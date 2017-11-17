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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Ноября, 17:37 |
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Утвержден план перспективного развития ТОР "Амуро-Хинганская" в ЕАО
Проект разработан консорциумом компаний «Исследовательский институт Номура» (Япония) и «Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК) по заказу АО «Корпорация развития Дальнего Востока». По словам управляющего партнера компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисея ФУРЩИКА, ТОР «Амуро-Хинганская» должна стать катализатором развития экономики региона, позволяющим в полной мере реализовать существующий потенциал ЕАО, стать фундаментом для будущего динамичного социально-экономического развития.
Отраслевой специализацией ТОР определен агропромышленный кластер, продукция которого будет направляться как на внутренний рынок Дальнего Востока, так и на крупнейший рынок потребления сельхозпродукции - Китай. Дополнительной специализацией ТОР станет санаторно-рекреационное направление. В частности, создание комплекса на базе уникального минерального источника в поселке Кульдур. А также добыча и переработка полезных ископаемых.
По оценке разработчиков, целевыми показателями развития ТОР к 2028 году являются: создание 2,9 тыс. рабочих мест, привлечение инвестиций на сумму 44,2 млрд рублей.
В настоящее время в ТОР «Амуро-Хинганская» 4 компании реализуют свои бизнес-проекты с общим объемом инвестиций 15,5 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: В настоящее время на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития (ТОР): «Кангалассы», «Южная Якутия» (Якутия), «Беринговский» (ЧАО), «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.), «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край), «Камчатка» (Камчатский край), «Южная», «Горный воздух», «Курилы» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (Еврейская автономная область).
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