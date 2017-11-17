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04 Декабря 2017, 11:00 | Регион сегодня |

Рост промышленного производства в Еврейской автономной области составил 47,5%

ЕАО лидирует среди российских регионов по темпам промышленного производства

За 10 месяцев 2017 года рост промышленного производства в Еврейской автономной области составил 47,5%, что делает регион лидером по этому показателю не только по Дальнему Востоку, но и в целом по России. Об этом заявил глава региона Александр Левинталь в ходе дискуссии «Дальний Восток: работа институтов поддержки предпринимателей», прошедшей в рамках VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

Как рассказал губернатор, рост отмечается и в других отраслях экономики.

"В сфере сельского хозяйства рост составил 121,6 процента, в строительстве - 68,9 %. Мы запустили в прошлом году горно-обогатительной комбинат, поэтому добывающие отрасли выросли почти в 7 раз, но и обрабатывающий сектор вырос на 25 %. Учитывая показатели других регионов России, это тоже очень неплохо. Важно, чтобы улучшение экономических показателей оказывало эффект на изменения качества жизни людей. Пока об этом говорить рано", - прокомментировал Александр Левинталь, губернатор Еврейской автономной области.

Так, по его словам, не остановился миграционный отток, однако большинство решивших покинуть регион уезжают недалеко, чаще всего в соседний Хабаровский край и Амурскую область.

Глава региона напомнил, что Президентом России перед всеми регионами Дальнего Востока поставлена задача за три года войти в топ-30 в рейтинге инвестиционного климата.

Для увеличения объема инвестиций области вводятся дополнительные механизмы поддержки малых и средних предприятий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В прошлом году здесь заработало региональное агентство по привлечению инвестиций. По словам Александра Левинталя, сегодня оно уже занимает второе место среди институтов развития дальневосточных регионов.

«Штат у агентства небольшой - всего шесть-семь человек. Но они учатся у коллег из других регионов, ищут лучшие практики и быстро их внедряют. Мы регулярно общаемся, и предприниматели, как показывают недавние опросы, доверяют этому инструменту», -пояснил он.

Среди других нововведений - механизм предоставления земельных участков в аренду без торгов. Для его реализации разработана прозрачная нормативно-правовая база, уже реализовано несколько проектов. В частности, на таких условиях в области строится свиноводческого комплекса с кормовой базой.

В следующем году совместно с корпорацией МСП будет запущена гарантийная программа. Как пояснил губернатор, без такой меры «уже нельзя работать дальше».

«Еще один аспект, о котором хочу сказать. Если в позапрошлом году мы заняли 26 место в рейтинге инвестиционной привлекательности, то в прошлом году 50, основным негативным фактором стала работа контрольно-надзорных органов. В этом году мы сделали работу над ошибками, провели работу с каждым из контрольно-надзорных органов персонально, проанализировали, что и как делается, какие практики мешают работать, - рассказал глава региона. - В течение осени мы с прокурором области провели специальные выездные встречи с предпринимателями во всех районах, пообщались, чтобы понять, какие вопросы нужно решать прежде всего. Большая работа проведена, я надеюсь, что это тоже даст свои результаты».

Напомним, на прошедшем заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона премьер –министр Дмитрий Медведев отметил, что ежегодный экономический рост дальневосточных регионов превышает общероссийские темпы.

«Мы уже более 4 лет назад, даже несколько раньше, приступили к системной работе по кардинальному улучшению бизнес-климата в этих регионах, понимая, что без новых инвестиций, без современных рабочих мест невозможно обеспечить развитие Дальнего Востока и решить социальные и демографические проблемы. За 4 года удалось обеспечить ежегодный экономический рост. Он превышает общероссийские темпы», - отметил Председатель Правительства Дмитрий Медведев.

При этом согласно поручению Президента России, к 2020 году показатели инвестиционного климата в регионах Дальнего Востока должны соответствовать показателям субъектов Федерации, входящих в топ-30 Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах России. Поручение было дано главой государства по итогам рабочей поездки на Дальний Восток в сентябре.

В ходе «правительственного часа» в Совете Федерации Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркнул, что для Дальнего Востока создана уникальная правовая база для обеспечения опережающего развития макрорегиона.

«В течение четырех последних лет ежегодный экономический рост Дальнего Востока превышает общероссийский уровень. Более того, в этом году тенденции опережающего развития Дальнего Востока стали еще более зримыми и нарастающими. Дальний Восток сегодня – это новые инвестиции, новые большие стройки», - сказал Александр Галушка. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ЕАО 


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