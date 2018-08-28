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17 Сентября 2018, 14:07 | Регион сегодня |

ЕАО вызвала большой интерес у российского и китайского бизнеса

Свыше десятка соглашений с потенциальными инвесторами, которые планируют создавать новые предприятия, подписала Еврейская автономная область на ВЭФ во Владивостоке

IV Восточный экономический форум проходил  во Владивостоке 11–13 сентября под девизом «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Деловая программа  делегации ЕАО на форуме была очень насыщенной -  в общей сложности более 50 мероприятий. Подписано свыше десятка соглашений, в том числе с потенциальными инвесторами, которые планируют создавать новые предприятия, презентованы инновационные проекты. Уникальную еврейскую культуру представили творческие коллективы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве ЕАО.

Александр Левинталь, губернатор Еврейской автономной области:

- Форум развивается, становится более представительным, в этот раз, к примеру, он прошел  в присутствии лидеров пяти стран. Это показывает отношение Президента Владимира Путина к Дальнему Востоку как к приоритету.  Многие предложения, полученные нами на ВЭФ от российского и китайского бизнеса,  связаны с перспективами, которые открывает строительство моста «Нижнеленинское – Тунцзян». Во-первых, это возможности по транзиту грузов, обслуживание перевозок, а, во-вторых, возможности по переработке грузов. Конкретный пример – межрегиональное соглашение с «Кузбассавто» и Кемеровской областью. Здесь же, на полях форума,  мы подписали соглашение  с компаниями, которые занимаются  проработкой проекта поставок продовольствия из России в КНР, наш мост – кратчайший путь, который позволит делать это напрямую, без перегрузки в портах. Еще одно подписанное соглашение - в области лесного хозяйства. Хабаровская компания намерена комплексно осваивать лесные ресурсы области. Знаковой также можно назвать выдачу первого кредитного договора на 25 млн рублей клиенту МСП Банка. Мы привлекли банк на территорию и уже видим результат: на средства льготного  кредита будет реализован проект по реабилитации детей-инвалидов. На пленарном заседании ВЭФ Президент России Владимир Путин заявил о создании новой национальной программы развития Дальнего Востока. Будем принимать участие в разработке, представлять интересы области, чтобы они максимально были учтены. Глава государства на президиуме Госсовета поручил решить ситуацию с созданием пунктов пропуска на мосту Нижнеленинское — Тунцзян, а также по нашему обращению помочь сбалансировать бюджет области.

Галина Соколова, первый заместитель председателя правительства:

- На форуме мы имели возможность поговорить с руководителями институтов развития, Корпорации МСП, финансовых структур. Доносили до них проблемы в работе бизнеса, ведь  в каждом субъекте свои особенности.  Нас слышат, и это меняет правила игры для предпринимателей, облегчает им условия для работы. Бизнесу нужно помогать, потому что это те люди, которые формируют благосостояние жителей любой территории. Почти все социально значимые проекты реализуются с участием предпринимателей. Если говорить о работе нашего павильона, скажу, что в этом году мы выстроили формат его работы по-иному. И не ошиблись, так как представленные инновационные проекты вызвали большой интерес, в том числе Заместителя Председателя Правительства РФ – полпреда в ДФО Юрия Трутнева, он  сразу дал поручение их глубже изучить и оказать поддержку в реализации.  Презентации для гостей экспозиции проводила группа компаний R-Partner, технологии которых легли в основу системы видеонаблюдения на автодорогах области. Несколько встреч с представителями регионов Дальнего Востока, заинтересовавшихся актуальной технологией очистки от обледенения дорог, линий высоковольтных электропередач, провел молодой ученый из ПГУ им. Шолом-Алейхема Виталий Земляк.  Активно работала переговорная площадка, ряд встреч на ней провели инвесторы из Татарстана - ООО «ТЭСК» и ООО «АИВ-недвижимость», в планах которых реализовать проект по созданию промышленного парка.

Александра Филиппова, заместитель председателя правительства:

- На форуме наш регион отметили в числе 5 самых активных на Дальнем Востоке по участию в программах грантовой поддержки молодежи.  Молодые люди из ЕАО не боятся участвовать в конкурсах и  отстаивать свои интересные проекты. Федеральное агентство по делам молодежи в этом году распределяло 2,5 млрд руб на различные инициативы. Из них 73,5 млн грантовых средств выиграли молодые люди с Дальнего Востока.  Много внимания на форуме было уделено теме профессионального и высшего образования, практической подготовке кадров непосредственно на производстве. В области мы будем прорабатывать внедрение форм  дуального образования, когда теоретическая часть изучается в учебных заведениях, а практическая – непосредственно на производстве. Говорили и о подготовке молодых предпринимателей. Интересную дискуссию вызвала тема влияния на детей IT-технологий, взаимоотношении с родителями, контроле, а также соблюдении границ  дозволенного. Считаю, что система безопасного нахождения несовершеннолетних детей в сети Интернет должна  быть выстроена на государственном уровне.

Марина Ушакова: заместитель начальника управления культуры правительства области:

 - Более 30 артистов из ЕАО приняли  участие в концертной программе «Улицы Дальнего Востока» на ВЭФ-2018. Мы  представили часовую программу и   получили награду в номинации «Лучший ведущий», им стал Владимир Градов, он участвует  в презентации области на выставке уже 4 год подряд. Причем победителей в каждой номинации, а их было несколько, определяли сами регионы. Также наши артисты  приняли участие в концерте на Спортивной набережной Владивостока, жители и гости столицы Приморья остались очень довольны выступлением. Участница от ЕАО Анна Музычук достойно представила ЕАО на конкурсе «Краса Дальнего Востока». Творческие коллективы области  также приняли участие в гала-концерте «Созвездие Дальнего Востока».  

Михаил Юркин, руководитель Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО»

- Инвестиционное агентство второй раз принимает участие в работе ВЭФ. В этом году впервые подготовили и презентовали инвестиционный паспорт ЕАО. Значимым событием форума стало подписание соглашения с инвесторами из Татарстана,  администрациями ЕАО и Кемеровской по созданию промышленного парка. В числе первых потенциальных резидентов крупный игрок мирового рынка автобусов - компания Ютонг. Наибольший интерес вызывает логистический потенциал ЕАО,  инвесторы рассматривают его как основной  фактор инвестиционной привлекательности территории. На полях форума Фонд подписал соглашение с АО "Деловая среда". Договорились с вице-президентом ПАО "Сбербанк России" Андреем Шаровым о запуске образовательной программы для наших предпринимателей. Будущие резиденты бизнес-инкубатора области подписали ряд соглашений, поделились планами развития бизнеса.  Отмечу,  что Инвестагентство ЕАО напрямую участвует в отборе и подготовке заявок предпринимателей к рассмотрению на заседаниях попечительского совета, поэтому это тоже отчасти наш результат. Еще ряд проектов в различных отраслях экономики будут взяты на сопровождение по итогам работы на форуме.

Автор фото - Марина Божко

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  ЕАО  инвестиции 


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