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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вера Кашевская, гендиректор ООО "Престо-Связь": Спутник действительно актуален
Дальний Восток на карте России занимает огромную территорию. А если принять во внимание еще и суровые климатические условия, и труднодоступность некоторых населенных пунктов, то с уверенностью можно утверждать, что бесперебойная связь для региона - жизненная необходимость. Во время своего путешествия на север Сахалина в 2011 году это отчетливо поняла Вера КАШАЕВСКАЯ, и создала компанию PRESTO. Сегодня это молодой и динамично развивающийся игрок на телекоммуникационном рынке Дальнего Востока, предоставляющий потребителям широкий спектр современных телекоммуникационных услуг. О нынешних возможностях, перспективах и особенностях работы на Дальнем Востоке в интервью «ДК» рассказала генеральный директор ООО «Престо-Связь» Вера Кашевская.
- Вера Викторовна, почему вы решили заниматься именно связью?
- Сферой связи и телекоммуникаций я интересовалась уже давно, поэтому решение о создании компании PRESTO не было спонтанным. Но, если честно, настоящим толчком послужила ситуация, когда во время путешествия по северу Сахалина в 2011 году наша туристская группа застряла в тайге. Это были самые долгие 23 часа в моей жизни. Единственным шансом достаточно быстро вызвать помощь и вернуться в цивилизацию оказался спутниковый телефон. Тогда мне стало понятно, что любая связь в экстремальных условиях нашего региона - это жизненно важная необходимость.
- 2014 год будет для ООО «Престо-Связь» показательным: за один год удалось вырасти из небольшой телекоммуникационной компании, предоставляющей подключение услуг связи на спутниковом канале, до компании, реализующей сложные проекты в области связи, телекоммуникаций и безопасности. Как вам удается обходить стороной конкуренцию?
- Основное наше правило - не только удовлетворять потребности клиентов, а вовремя их создавать. В связи с этим не считаю преувеличением назвать «Престо-Связь» уникальной компанией. Мы не боремся за первенство на рынке, мы просто качественно и быстро делаем свою работу. Разумеется, конкуренция будет присутствовать всегда, ведь не секрет, что в каждом регионе есть крупные компании. Но дело в том, что эти крупные компании заняли определенную нишу и работают только в ней, зачастую отказываясь от дополнительных возможностей, которые они могли бы предоставлять своим клиентам. Именно поэтому потребители все чаще отдают предпочтение тем региональным компаниям, которые могут предоставить полный комплекс услуг. Не у всех компаний это получается. Мы смогли это сделать во многом благодаря последовательному развитию дополнительных направлений, в частности благодаря внедрению БСКД (биометрических систем контроля доступа). В прошлом году мы потратили значительные средства для развития данного направления - были привлечены новые специалисты, расширен спектр предлагаемых решений. В нынешнем году планируем увеличить долю работ в государственном секторе.
- Как возникла идея заниматься в том числе направлением БСКД и чем оборудование, используемое вами, отличается от аналогов?
- Работая над проектами в области связи, мы заметили, что специфика некоторых предприятий заставляет их руководителей задумываться о дополнительной защите контроля доступа в некоторые помещения, например, где ведется вредное производство либо требуется обеспечить дополнительную секретность. На сегодняшний день с этой задачей на 100% могут справиться только БСКД. Основными идентификаторами для доступа в биометрических системах являются отпечатки пальцев или геометрия руки. Оборудование, предлагаемое нами, значительно отличается от аналогов, так как не использует устаревших оптических сканеров и считывает информацию в том числе по кровеносной системе. Подделать данный идентификатор невозможно. Таким образом, биометрический контроль позволяет допускать на объект либо в помещение только тех, кто смог пройти идентификацию, будь то хоть сотрудник, хоть посетитель; позволяет управлять всеми дверьми, турникетами и шлагбаумами, формировать сигнал тревоги в случае попытки несанкционированного доступа, автоматизировать время ухода и прихода каждого работника, дистанционно передавать данные в 1С бухгалтерию и, как следствие, создавать отчеты о фактическом присутствии, что будет сказываться на заработной плате. Представьте, как часто в крупных организациях, где доступ осуществляется через КПП, можно наблюдать такую ситуацию, когда один сотрудник передает другому свою карточку и просит «провести за него», а сам занимается своими личными делами в оплачиваемое работодателем рабочее время. Биометрия полностью исключает такие нарушения. К тому же оборудование, используемое нами, интегрируется и полностью совместимо с любыми системами и программами, в том числе с системами охранной сигнализации.
- Расскажите о решениях БСКД и каким заказчикам они будут полезны?
