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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Владивосток - это феноменальный момент в отечественной fashion-индустрии
Наметившиеся в последние пару лет тренды на российском рынке одежды, связанные с меняющимися покупательскими предпочтениями в пользу отечественных производителей, очевидно, создадут новые возможности для fashion-индустрии и смогут послужить стимулом для подъема легкой промышленности как в стране в целом, так и на Дальнем Востоке. Тем более что дальневосточная профессиональная среда к этому подъему шла все последние годы и сейчас готова предложить новые дизайнерские идеи не только для индивидуальных заказчиков, но и для потребителей продукции масс-маркета.
Звено сформировано
Эксперты довольно неплохо оценивают возможности роста дальневосточного рынка одежды. Как показали исследования РБК рынка fashion-ретейла-2016, в ТОП-10 наиболее перспективных регионов России для развития одежного ретейла попали 6 субъектов ДФО. Занявший второе место в этом рейтинге Чукотский АО имеет нулевое количество сетевых магазинов одежды. На четвертом и пятом местах - Сахалинская и Магаданская области с примерно равными перспективами. Правда, в Магаданской области самый большой показатель на Дальнем Востоке по числу сетевых магазинов одежды на 100 тыс. жителей - 9,6. Что касается других дальневосточных регионов, оказавшихся в ТОПе (Республика Саха (Якутия), Хабаровский и Приморский края), то этот показатель там примерно одинаков: в каждом из них эксперты насчитали около 8 сетевых магазинов одежды на 100 тыс. жителей.
Впрочем, переоценивать ситуацию все же не стоит. Для расцвета индустрии не хватает еще много чего. Индивидуальный стиль и интересные коллекции, модельные агентства, модные журналы - весь этот список необходимой атрибутики вполне достойно вписан в общий контекст профессиональной среды на Дальнем Востоке. Вот только сложно здесь со всем тем, что обеспечивает собственно производство, с техническим персоналом, технологами, швеями и т. д. Нет и байеров, шоу-румов, пиар-агентств индустрии моды. И даже более эластичные в ассортименте мультибрендовые бутики не всегда сотрудничают с местными производителями одежды. Построить бизнес здесь удается единицам.
Традиционно запрос со стороны промышленности на услуги дизайнеров в нашей стране запаздывал, а сам дизайн, в отличие от стран с развитой индустрией, не рассматривался как маркетинговая стратегия. В этой исторически сложившейся реальности российский дизайн существовал практически всю свою вековую историю. И сегодня те единичные фабрики, которые работают в регионах ДФО, не готовы пользоваться услугами модельеров, полагаясь на собственные силы.
- В 70-е годы был открыт во Владивостоке технологический институт, готовивший специалистов, на которых спроса не было, - говорит руководитель Ассоциации молодых дизайнеров «Чердак Forever» Зоя ЛИПАТНИКОВА. - В те времена существовала легкая промышленность, работали фабрики, но они не нуждались в специалистах fashion, поскольку получали все разработки централизованно из Москвы, а здесь было просто производство. Вспышка профессиональной активности в пору кооперативов длилась очень недолго. И после периода чудовищного упадка, уничтожившего производственную базу, когда многие профессионалы вынуждены были бросить эту работу, поскольку она перестала кормить, где-то с нулевых начался наш местный региональный подъем интереса к fashion. Появились хорошие журналы, в свободном доступе большое количество информации. И определенный пласт молодежи начал интересоваться этой профессией. Сейчас у нас уже созрело кадровое звено, не просто такие хорошие ребята, которые победили на конкурсе, а профессионалы. Это инженерная, дизайнерская опора возможной нашей промышленности в будущем. И на них надежда. Если раньше во Владивостоке не было хорошо работающих универсальных специалистов, то сейчас они появились, создано несколько марок, которые вполне продуктивно работают.
В поисках господдержки
Основной ассортимент фабрик, предприятий, работающих на массовый сегмент рынка одежды на Дальнем Востоке, представлен формой, прежде всего школьной. Именно в этом сегменте наиболее высокая конкуренция на рынке. Конкурировать местным производителям приходится зачастую с более дешевым привозным продуктом. И в этой ситуации фабрики не готовы рассматривать дизайн в качестве конкурентного преимущества. Генеральный директор ЗАО «Комсомолка» в Комсомольске-на-Амуре, самой крупной на Дальнем Востоке швейной компании, Иван БЕЛЕВКИН считает наилучшим решением вопроса обеспечения предприятия заказами возможное распоряжение губернатора, утверждающего вариант формы для школьника. «Если бы губернатор утвердил форму, тогда покупали бы только нашу продукцию», - поясняет генеральный директор преимущества такого варианта и сетует на то, что губернатор Хабаровского края не идет навстречу в этом вопросе, ссылаясь на антимонопольное законодательство. По словам Ивана Белевкина, опыт подобного государственного регулирования рынка уже имеется в одном из западных регионов нашей страны. Но вопрос, сможет ли этот вариант вне конкуренции вывести легкую промышленность на современный уровень, остается без ответа.
