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Первый железорудный концентрат произведен на обогатительной фабрике Кимкано-Сутарского ГОКа в ЕАО
Руководство комбината проинформировало, что обогащение первой руды на обогатительной фабрике в рамках пусковых испытаний прошло успешно. Впервые исходная руда прошла весь цикл обогащения, и был произведен первый концентрат с содержанием железа 65,5%. До полного ввода фабрики в эксплуатацию остается провести испытания систем автоматизации и точную настройку некоторых технологических процессов для производства окончательного товарного продукта. Эти работы планируется завершить в течение месяца.
После ввода в эксплуатацию предприятия планируется производить товарный продукт с повышенным содержанием железа 65,8%, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Правительства ЕАО.
По информации ООО "Петропавловск-Черная Металлургия", передача фабрики, готовой к эксплуатации, планируется согласно графику в конце первого полугодия 2016 года, корпуса сушки – в третьем квартале 2016 года. Полный ввод в эксплуатацию обогатительной фабрики КС ГОК и поставка первого товарного железорудного концентрата покупателям планируется в третьем квартале 2016 года. Генеральный директор компании "Петропавловск - Черная Металлургия" Юрий Макаров отметил: "Генеральный подрядчик (CNEEC) увеличил свою рабочую силу на промплощадке для подготовки фабрики к пуску коммерческого производства. CNEEC подтвердили свою готовность передать обогатительную фабрику, готовую к эксплуатации, в установленные графиком сроки, после чего начнется производство товарной продукции. Вывод производства на проектную мощность 3,2 миллиона тонн в год планируется в третьем квартале 2016 года".
Реализация крупнейшего инвестиционного проекта - Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината с самого начала строительства находится под контролем правительства области и лично главы региона. Помощь в решении вопросов взаимодействия с органами власти оказывает постоянно действующий областной штаб по содействию в реализации ряда крупных инвестиционных проектов. Пуско-наладочные работы начались в 2015 году.
- Получение концентрата с высоким содержанием железа – важнейший этап пуско-наладочных мероприятий, который фактически приближает запуск производства, и далее его выход на проектную мощность, что позволит наращивать доходы в бюджет и обеспечивать население рабочими местами, - отмечает губернатор области Александр Левинталь.
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