- Решения разнообразные: умные замки, контролирующие доступ в отдельные кабинеты; интеллектуальные турникеты, обеспечивающие высокую степень защиты проходных без введения карточной системы; автомобильные иммобилайзеры, основанные на биометрии и включающие в себя самые современные электронные противоугонные устройства. Особой популярностью наши системы пользуются у обычных людей, желающих обезопасить свое имущество: на сегодняшний день у нас уже есть опыт установки в квартирах, элитных коттеджах, автомобилях.
Думаю, в ближайшие месяцы офисные центры, отраслевые предприятия, банки, образовательные учреждения, медицинские центры, аэропорты и многие другие предприятия не смогут обойтись без полноценной системы биометрического контроля доступа.
- Вернемся к вашему основному направлению. Каким образом удается реализовывать полноценный широкополосный доступ при условии того, что практически вся территория РФ покрыта оптоволоконными линиями связи? Каковы перспективы VSAT?
- По-прежнему развивая сеть VSAT-станций, мы не оспариваем преимущества оптоволокна. Тем не менее на ситуацию нужно смотреть трезво: ДФО - огромная территория, на которой немало поселков и даже небольших городов лишено даже нормальной сотовой связи. Оптоволоконные кабели тоже еще не создали полноценной инфраструктуры связи в регионе. Поэтому самое оптимальное решение в таких районах на Дальнем Востоке - VSAT-станции. А когда речь идет о крупных предприятиях, даже при наличии оптоволокна, они не отказываются от спутниковых технологий для целей резервирования. Мы убеждены, что на ближайшие семь лет спутниковые технологии будут оставаться ключевыми для создания нормальных каналов связи в труднодоступных районах России. Потребности государственных и коммерческих структур в спутниковых технологиях в условиях развития электронного общества и мультисервисных корпоративных сетей связи достаточно высоки. Именно поэтому ШПД - это наш приоритет. Широкополосный доступ к сети Интернет сам по себе дает абоненту возможность получить массу дополнительных услуг и преимуществ.
- Каково ваше отношение к субподрядным работам?
- Официальная статистика говорит о том, что сейчас уже около 50% абонентов в мире, пользующихся услугами связи и телекоммуникационными сервисами, обслуживаются не столичными операторами, а региональными компаниями. С самого основания мы занимаемся в том числе строительством и обслуживанием сетей различных операторов: сетей корпоративных заказчиков, фиксированных сетей, сетей ШПД, сетей мобильной связи. Для операторов и корпоративных заказчиков это очень удобно и выгодно - позволяет сократить количество как капитальных, так и операционных затрат. В связи с этим мы без проблем берем на себя функции субподрядчика по выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и осуществляем послегарантийное обслуживание объектов связи и телекоммуникационных сервисов в ДФО.
- Как вы считаете, в целом на рынке телекоммуникационных услуг меняются спрос и ожидания заказчика? И можете ли вы сказать, что соответствуете ожиданиям?
- Практически все крупные коммерческие компании и государственные учреждения нашего региона уже создали для себя инфраструктуру связи, включающую одну-две, иногда больше, технологии связи. Поэтому сейчас вопрос стоит скорее о качественных изменениях этой инфраструктуры, а это не всегда просто. Обслуживающая организация, которая не в силах эффективно предоставить услугу клиенту, рано или поздно этого клиента потеряет. Главное - не разочаровать клиента: если ты его обманешь однажды, он к тебе больше не придет. Именно поэтому мы выигрываем, оправдывая ожидания клиентов и делая ставку на порядочность.
- Наш февральский выпуск посвящен отрасли геологоразведки и добычи. Что «Престо-Связь» может предложить предприятиям, работающим в данном сегменте?
- Предприятия геологоразведки - это одни из наших основных клиентов среди отраслевиков, так как все их работы обычно ведутся на удаленных участках, где вообще нет связи. Для них мы создаем единые взаимосвязанные сети передачи данных на основе ШПД с возможностями дальнейшего масштабирования, телефонизируем с помощью АТС, подключаем профессиональные системы видеоконференцсвязи, организовываем системы видеонаблюдения любой сложности. Для разъездных бригад мы реализуем спутниковые телефоны платформ Iridium, Thuraya, Inmarsat и осуществляем подключение услуг связи. Пользование надежной связью, экономия средств на междугородных и международных переговорах, возможность организации сбора телеметрической информации - это и многое другое получают наши клиенты. Крайне радует тот факт, что все больше руководителей геологоразведочных и добывающих предприятий понимают важность и необходимость телекоммуникационных сервисов и используют их в повседневной работе.
ООО «Престо-Связь» г. Хабаровск, ул. Куйбышева, 34 тел. +7 (4212) 200-290, e-mail: info@prestosv.ru www.prestosv.ru
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2014 год.
Так она КашаЕвская или Кашевская?!
Кашаевская.
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