|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 24 Октября, 17:32 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Еврейской автономной области в ТОР "Амуро-Хинганская" запустили первое предприятие
В Биробиджане на площадке "БирЗМ" запущено первое предприятие в рамах ТОР "Амуро-Хинганская". Об этом сообщает департамент пресс-службы губернатора и правительства Еврейской автономной области.
"ТОР «Амуро-Хинганская» в регионе создана в августе 2016 года, и ООО «БирЗМ» стало ее первым резидентом. Производство, которое мы сегодня запускаем, создано на совершенно новой площадке, и инвесторы будут пользоваться льготами и преференциями для резидентов ТОР. На новой линии по производству сэндвич-панелей будут трудиться смешанные бригады российских и китайских специалистов", - рассказал Александр Левинталь, губернатор Еврейской автономной области.
Выпускаемая продукция востребована с сфере строительства, заказы на сэндвич-панели уже поступают для возведения крупных объектов в Еврейской автономной области, заключены договоры с потребителями. Также планируются поставки в Амурскую область и другие регионы.
Председатель правления ООО «БирЗМ» Юй Чаншэн отметил, что в дальнейшем производство планируют расширять.
"Запуск нового объекта с китайскими инвестициями на территории области будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества приграничных территорий", - сказала заместитель мэра города Тунцзяна Лю Ли.
На площадке ТОР помимо сэндвич-панелей будут выпускаться металлоконструкции общим объемом 30 тысяч тонн в год. Также откроется производство средств малой механизации сельскохозяйственного направления. Общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. В перспективе здесь создадут около 200 рабочих мест. После запуска трех цехов на полную мощность налоговые отчисления в бюджеты всех уровней могут составить около 100 миллионов рублей в год.
- В Еврейской автономной области в ТОР "Амуро-Хинганская" запустили первое предприятие
- В Год ООПТ в Биробиджане состоялась XII Дальневосточная конференция по заповедному делу
- Вопрос стоимости проезда по мосту Нижнеленинское – Тунцзян еще не решен
- В Биробиджане собираются заняться женьшеневыми плантациями
- В ЕАО задумались о транзите в Китай и "ловушках" для грузов
- Вопросы сотрудничества ЕОА и ДВЖД обсудили в Биробиджане
- В ЕАО Кимкано-Сутарский ГОК могут включить в госпрограмму
- К середине 2017 года Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области планирует выйти на проектную мощность
- Первая опора трансграничного мостового перехода через реку Амур возводится в соответствии с графиком
- В бизнес–инкубатор ЕАО поступили 42 инвестиционные заявки от потенциальных резидентов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.