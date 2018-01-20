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Тигрица Золушка, спасенная в Приморье, второй раз стала мамой
Тигрица Золушка, спасенная в Приморье от браконьеров в возрасте 6 месяцев в 2012 году, а затем выпущенная на волю после длительной реабилитации в Еврейской автономной области, вновь стала мамой. К таким выводам пришли специалисты Управления по охране и использованию объектов животного мира Правительства ЕАО, МРОО «Центр тигр» и Центра «Амурский тигр» после проведения мониторингового рейда.
Тигренка, предположительно 6-7 месяцев, зафиксировали фото ловушки, которые Центр «Амурский тигр» передал Управлению по охране и использованию объектов животного мира Правительства Еврейской автономной области в начале 2018 года. Молодой хищник оказался вторым потомством тигрицы Золушки.
«У нас появилась информация по тигренку, который ранее не был идентифицирован. С осени мы отмечали его место обитания в охотничьих угодьях, прилегающих к заповеднику «Бастак». Мы обратились за помощью в Центр «Амурский тигр», который передал нам фотоловушки - они были установлены в ареале тигренка. В результате мы получили информацию, что этот молодой хищник является вторым потомством Золушки - на одном из видео видно, как они вместе передвигаются по охотничьим угодьям», - комментирует начальник Управления по охране и использованию объектов животного мира Правительства Еврейской автономной области Алексей Феоктистов.
Идентифицированный тигренок является вторым потомством Золушки. Впервые хищница стала матерью двух тигрят в 2015 году.
«Границы участков обитания тигров непостоянны, поэтому по разным причинам хищники сдвигают свой охотничий участок, сужают или расширяют его. Именно поэтому тигров нужно охранять во всем ареале, а не только на особо охраняемых природных территориях. При таком количестве самцов вокруг Золушки было немудрено, что потомство не за горами, и вот это удалось зафиксировать документально. Сейчас нужно обеспечить условия, чтобы малыш выжил и стал полноценным тигром. Для этого со своей стороны мы продолжим прикладывать усилия для помощи в работе службы охотничьего надзора ЕАО и заповедника «Бастак». Стоит отметить, что сейчас нас волнует главный вопрос: какой пол у тигренка. Надеемся, что у нас получится разгадать тайну в течение ближайшего времени, когда будут получены новые данные с фотоловушек», - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Специалисты изучили стереотипы поведения тигрицы Золушки. В результате стало понятно, что хищница выбирает для тигриного «детского сада» одну и ту же территорию. Старших тигрят она приводила на территорию этих же охотничьих угодий. На этой территории высока плотность диких копытных животных, так как на месте систематически осуществляются подкормочные мероприятия. Именно здесь редкая коша учит своих детенышей охотиться и самостоятельно выживать в условиях дикой природы.
«Золушка – это первая выпускница Центра реабилитации, поэтому за неё особенно радостно. Полученная информация несомненно говорит об успехе. Восстановление тигра в его историческом ареале идёт быстрее, чем мы думали. Это несомненно позитивные новости, ведь в этой работе задействовано большое количество специалистов и организаций, а значит, их труд не напрасен. Нам нужно продолжать работать, как в направлении мониторинга и охраны реинтродуцированных тигров, так и подумать: надо ли усиливать группировку или имеющихся тигров достаточно. Мы продолжаем с партнерами работу по поиску новых мест для выпуска тигра в ЕАО, а нужно это будет делать или нет, специалисты решат коллегиально», - комментирует директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.
На данный момент группировка тигров в ЕАО составляет 11 особей. Отличная кормовая база, существенная минимизация антропогенного влияния и хорошая охрана способствуют успешному расселению хищников на территории области. В результате тигрица Золушка дважды принесла потомство. Пополнила группировку и тигрица Светлая - принесла одномоментно трех тигрят, которым сейчас примерно полгода. Активно осваивает территорию в ЕАО тигрица Филиппа, которая также после реабилитации была выпущена 29 апреля 2017 года на территории заказника «Дичун».
Центр «Амурский тигр» активно поддерживает деятельность Управления по охране и использованию объектов животного мира Правительства ЕАО. Так, в 2017 году Центром были закуплены и преданы автомобиль УАЗ, снегоход и прицеп к нему, а также запасные части для грузового вездеходного автомобиля и запас ГСМ. Закупленная техника также активно используется и для мониторинговых рейдов по ЕАО. Для патрулирования территории и обеспечения охраны, Центр «Амурский тигр» в 2016 году передал заповеднику «Бастак» автомобиль высокой проходимости и снегоход. В том числе за счёт средств Центра регулярно проводится мониторинг реинтродуцированных тигров.
Реабилитация и реинтродукция Золушки стала возможна благодаря Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительству ЕАО, заповеднику «Бастак», МРОО «Центр «Тигр», Институту проблем экологии и эволюции РАН, Центру «Амурский тигр» и ряду других общественных природоохранных организаций.
Досье "Дальневосточного капитала": Центр «Амурский тигр» - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Задачи Центра – изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.
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