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Понедельник| 24 Июля, 14:09 |
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В аэропорту Хабаровск поздравили миллионного пассажира
Сегодня утром в международном аэропорту Хабаровск (Новый) встретили с традиционными почестями юбилейного – миллионного с начала 2017 года – пассажира главной воздушной гавани ДФО. Зафиксированный в информационной базе ОАО "Хабаровский аэропорт" под №1 млн поздним вечером 16 июля, пассажир авиакомпании "Аврора", входящей в группу компаний Аэрофлот, Юрий Киященко узнал о своем особом статусе по возвращению в Хабаровск, где ему был организован торжественный прием.
Обладателем почетного звания миллионного пассажира-2017 международного аэропорта Хабаровск (Новый) стал Юрий Киященко, который 16 июля вылетел из дальневосточной столицы в Южно-Сахалинск вечерним рейсом 5624 авиакомпании "Аврора". Поздравить «юбилейного» пассажира было решено по возвращении в Хабаровск (он приобретал билеты в обе стороны). Торжественная встреча представителями ОАО "Хабаровский аэропорт" и авиаперевозчика прямо у трапа самолета на аэродроме стала неожиданной для путешественника. Здесь Юрий Киященко узнал о том, что в информационной базе аэропорта он зафиксирован как миллионный пассажир с начала года.
Вместе с титулом миллионного пассажира счастливчик получил памятные подарки от предприятий. Самым необычным сувениром в подарочном наборе, врученном первым заместителем генерального директора АО "Авиакомпания «Аврора»" – директором Хабаровского филиала Сергеем Тимошенко, стала эксклюзивная модель воздушного судна, на котором летал на Сахалин Юрий Киященко. От имени ОАО "Хабаровский аэропорт" первый заместитель исполнительного директора Эльвира Ванюшкина вручила юбилейному пассажиру сертификат на трехкратное бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта Хабаровск с правом передоверия, а также фирменные сувениры. Кроме того, миллионного пассажира обслужили по прилету в статусе вип-гостя. Во время ожидания багажа и встречи с родными в вип-зале терминала внутренних авиалиний Юрий Киященко рассказал о себе. Как выяснилось, он проживает в поселке Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края, по профессии эколог, на Сахалине проходил профильное обучение. У пассажира оказался нестандартный багаж – специалист везет в Де-Кастри оборудование.
"Регистрация миллионного пассажира – это значимое событие в производственной деятельности аэропорта, показатель стабильности работы предприятия, – сообщила Эльвира Ванюшкина. – В этом году отметку в миллион по пассажиропотоку мы достигли на две недели ранее, чем в прошлом. Это говорит о позитивной динамике авиаперевозок на Дальнем Востоке России в 2017 году. И нам безусловно приятно не только ежедневно работать над повышением качества обслуживания и уровня сервиса, но и периодически чествовать таких особенных, очень важных для аэропорта пассажиров".
Сергей Тимошенко, поздравляя Юрия Киященко, подробно расспросил его о впечатлениях от полета, побеседовал о потребностях жителей Де-Кастри и расположенных вблизи населенных пунктов в авиаперевозках, а также о ценовых ожиданиях населения в этой связи. Директор филиала авиакомпании пожелал миллионному пассажиру аэропорта Хабаровск реализовать все свои задумки. "Авиакомпания "Аврора" – это обширная география полетов и высокий уровень сервиса. Мы продолжаем свое развитие, в ближайших планах – новые маршруты по Дальнему Востоку, России, зарубежью. Всегда будем рады видеть вас среди наших пассажиров", – подчеркнул Сергей Тимошенко.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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