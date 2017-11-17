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Кимкано-Сутарский ГОК готов принять на работу еще 200 жителей Еврейской автономной области
Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат, который реализует в Облученском районе Еврейской автономной области крупный инвестиционный проект, в связи с расширением производства готов в ближайшее время принять на работу еще 200 человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
"Мы сотрудничаем с местными средними профессиональными и высшими учебными заведениями. Кадры для комбината готовит технический колледж в Облучье. Также в этом году по нашему запросу открылась новая специальность «Обогащение полезных ископаемых» в Приамурском государственном университете им. Шолом-Алейхема. Благодаря поддержке Минвостокразвития РФ и Агентства по развитию человеческого капитала, новая образовательная программа была создана в рекордно короткие сроки. В сентябре первая группа студентов уже начала обучение при финансировании самого предприятия. В вузе студенты будут изучать только общеобразовательные дисциплины. Большую же часть знаний и практических навыков по узкоспециальным предметам они получат непосредственно в учебном центре комбината и на базе его химических и аналитических лабораторий", - рассказал Юрий Макаров, генеральный директор Кимкано-Сутарского ГОК
«В месяц мы отгружаем порядка 140 тысяч тонн железорудного концентрата. Поставки товарной продукции ведутся как российским, так и зарубежным потребителям. До конца года планируем выйти на показатели, близкие к проектным. Полная мощность составляет 3,2 млн железорудного концентрата в год», - рассказал Юрий Макаров.
Напомним, ООО «Кимкано‐Сутарский ГОК» перерабатывает железные руды Кимканского и Сутарского месторождений в Еврейской автономной области. Производственная мощность предприятия 10 млн тонн по руде и 3,2 млн тонн высококачественного железорудного концентрата с содержанием железа 65% ежегодно. Планируется, что до конца 2017 года предприятие выйдет на проектную мощность. Вложения в проект составляют 24 млрд рублей.
«Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат развивается, в том числе опираясь на государственную поддержку. Он полностью освобожден от налога на добычу полезных ископаемых, а также, являясь приоритетным региональным инвестиционным проектом, пользуется максимальным пакетом льгот, введенных по поручению Президента РФ. Промышленное предприятие - крупнейший в области налогоплательщик: в 2017 году оно уплатило в консолидированный бюджет области 370 миллионов рублей. Успехи комбината способствовали тому, что Еврейская автономная область в этом году стала лидером среди субъектов РФ по темпам роста промышленного производства, он составил 142,1 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - рассказала заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Галина Соколова.
Фото: eao.ru
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