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Газ приходит на якутский Север
На природный газ переходят котельные населенных пунктов, что очень важно не только для их устойчивого теплоснабжения в суровых условиях Севера, но и стабилизации тарифа на тепловую энергию, зависящего от стоимости мазута - главного теплоносителя в отдаленных районах республики. Голубое топливо приходит и в дома якутян, освобождая от многих бытовых проблем.
В скором будущем газ получат жители Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улусов. Строительство магистральных газопроводов регионального значения в рамках реализации государственного заказа правительства республики ведется здесь полным ходом, 70-километровый участок газовой магистрали находится в зоне ответственности ООО «ГеоСтрой».
В условиях отдаленности строительным компаниям, работающим в республике, приходится специализироваться на различных работах, в числе которых строительство котельных, жилых домов, автомобильных дорог и газопроводов, а также транспортные перевозки, такая разносторонность, по мнению главного механика ООО «ГеоСтрой» Вячеслава МОРГУНОВА, позволяет компаниям стабильно получать интересные заказы. Газопровод, который доставит голубое топливо в поселки Нижний Бестях и Чурапча и окрестные населенные пункты, один из таких объектов - непростых, но очень важных для республики, он должен быть сдан уже в 2014 году.
Вячеслав Моргунов осуществляет контроль за эксплуатацией техники, поэтому до мелочей знает состояние дел на объекте.
- Прокладывать газопровод в этих улусах приходится в очень сложных условиях, - говорит Вячеслав Александрович. - Тайга, бездорожье, незамерзающие болота и торфяники, которые то и дело преподносят строителям различные «сюрпризы». Приходится преодолевать многочисленные топи, озера и речки. Но в целом ходом работ мы довольны, несмотря на то что ООО «ГеоСтрой» - компания довольно молодая. Прокладка газопровода ведется в хорошем темпе.
С учетом этого ответственного объекта, по словам главного механика, компания укрепила свой производственный парк спецтехники, приобретя новые машины. Исходили из того, что в условиях жесткого рабочего графика остановок по техническим причинам быть не должно.
В декабре прошлого года на стройплощадку, что находится в 150 километрах от столицы республики Якутска, был доставлен новый бульдозер ZOOMLION модели ZD320. Представители компании «Техсервис-Якутия», официального дилера китайского концерна ZOOMLION, собрали эту самую мощную в линейке машину непосредственно на участке и подготовили к работе в полевых условиях.
Как заметил Вячеслав Моргунов, бульдозер хорошо вписался в существующий у строителей парк спецтехники, не уступая по эксплуатационным качествам уже имеющимся Shantui и Hitachi.
- ZOOMLION задействовали на расчистке просеки, землеройных работах, для рыхления почвы под дальнейшую разработку экскаватором, - заметил Вячеслав Александрович. - Ему оказались нипочем незамерзающие торфяники, проходит по грязи как посуху…
И хотя, как многие эксперты, он осторожен в своих оценках новой техники, мол, только начали эксплуатировать, пробуем, приглядываемся, осваиваем, к бесспорным плюсам относит хорошую управляемость машины и комфортабельность кабины.
- Когда за бортом минус сорок, очень важно, чтобы в кабине было тепло, а поводов выходить на мороз - как можно меньше, - говорит специалист. - И пока так и происходит, машина выдерживает наши суровые природно-климатические условия.
А значит, можно строить новые планы и быть уверенными, что они воплотятся в жизнь. В числе ближайших - сдача 70-километрового участка нового газопровода, намеченная уже на конец апреля.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2014 год.
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