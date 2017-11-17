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Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
О сложившейся неблагоприятной финансовой ситуации и связанными с этим рисками теплоэнергетики проинформировали мэрию города и правительство области. В ответ из мэрии в адрес руководства ДГК поступило обращение повременить с подачей иска. Согласно письму из администрации г. Биробиджана, долги перед теплоэнергетиками планируется погасить в первом квартале 2018 года.
«Общественность Биробиджана, городские и краевые власти пристально следят за работой нашей ТЭЦ в городе, на любой технологический сбой на ней здесь реагируют достаточно бурно, - рассказал директор Хабаровской теплосетевой компании Сергей Нехороших. – Однако многие забывают, что энергостабильность региона напрямую связана со своевременной оплатой за потребленные энергоресурсы. От аккуратной платежной дисциплины зависит бесперебойная работа поставщиков ресурсов, выполнение планов по ремонтной компании, объемы инвестиций в современное оборудование и технологии. Долги потребителей способны поставить под угрозу выполнение планов энергетиков по содержанию и ремонту оборудования».
Поэтому энергетики в случае отсутствия оплаты за потребленные тепловые ресурсы в ближайшее время, согласно действующего законодательства, оставляют за собой право обратиться в суд для взыскания имеющейся задолженности в принудительном порядке. При этом должникам придется не просто выплатить основную сумму долга, но и еще и набежавшие пени.
*Долг всех категорий потребителей Биробиджана перед ДГК за поставленную тепловую энергию на 1 декабря текущего года превышает 441 млн рублей. В лидерах по неплатежам:
- население (сумма долга свыше 363 млн рублей);
- ТСЖ, ЖСК и управляющие компании (более 23 млн рублей),
- областной бюджет (7,5 млн рублей),
- муниципальный бюджет (8,7 млн рублей).
- Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
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