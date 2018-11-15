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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Итоги совместной работы в 2018 году подвели ДВЖД и ЕАО
Николай Маклыгин отметил, что на протяжении многих лет железную дорогу и правительство ЕАО связывает тесное сотрудничество, которое строится на основе долгосрочных трёхлетних соглашений, определяющих перспективные точки взаимодействия в вопросах увеличения грузовой базы, перевозок пассажиров, реализации инвестиционных проектов и др.
За 10 месяцев 2018 года железнодорожными станциями, расположенными в границах ЕАО, было погружено 2,9 млн тонн различных грузов (+28% к уровню прошлого года). Прирост достигнут по основным номенклатурам: железной руде Кимкано-Сутарского ГОКа, цементу и промсырью.
В 2017 году налоговые отчисления железнодорожных предприятий, работающих в границах области, составили свыше 850 млн рублей – на 30% выше результата 2016 года. За 10 месяцев 2018 года уже уплачено более 660 млн рублей.
Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на территории ЕАО в 2016 – 2018 годах составляет более 8 млрд рублей, основные работы связаны с модернизацией железнодорожного полотна. В 2019 – 2020 годах на реализацию инвестиционных проектов планируется выделить 6,7 млрд рублей.
Проект, который находится на особом контроле у Правительства РФ – это строительство мостового перехода через реку Амур в районе села Нижнеленинское. Инвестиционной программой ОАО «РЖД» в 2018 году на него предусмотрено 1,3 млрд рублей, а в завершающем 2019 году – 2,5 млрд рублей. После завершения реконструкции железнодорожной ветки Биробиджан – Ленинск ее пропускная способность будет увеличена до 13,3 млн тонн. По данным грузоотправителей, объём перевозок в 2019 году составит около 3 млн тонн, что позволит создать новые рабочие места.
Железная дорога уделяет повышенное внимание вопросам улучшения социальной сферы. С целью закрепления кадров на линейных станциях железной дороги ведётся строительство технологического жилья. До конца 2018 г. запланирована сдача в эксплуатацию 9-квартирного жилого дома на ст. Волочаевка-2. В 2018 году начато строительство вокзала на ст. Известковая, сдать объект планируется в 2019 году.
Также на встрече обсуждались вопросы, требующие решения. Прежде всего это темы организации пригородных перевозок и безопасности на железнодорожных переездах.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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