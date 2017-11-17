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Резидент ТОР "Амуро-Хинганская" расширяет производство металлоконструкций
Весной 2018 года будет запущен цех по производству металлоконструкций, в дальнейших планах – производство средств малой механизации сельскохозяйственного назначения. Как уточнили в пресс-службе региона, это особенно актуально для Еврейской автономной области, в которой традиционно развивается сельское хозяйство, кроме того, создаются рабочие места, в перспективе здесь будут работать около 200 человек.
«Мы поддерживаем любое возникающее в области новое производство. К этому предприятию особое внимание, потому что оно работает на площадке ТОР и первым запустило производство», - заявил губернатор ЕАО Александр Левинталь.
Напомним, Биробиджанский завод металлоконструкций первым начал производство в ТОР «Амуро-Хинганская». Сейчас на заводе запущена линия по производству сэндвич-панелей по «бесшовной» технологии.
ТОР «Амуро-Хинганская» создана в Еврейской автономной области Постановлением Правительства РФ № 847 от 27 августа 2016 года. ТОР «Амуро-Хинганская», расположенная на площади 150789,6 Га, стала тринадцатой территорией опережающего развития на Дальнем Востоке. В настоящее время в рамках ТОР реализуется 4 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 15,5 млрд рублей.
«Новые механизмы, призванные привлечь инвестиции на Дальний Восток — это территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, — помогли создать уже более семи тысяч рабочих мест в регионе, а всего к 2025 году появится более 115 тысяч современных, высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест», – отмечал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Отметим, что сегодня на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух» , «Курилы» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).
Фото: пресс-служба правительства ЕАО.
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