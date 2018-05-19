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Лучшая доля рода Коротаевых
Татьяна Степановна ТОЛСТЫХ - одна из многочисленного клана КОРОТАЕВЫХ. Она ветеран культуры, теперь ведущий библиотекарь муниципальной библиотеки имени Бориса МАШУКА г. Благовещенска.
Вообще-то, в юности она намеревалась работать преподавателем русского языка и литературы. Закончила с красным дипломом Благовещенский пединститут, но жизнь распорядилась иначе. Пришлось Татьяне с мужем- офицером сменить не один гарнизон, что и определило ее профессиональный путь - устроившись в одном из новых мест службы главы семьи в библиотеку, она поняла - это дело ее по-настоящему увлекает.
Живет в Татьяне ТОЛСТЫХ неуемная жажда творчества, которая заставляет ее придумывать и разрабатывать все новые познавательные проекты для юных благовещенцев. Татьяна Степановна - автор игры-бродилки «Краеведение на ладошке» и проекта «Здесь все в миниатюре», направленного на создание в читальном зале библиотеки особых условий для развития детского краеведения. Она идейный вдохновитель создания «Живой карты» - занимательного путеводителя по Благовещенску для детей младшего школьного возраста. Татьяна Степановна постоянно проводит различные краеведческие мероприятия со школьниками города. Вот, казалось бы, зачем библиотекарю знать программы дизайна и компьютерной верстки Corel Draw и Adobe InDesign? А Татьяне из рода Коротаевых в своей работе без них не обойтись. Наверное, живуч в ней дух предков, заставляющий ко всему подходить основательно.
И стал родным Благовещенск
Род КОРОТАЕВЫХ, давший впоследствии густо разветвленную генеалогическую сеть коренных амурчан, зародился в селе Тяглое озеро Самарской губернии, и начался он с не совсем обычной для середины ХIХ века романтической истории. Дочь зажиточного крестьянина Устинья решила связать свою судьбу с сыном крепостного конюха Коротая, Феоктистом. Отец Устиньи воспротивился этому браку, но по бытующей в семье легенде, девушка заявила: «Или Феоктист, или в Волгу», - и отцу пришлось смириться.
В 1865 году в составе большой группы молокан, высланных с родных мест за инаковерие, чета Коротаевых с пятью сыновьями, старшему из которых было 12 лет, прибыла на Амур, здесь у Феоктиста Степановича и Устиньи родился еще один ребенок - дочь. Шли сюда долго, целых три года, и это обстоятельство заставляет современных исследователей заселения Приамурья считать, что семья была небогатой.
Прибыв на Амур, стали крестьянствовать. Известно, что у Феоктиста КОРОТАЕВА в окрестностях города был небольшой (5 десятин) участок земли (1889 г.).
Старший сын Феоктиста Филипп, перебравшись в город, стал основателем купеческой ветви Коротаевых. К началу ХХ века они имели в Благовещенске несколько магазинов, в которых торговали в основном мануфактурой, галантерейным товаром, одеждой, посудой, скобяными изделиями.
У семейства были налажены прочные торговые связи с фирмами из Москвы, Барнаула, Иркутска, Твери. Торговые дома Коротаевых выходили и на заграничные фирмы - из Германии, Польши.
Занимались Коротаевы и речными перевозками. Трофим Феоктистович в 1901 г. построил в г. Благовещенске баржу с деревянным корпусом «Лена» вместимостью 4000 пудов, а в 1906 г. - колесный пароход «Сибирь». Его сыновья владели пароходами «Мудрец», «Англичанин» и маленьким тридцатисильным пароходиком «Путник», на котором летом со своими домочадцами, семьями компаньонов и казачьим оркестром выезжали отдыхать на один из зеленых островов на Зее .
Большую роль в становлении местной журналистики и литературы сыграл внук Феоктиста Федор Филиппович КОРОТАЕВ. (Не от него ли Татьяна Толстых унаследовала тягу к творчеству?) Он, успешный купец, был образованным человеком. Об этом можно судить хотя бы по тому, что переписку с поставщиками из Германии Федор вел на немецком языке. Часть этих бумаг впоследствии была найдена на чердаке одного из старых благовещенских домов Коротаевых.
Федор Филиппович - основатель, один из авторов, а в какие-то периоды и редактор газеты «Благовещенск» (1907 - 1912 гг.), издававшейся на деньги купцов-молокан. Он также публиковался в «Амурской газете» и в «Амурской речи», а по некоторым данным, был одним из соавторов коллективного романа «Амурские волки», повествующем о быте и нравах амурских воротил.
