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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Февраля, 16:46 |
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Первая опора трансграничного мостового перехода через реку Амур возводится в соответствии с графиком
В правительстве Еврейской области состоялось очередное заседание рабочей группы по содействию строительству железнодорожного мостового перехода через реку Амур на участке российско-китайской государственной границы. Провел совещание заместитель председателя правительства области Николай Канделя. Создана рабочая группа распоряжением губернатора ЕАО в целях оперативного решения вопросов, связанных с реализацией проекта. В ее состав включены заместители председателя правительства области, главный федеральный инспектор по ЕАО, руководитель Управления Росприроднадзора, руководители профильных управлений правительства, представители заказчика и генерального подрядчика строительства российской части мостового перехода.
О ходе реализации инвестиционного проекта по строительству трансграничного мостового перехода на совещании доложил первый заместитель генерального директора ООО «Рубикон» Захар Грузнов. В настоящее время ООО «Рубикон» располагает достаточными средствами для оплаты подрядчику аванса в размере 30% от общей стоимости контракта, а также дальнейшего финансирования строительства по факту выполнения работ по отдельным конструктивам.
Представитель генерального подрядчика - руководитель обособленного подразделения АО «УСК Мост» в г. Биробиджане Сергей Мельниченко проинформировал о выполнении строительных работ на объектах основного моста, мостовой инфраструктуры, а также железнодорожного пункта пропуска. В настоящее время на объекте имеется достаточное количество техники и персонала. Всего в районе строительства задействовано около 400 специалистов. Это более 320 строителей-мостовиков, а также 70 работников – жители Еврейской автономной области.
Сегодня на строительной площадке первой опоры мостового перехода работы производятся в соответствии с графиком. По второй опоре ведутся испытания буронабивных столбов. Для производства работ по третьей опоре отсыпан полуостровок и ведется установка шпунтового ограждения. Что касается четвертой опоры, там продолжаются буровые работы для погружения свай до проектной отметки.
Рабочей группой отмечена положительная динамика в реализации инвестиционного проекта. Подготовлены и направлены обращение в Минтранс России, запросы в ООО «Гарант» и Дальневосточную железную дорогу - филиал ОАО «РЖД» в целях получения информации для принятия решений на уровне правительства области.
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