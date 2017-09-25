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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Октября, 20:29 |
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В Год ООПТ в Биробиджане состоялась XII Дальневосточная конференция по заповедному делу
География участников достаточно обширна: Еврейская автономная, Амурская и Калужская области, Хабаровский и Приморский края, республики Якутия и Кабардино-Балкария, а также КНР, Украина, Белоруссия. На пленарном заседании были представлены доклады, посвященные состоянию и перспективам развития ООПТ Дальнего Востока России и Амурского экорегиона, проблемам сохранения биоразнообразия в западном Приханковье и важности формирования экологической культуры населения.
Организаторами выступили Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Государственный природный заповедник «Бастак», Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы, Комиссия по заповедному делу ДВО РАН, Координационный совет директоров заповедников и национальных парков юга Дальнего Востока, при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
В конференции приняла участие делегация заповедника «Хунхэ» (КНР). С приветственной речью выступили директор заповедника «Хунхэ» — Дун Шубин и руководитель китайской делегации – Мяо Вэй, представляющий Департамент охраны окружающей среды провинции Хэйлунцзян. Джу Баогуан, орнитолог природного резервата «Хунхэ» выступил с докладом о методах и результатах сохранения дальневосточного аиста у себя на территории. По итогам встречи заповедник «Бастак» и природный резерват «Хунхэ» подписали план международного сотрудничества на 2018 год.
«За годы проведения конференции она стала эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов сохранения и восстановления биоразнообразия Амурского экорегиона, развития заповедного дела, проблем экологического образования и воспитания. Очень важно, что в этом году в конференции приняли участие коллеги из охраняемых территорий Китая, так как только вместе мы сможем сохранить природные богатства Амура», – говорит к.б.н. Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, секретарь Координационного совета директоров заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока.
В рамках конференции прошло совещание, посвященное 20-летнему юбилею заповедника «Бастак», на котором участники обсудили основные результаты научных исследований и перспективы развития заповедника. Сотрудникам заповедника были вручены ведомственные награды. Нагрудным знаком «За заслуги в заповедном деле» наградили старшего государственного инспектора Игоря Былкова, нагрудные знаки «Отличник охраны природы» получили Ирина Горобейко и Тамара Рубцова, еще 4 сотрудника заповедника (Михаил Калугин, Юрий Шонин, Ольга Полковникова, Ольга Вене) получили почетные грамоты Минприроды России.
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