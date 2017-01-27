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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Февраля, 00:04 |
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К середине 2017 года Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области планирует выйти на проектную мощность
Александр Левинталь подчеркнул высокую степень реализации проекта и его особую значимость для социально-экономического развития области, сообщили журнашлу "Дальневосточный капитал" в Правительстве ЕАО.
- От деятельности ГОКа область планирует получить в этом году около 300 миллионов рублей налогов с учетом того, что предприятие пользуется рядом налоговых льгот. Мы видим, что по сравнению с прошлым годом объемы производства выросли в разы. Несколько месяцев на комбинате длились пусконаладочные работы. А через полгода его планируют вывести на проектную мощность. Это говорит о том, что усилия, которые мы предпринимали совместно с руководством ГОКа по запуску предприятия, дают зримые результаты. Правительство и дальше готово содействовать его деятельности, - сказал губернатор. Как отметил глава региона, правительство области будет помогать ГОКу в поиске подготовленных кадров, привлекать к этому областную службу занятости. Также будет максимально использоваться федеральная система подбора кадров, возможности центров обучения.
По словам генерального директора КС ГОК Юрия Макарова, в декабре прошлого года комбинат произвел порядка 60 тысяч тонн железорудного концентрата, в январе – уже 100, столько же будет и в феврале.
- До лета планируем выйти на полную мощность – порядка 260 тысяч тонн ежемесячно. В рамках пусконаладки работает сушка. В сутки отгружаем порядка 80 вагонов, летом их будет до 200. Пока работаем с 30-процентной мощностью от проектной, планово выводим комбинат на объемы по проекту, - сказал Юрий Макаров.
После осмотра производства состоялось рабочее совещание. На нем обсудили ход пусконаладочных работ, текущие производственные показатели, а также вопросы кадрового обеспечения предприятия.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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