В 1912 г. в Москве вышел «Сборник стихотворений Федора Коротаева», посвященный первым поселенцам на Амуре. На сегодняшний день в Благовещенске сохранилось лишь два экземпляра этой книги, один из них хранится в Амурской областной научной библиотеке, другой - в литературно-краеведческом музее педуниверситета.
В одном из своих наиболее удачных стихотворений «Пионеры (Переселенцы 1861-63 г.)» Федор Филиппович будто дает наказ потомкам первопроходцев:
Настанет время - пароходы
Амур пустынный оживят;
Пройдут горами паровозы,
Аэропланы полетят.
И станет край Амурский русским
И будет родиной второй.
И, может быть, спасибо скажут,
Что мы трудились над тобой.
Жизнь Федора Коротаева оборвалась трагически. В 1918 году он был застрелен во время Гамовского мятежа.
Крестьянский замес
Родовая ветвь Татьяны Толстых тянется от Маркела Феоктистовича, пришедшего на Амур вместе с родителями. Он обосновался в молоканском селе Толстовка Гильчинского уезда, сейчас Тамбовского района Амурской области, крестьянствовал. По данным на 1889 г., у Маркела Феоктистовича в собственном владении были участки земли в 10 десятин 375 кв. саженей и 103 десятины 1020 кв. саженей.
Известный русский экономист и статистик А.А. КАУФМАН, автор многочисленных исследований, отчетов по истории освоения Сибири и Дальнего Востока, оставил свидетельство того, какой была Толстовка в начале ХХ века. В своем труде «По новым местам (очерки и путевые заметки). 1901-1903» он пишет:
«… Вот и сама Толстовка - 70 с небольшим дворов. Длинная, длинная улица. Огромные дворы (на Амуре под усадьбы нарезается по десятине, больше, чем в остальных частях Сибири); перед домами - палисаднички, кое-где цветники, дома большие, крепкие …. большие, крепкие амбары…
Толстовка - очень зажиточная, причем равномерно зажиточная деревня. … Распахали решительно весь надел, кроме мокрых низин - «падушек». Сенокосов почти не оставили - косят «падушки» и залежи, но тех и других осталось мало; сеют поэтому много овса на зеленый корм: сеяли и китайские бобы, да не развели своих семян, а покупали у маньчжур, а потому теперь с изгнанием маньчжур пришлось пока прекратить посевы бобовых. Хозяйство по существу, как и везде, самое первобытное: сеют хлеб за хлебом по 12 и более лет подряд…, зато по части орудий и машин Толстовка вместе с соседнею Тамбовкой ничуть не уступают самым богатым владельческим заимкам…».
Из этого описания можно представить и как жила здесь непьющая, в силу религиозных требований, и работящая, как все молокане, семья Маркела КОРОТАЕВА. В Толстовке обосновались и его сыновья с семьями - Антип и Алексей.
В родном селе нашла свою судьбу дочь Алексея Ольга. Она вышла замуж за Ивана ПОПОВА, как того требовала вера - тоже молоканина. Их сын Степан впоследствии стал отцом Татьяны Толстых. А старинную Библию бабушки Ольги с ее бумажными закладками Татьяна Степановна бережно хранит, как бесценную семейную реликвию.
В новые времена
В гражданскую войну многие жители Толстовки партизанили, защищая свою землю от белогвардейцев и японских интервентов.
«Федор ПОПОВ, брат моего дедушки Ивана, командовал эскадроном в одном из партизанских отрядов, но в годы репрессий это его не спасло, Федор был арестован. Как помнят в семье, за то, что в колхозе, который он возглавлял, в первую же зиму погибло все поголовье кур.
Дедушка Иван был умнее. Он вовремя понял, чем для него, кулака, могут обернуться новые времена. Закончив курсы горных мастеров, он раскатал свой пятистенный дом, собрал всю семью и уехал на прииск Ясный, что в Зейском районе.
Папа пошел по его стопам. Он закончил московский горный институт, работал сначала начальником драги, начальником производственного отдела в прииске Октябрьском, главным инженером в Дамбуках, а затем директором Селемджинского прииска», - рассказывает Татьяна Степановна.
В семье самой Татьяны Степановны - двое сыновей. Старший - Алексей, как и отец, закончил ДВОКУ, служит в Российской армии. Младший, Степан, - маркетолог, в Благовещенске у него свое дело: сказывается предприимчивая жилка Коротаевых. Подрастает и внук Иван. Словом, род продолжается.
При подготовке публикации использованы: Е.В. Буянов «Духовные христиане молокане в Амурской области во второй половине XIX - первой трети ХХ вв.». История Благовещенска. 1856-1917.
Издание ОАО «Амурская ярмарка». Фото из архива Т.С. Толстых и АО «Амурская ярмарка»
Людмила БУЙНИЦКАЯ
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