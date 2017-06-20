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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Июля, 21:36 |
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В Биробиджане собираются заняться женьшеневыми плантациями
Строительство и посадки предполагается начать весной-летом 2018 года, а первый «урожай» ожидается к 2021 году. Срок окупаемости проекта – семь лет, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщил «Интерфакс - Дальний Восток» со ссылкой на коммерческого директора компании «Формула роста» Юрия Тищенко, общий объем вложений в проект составит около 1,3 млрд руб., 30% суммы инвестирует китайская компания «Байминь женьшень». «Формула роста» намерена войти с этим проектом в ТОР «Амуро-Хинганская».
Место для размещения плантаций женьшеня и производства для переработки выбрано место в зоне естественного ареала дикорастущего женьшеня с подходящей почвой и лесным массивом у села Димитрово Биробиджанского района. По планам авторов бизнес-проекта, женьшень будет расти порядка четырех-пяти лет, пока корни растения не достигнут товарного размера. Затем на заводе их законсервируют в вакуумные упаковки. Уже на четвертый год запуска теплиц предприятие получит порядка 70 т корней женьшеня. Сбыт, уверены в компании, на российском, и азиатских рынках - в КНР, Японии, Южной Корее - обеспечен. Срок окупаемости проекта – семь лет.
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