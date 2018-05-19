Договоренности о такой совместной работе были достигнуты в рамках рабочего визита главы ЕАО в приграничный регионы и встречи с губернатором провинции Хэйлунцзян (КНР) Лу Хао.
Как сообщили в правительстве ЕАО, большая часть из этих проектов уже имеет инвесторов, некоторые планируется реализовать в рамках «Амуро-Хинганская» ТОР. Также утверждены инвестпредложения, предлагаемые для дальнейшего изучения и обсуждения. Степень их проработки пока недостаточна, но они также представляют большой интерес для Еврейской автономной области.
В протоколе переговоров отмечено, что ЕАО и провинция Хэйлунзян будут содействовать реализации утвержденных проектов, расширять производственную кооперацию между предпринимательскими структурами, особенно в сфере производства, переработки сельскохозяйственной продукции и использовании природных ресурсов.
Над созданием перечня инвестиционных проектов несколько месяцев совместно работали управление экономики правительства области и управление коммерции Народного правительства провинции Хэйлунзян. Согласно подписанному сторонами протоколу переговоров для их сопровождения будет создана двусторонняя комиссия, а также по каждому из них рабочие группы.
Что касается самих проектов, то некоторые уже начали реализовываться на территории ЕАО, например, комплексный агропромышленный проект «Весна», в него войдут свинокомплекс, комбикормовый завод, заводы по производству муки, запчастей для сельхозтехники, агротехцентр по продаже и ремонту сельскохозяйственной техники.
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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Марта 2016, 11:14 | Регион сегодня
Китаю предложили в Еврейской автономной области семь инвестиционных проектов
Комплексный агропромышленный проект "Весна", животноводческие комплексы, производства по глубокой переработке древесины, сои, строительство гостиничного комплекса, крупного завода по выпуску металлоконструкций и сэндвич-панелей, проект по развитию курорта "Кульдур" - предложены губернатором ЕАО для китайских инвесторов.
Теги: Китай ЕАО инвестиции
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