальнем Востоке все же есть устойчивый спрос на дизайнерские изделия. Образцы, которые профессионалы сегодня демонстрируют публике на различных подиумах, носят несомненный азиатский оттенок.

- Я изготавливаю принты ручной работы, - говорит художник по тканям Маша ЛАМЗИНА, - и работать с тиражами только планирую. Для работы с тиражами нужны объемы производства, которых здесь пока нет. Мы все делаем своими силами и никаких грантов не получаем, хотя это часто вопрос активности самого человека. Но мне кажется, что в какой-то степени ситуация понемногу меняется. У нас есть заказчики и есть интерес к тому, что мы делаем.

По словам Зои Липатниковой, спрос на изделия дизайнеров сегодня превышает предложение. За последние годы сформировался потребитель этой продукции. Слой потребителей пока немногочисленный, но это люди с определенным культурным бэкграундом и финансовым положением более крепким, чем у молодежи. В определенной степени санкции сыграли стимулирующую роль в импортозамещении и в легкой промышленности, поскольку часть потребителей отказалась от дорогой фирменной одежды.

Несмотря на существующие сложности, дизайнеры считают возможным сегодня говорить о некоторых уже достигнутых результатах. Только во Владивостоке за последние годы появилось 5-6 зарегистрированных местных марок одежды. И даже если эти локальные марки не очень широко известны за пределами Владивостока, работают они на дальневосточного потребителя, понимая его особенности, предпочтения, ту среду, для которой создается изделие.

- Среда с ее спросом динамично существует в основном только в городах, - говорит Зоя Липатникова. - Если говорить о стране в целом, то культурная обстановка, способствовавшая развитию fashion-индустрии в последние годы, - прежде всего, в четырех российских городах: Екатеринбург, Москва, Петербург и Владивосток. В нашем городе, развивавшемся на пересечении культурных потоков европейских и азиатских, сама ситуация располагает к тому, чтобы это поднималось, есть и объективные, и субъективные условия. В этом смысле Владивосток - это феноменальный момент в отечественной индустрии. Москве мы, в общем, мало интересны, но когда к нам приезжает избалованная публика, то они каждый раз понять ничего не могут. Как же так? Здесь, так далеко от столичных стандартов, есть такого уровня производство? Мы когда-то ездили в Москву с показами, но потом поняли: у нас здесь свой рынок, он нас ждет, мы ему нужны. А в столицу стоит ездить разве что с соревновательными целями или просто для общего развития. Но у нас под боком со огромной скоростью развивающаяся Азия. И нет ощущения, что мы из провинции и представляем какое-то провинциальное направление. 

Елена АБАШЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год. 

Теги: fashion индустрия 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика