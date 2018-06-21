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Дальневосточная железная дорога продолжает реализацию проекта по развитию участка Биробиджан-1 – Ленинск
Полпред ознакомился с ходом строительства трансграничного железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское (РФ) – Тунзян (КНР), осмотрел объекты Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината и провел совещание по обеспечению стабильного социально-экономического развития Еврейской автономной области. ОАО «РЖД» на мероприятиях представляли вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков и начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.
В настоящее время на Дальневосточной железной дороге продолжается подготовка собственной инфраструктуры к пропуску грузовых поездов на участке Биробиджан-1 – Ленинск, мощности которого в полной мере станут востребованы после ввода в эксплуатацию трансграничного моста. Работы по усилению данного участка ведутся с 2014 года.
Проектом предусмотрена реконструкция железнодорожных станций Бирофельд, Ленинск, Унгун, Биробиджан-2, технологической линии связи, высоковольтной линии, целого ряда искусственных сооружений, включая мост через реку Большая Бира. Помимо этого планируется электрифицировать участок Биробиджан-1 – Биробиджан-2. Реализация всех этапов рассчитана на срок до 2018 года, а общий объем капитальных вложений оценивается более чем в 6,7 млрд рублей.
Ожидаемый объем перевозок на данном направлении после завершения строительства моста и реконструкции участка к 2020 году может составить 5,2 млн тонн, к 2025 году – 7,7 млн тонн.
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