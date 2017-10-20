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24 Октября 2017, 14:51 | Регион сегодня

В Еврейской автономной области в ТОР "Амуро-Хинганская" запустили первое предприятие

Первым предприятием стало ООО "БирЗМ", которое займется производством сэндвич-панелей по "бесшовной" технологии объемом 22,5 тысячи кв. метров в год.

В Биробиджане на площадке "БирЗМ" запущено первое предприятие в рамах ТОР "Амуро-Хинганская". Об этом сообщает департамент пресс-службы губернатора и правительства Еврейской автономной области.

"ТОР «Амуро-Хинганская» в регионе создана в августе 2016 года, и ООО «БирЗМ» стало ее первым резидентом. Производство, которое мы сегодня запускаем, создано на совершенно новой площадке, и инвесторы будут пользоваться льготами и преференциями для резидентов ТОР. На новой линии по производству сэндвич-панелей будут трудиться смешанные бригады российских и китайских специалистов", - рассказал Александр Левинталь, губернатор Еврейской автономной области.

Выпускаемая продукция востребована с сфере строительства, заказы на сэндвич-панели уже поступают для возведения крупных объектов в Еврейской автономной области, заключены договоры с потребителями. Также планируются поставки  в Амурскую область и другие регионы.

Председатель правления ООО «БирЗМ» Юй Чаншэн отметил, что в дальнейшем производство планируют расширять.

"Запуск нового объекта с китайскими инвестициями на территории области будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества приграничных территорий", - сказала заместитель мэра города Тунцзяна Лю Ли.

На площадке ТОР помимо сэндвич-панелей будут выпускаться металлоконструкции общим объемом  30 тысяч тонн в год.  Также откроется производство средств малой механизации сельскохозяйственного направления. Общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. В перспективе здесь создадут около 200 рабочих мест.  После запуска трех цехов на полную мощность налоговые отчисления в бюджеты всех уровней могут составить около 100 миллионов рублей в год.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: амуро-хинганская  ЕАО  ТОР 


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