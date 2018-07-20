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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:37 |
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ЕАО поддержала приглашение Владимира Путина евреям о возможности переезда в Россию
Как известно, на конгрессе была поднята тема возрастающего антисемитизма в некогда благополучных европейских странах, пишет журнал "Дальневосточный капитал". В ответ на выраженное беспокойство руководителя Европейского еврейского конгресса Вячеслава Кантора к евреям и еврейской культуре Владимир Путин сказал: "Пусть к нам едут. В Советском Союзе выезжали, пусть вернутся. Я видел, смотрел репортажи, там люди боятся уже кипу надеть в публичных местах, стараются даже скрывать национальность".
Как сообщает Департамент пресс-службы губернатора и правительства ЕАО, в своем комментарии Александр Левинталь подчеркнул, что Еврейская автономная область всегда была и остается толерантной территорией по отношению к людям всех национальностей, которые пожелали когда-либо приехать сюда на постоянное место жительства. Он заметил, что еврейская культура в годы становления ЕАО в качестве самостоятельного субъекта федерации получила дополнительный импульс к развитию. Сегодня региональная политика нацелена на укрепление имиджа Еврейской автономной области, имеющей необычную и интересную историю своего образования, международного признания и развития.
- Ничего нельзя забыть или не принимать во внимание. Отношение к таким историческим событиям, как Великая Отечественная война, когда евреи просто истреблялись как нация, никогда не будет забыто. Сколько бы времени ни прошло, антисемитская тема всегда будет восприниматься в контексте возрождения фашизма. Справедливая Конституция, которая действует именно в Российской Федерации, провозглашающая равные права людей всех национальностей, – не декларативный документ, а реально действующий. Надо сказать, что Еврейская автономная область стала первым государственным образованием евреев. И сегодня мы готовы принять всех евреев, уехавших в другие страны по различным обстоятельствам. Мы ждем всех, кто хотел бы вернуться на родину либо приехать и жить здесь. Безусловно, мы примем у себя евреев из европейских стран, где они сегодня могут подвергаться нападкам со стороны антисемитов. Наша территория вступила в новый этап своего экономического развития, в регионе действует соглашение представителей традиционных религий о межконфессиональном сотрудничестве, поэтому поддержка со стороны международной еврейской общественности, об этом мы неоднократно говорили с Главным раввином России Берлом Лазаром, может помочь в этом. Мы уверены в том, что евреи, которые приедут к нам, это высокообразованные и культурные люди, в которых нуждается Еврейская автономная область, - сказал Александр Левинталь.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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