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Презентация проекта строительства трансграничного мостового перехода через Амур пройдет в рамках ВЭФ
Александр Левинталь провел рабочую встречу с генеральным директором ООО "Рубикон" Дмитрием Астафьевым. На ней речь шла о строительстве трансграничного мостового перехода через Амур в районе населенных пунктов Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР).
2 июня ООО "Рубикон" и УСК "Мост" подписали контракт, в котором оговорены условия и сроки выполнения российской части проекта строительства мостового перехода. Как проинформировал Дмитрий Астафьев, генподрядчиком уже доставлены буровая установка, первая партия строительной техники, жилых вагонов для размещения рабочих.
- Не скрою, мы были заинтересованы в том, чтобы за реализацию проекта взялась именно та компания, у которой есть свои подразделения на Дальнем Востоке. Холдинг УСК "Мост" таковым и является. Эта специализированная компания известна дальневосточникам, на ее счету – строительство мостов на острова Русский в Приморье, Большой Уссурийский в Хабаровском крае, возведение многих автомобильных и железнодорожных объектов. Строительной компании известна наша территория, и это позволило ей в кратчайшие сроки перебросить свою технику на строительную площадку, часть вагончиков для размещения рабочих. В ближайшее время планируется приступить к возведению первой береговой опоры. Уже началась работа по подготовке рабочей документации структурами генподрядчика, генпроектировщика и технического надзора, проводятся необходимые консультации именно по технике возведения мостового перехода. Несмотря на то, что срок, в который необходимо уложиться, составляет 24 месяца, перед подрядчиком поставлена задача – совместно с проектной организацией рассмотреть возможность его сокращения. В среду утром в область приезжает представитель головной структуры УСК "Мост", который займется необходимыми организационными вопросами, регистрацией филиала организации в области и постановкой ее на налоговый учет. Приоритет в привлечении к участию в реализации проекта будет отдан организациям, стоящим на налоговом учете в ЕАО, - рассказал Дмитрий Астафьев.
Александр Левинталь сообщил руководителю ООО "Рубикон", что со своей стороны уже направил обращение к руководству провинции Хэйлунцзян об оказании содействия российской проектной организации в предоставлении всех необходимых материалов. Глава региона также рассказал, что в конце недели начинается запланированный ранее его рабочий визит в провинцию Хэйлунцзян и это позволит ускорить решение ряда обозначенных вопросов. Александр Левинталь подчеркнул, что при реализации проекта необходимо будет максимально задействовать местные резервы: субподрядчиков, использовать продукцию предприятий Еврейской автономной области, производящих строительные материалы, а также возможности организаций по оказанию услуг.
- Масштаб строительства большой и надеюсь, что будет понимание со стороны генподрядчика, - подчеркнул глава региона. Также в ходе встречи обсужден вопрос презентации проекта в рамках Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке в сентябре 2016 года.
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