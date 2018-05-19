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В ЕАО создается региональная система межведомственного электронного взаимодействия
Как пояснила начальник информационно-аналитического управления правительства области Наталья Самойлова, основные финансовые средства будут направлены на обеспечение доступа к федеральной инфраструктуре СМЭВ и создание ее региональной составляющей, разработку, тестирование и тиражирование электронных сервисов и интеграцию с единым порталом государственных услуг, а также разработку и внедрение информационных систем.
Кроме того, для администраций всех муниципальных образований поселенческого уровня будут приобретены автоматизированные рабочие места, установлено программное обеспечение, организованы выделенные защищенные каналы связи для оказания услуг в электронном виде, обучены сотрудники. Создаваемая сложная система такого уровня потребует приобретения и современного серверного оборудования.
В ходе обсуждения темы губернатор Александр Винников поручил создать рабочую группу во главе с вице-губернатором Геннадием Антоновым, которая объединит представителей органов исполнительной власти и муниципалитетов, ответственных за оказание гражданам услуг в электронном виде. Рабочая группа будет работать в еженедельном режиме и держать под контролем ситуацию на местах.
Департамент пресс-службы губернатора и правительства ЕАО.
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