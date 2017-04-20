|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 01 Мая, 12:09 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Вопросы сотрудничества ЕОА и ДВЖД обсудили в Биробиджане
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся развития инфраструктуры железнодорожного транспорта. Один из основных - синхронное введение в эксплуатацию железнодорожного мостового перехода через реку Амур в районе села Нижнеленинское и завершение работ по подготовке железнодорожной инфраструктуры железнодорожной ветки Биробиджан–Ленинск, а также последующая эксплуатация моста.
Железнодорожники подтвердили намерение полностью выполнить свои обязательства по реконструкции участка Биробиджан–Ленинск и по присоединению к нему мостового перехода.
Обсуждались также вопросы эксплуатации железнодорожных переездов на территории ЕОА и возможности закрытия некоторых из них в целях обеспечения безопасности граждан. Так, в поселке Смидович, на 5-километровом участке расположены три переезда. В настоящее время введется активная работа с администрацией Смидовичевского района по закрытию одного из них (на 8423 км Транссиба).
Работа по закрытию таких переездов ведется постоянно. В 2016 году было закрыто 14 переездов, два из них в границах ЕАО (на перегонах Бира – Семисточный и Известковая – Брусит). С начала 2017 года прекратили работу 3 переезда, а всего за последние 18 лет по инициативе железной дороги закрыто свыше 140 переездов.
В настоящий момент в границах дороги функционирует 619 переездов, в том числе с дежурным работником 70 переездов, с устройством заграждения 47 переездов, с видеофиксацией 28 переездов, с автоматической переездной сигнализацией 556.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Вопросы сотрудничества ЕОА и ДВЖД обсудили в Биробиджане
- В ЕАО Кимкано-Сутарский ГОК могут включить в госпрограмму
- К середине 2017 года Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области планирует выйти на проектную мощность
- Первая опора трансграничного мостового перехода через реку Амур возводится в соответствии с графиком
- В бизнес–инкубатор ЕАО поступили 42 инвестиционные заявки от потенциальных резидентов
- Названа дата проведения XIII Международного фестиваля еврейской культуры и искусства в ЕАО
- Бизнес-инкубатор для малого бизнеса открылся в Еврейской автономной области
- Еврейской автономной области требуются не менее 4000 квалифицированных специалистов
- Резиденты ТОР "Амуро-Хинганская" начинают работать в ЕАО
- Тринадцатая дальневосточная ТОР создается в Еврейской автономной области
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.