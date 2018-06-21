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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:45 |
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ЕАО и ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" договорились о сотрудничестве
В нем приняли участие члены правительства автономии, представители Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Внешэкономбанка, Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье", Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", руководители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления ЕАО, предприниматели, сотрудники Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН и организаций, осуществляющих инвестиционные проекты на территории региона.
Первый заместитель председателя правительства области Валерий Шулятиков проинформировал собравшихся об инвестиционном климате ЕАО. Генеральный директор ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Геннадий Алексеев рассказал об основных направлениях деятельности Фонда, который был учрежден в ноябре 2011 года решением наблюдательного совета Внешэкономбанка, являющегося, по сути, единственным исполнителем услуг по инвестиционному консультированию для государственных нужд субъектов Российской Федерации по формированию инвестиционных проектов, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства. В поле деятельности Фонда входят 12 субъектов Востока России, ЕАО – седьмой по счету регион, который посетили его сотрудники.
Затем прошла презентация некоторых инвестиционных проектов, реализуемых в области. Речь шла о строительстве Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината и железнодорожного мостового перехода через Амур в селе Нижнеленинское, микрорайона "Александровский сад", освоении Тополихинского участка Союзного месторождения графита, модернизации ООО "ДВ-Упаксервис", организации глубокой переработки сои, строительстве свиноводческого комплекса на 54 тысячи голов в селе Даниловка и других значимых проектах.
По результатам совещания приняты соответствующие решения.
Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Еврейской автономной области и ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона". Документ подписали губернатор ЕАО Александр Винников и генеральный директор Фонда Геннадий Алексеев.
Как отмечено в соглашении, стороны намерены взаимодействовать при решении приоритетных задач социально-экономического развития автономии, предпринимать совместные действия для рассмотрения возможности финансирования инвестиционных проектов, реализация которых планируется на территории региона. В рамках договоренностей стороны намерены обмениваться информацией о разработанных проектах, подготовке заключений по ним и участвовать в организации финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Ход выполнения соглашения стороны намерены рассматривать на регулярных встречах своих представителей.
Для гостей из столицы правительство области организовало также посещение некоторых предприятий Биробиджана.
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