В то же время Зоя Липатникова считает, что сейчас государственная программа развития модной индустрии, ее поддержка на региональном уровне необходимы. Бытует мнение, уверяет она, что все это существует не более чем в виртуальном пространстве: «Меня спрашивают: а где можно посмотреть ваши вещи? Да нигде. Возможности достойно представить коллекцию нет».
- Как это было андеграундом, так и существует в рамках малопонятного для официальных структур явления, - говорит руководитель Ассоциации молодых дизайнеров. - А на самом деле уровень не только дизайна, но и исполнения, и производства поднялся достаточно высоко. И что особенно приятно: есть отчетливое представление о владивостокском стиле. Сформировался определенный владивостокский почерк. Разумеется, у каждого дизайнера свои работы и нет директивы или еще чего-то подобного. Но задана высокая планка стандартов. У нас низкорентабельное производство, и нам не суждены великие зарплаты. Все держится на энтузиастах и подвижниках. Если в них поверят и хоть как-то будут официально обращать внимание, то отдача от них будет большая. Существует мировая практика, когда локальный дизайн воспринимается как один из аспектов привлечения потоков туристических, когда людям интересно то, что производят на месте. У нас есть что представить, есть люди, которые могут и готовы этим заниматься.
Потребитель готов
Для подъема индустрии необходима среда. Ее специфика, как правило, продиктована в том числе и спросом. Несмотря на то что в поисках более благоприятных мест для реализации творческих и бизнес-идей Владивосток, Якутск и другие дальневосточные города покинули некоторые амбициозные дизайнеры, на Дальнем Востоке все же есть устойчивый спрос на дизайнерские изделия. Образцы, которые профессионалы сегодня демонстрируют публике на различных подиумах, носят несомненный азиатский оттенок.
- Я изготавливаю принты ручной работы, - говорит художник по тканям Маша ЛАМЗИНА, - и работать с тиражами только планирую. Для работы с тиражами нужны объемы производства, которых здесь пока нет. Мы все делаем своими силами и никаких грантов не получаем, хотя это часто вопрос активности самого человека. Но мне кажется, что в какой-то степени ситуация понемногу меняется. У нас есть заказчики и есть интерес к тому, что мы делаем.
По словам Зои Липатниковой, спрос на изделия дизайнеров сегодня превышает предложение. За последние годы сформировался потребитель этой продукции. Слой потребителей пока немногочисленный, но это люди с определенным культурным бэкграундом и финансовым положением более крепким, чем у молодежи. В определенной степени санкции сыграли стимулирующую роль в импортозамещении и в легкой промышленности, поскольку часть потребителей отказалась от дорогой фирменной одежды.
Несмотря на существующие сложности, дизайнеры считают возможным сегодня говорить о некоторых уже достигнутых результатах. Только во Владивостоке за последние годы появилось 5-6 зарегистрированных местных марок одежды. И даже если эти локальные марки не очень широко известны за пределами Владивостока, работают они на дальневосточного потребителя, понимая его особенности, предпочтения, ту среду, для которой создается изделие.
- Среда с ее спросом динамично существует в основном только в городах, - говорит Зоя Липатникова. - Если говорить о стране в целом, то культурная обстановка, способствовавшая развитию fashion-индустрии в последние годы, - прежде всего, в четырех российских городах: Екатеринбург, Москва, Петербург и Владивосток. В нашем городе, развивавшемся на пересечении культурных потоков европейских и азиатских, сама ситуация располагает к тому, чтобы это поднималось, есть и объективные, и субъективные условия. В этом смысле Владивосток - это феноменальный момент в отечественной индустрии. Москве мы, в общем, мало интересны, но когда к нам приезжает избалованная публика, то они каждый раз понять ничего не могут. Как же так? Здесь, так далеко от столичных стандартов, есть такого уровня производство? Мы когда-то ездили в Москву с показами, но потом поняли: у нас здесь свой рынок, он нас ждет, мы ему нужны. А в столицу стоит ездить разве что с соревновательными целями или просто для общего развития. Но у нас под боком со огромной скоростью развивающаяся Азия. И нет ощущения, что мы из провинции и представляем какое-то провинциальное направление.
Елена АБАШЕВА.
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