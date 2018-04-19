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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Апреля, 12:00 |
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ЕАО увеличивает темпы роста в строительстве
«Мы должны быть готовы к увеличению объемов строительных работ, чтобы выполнить их с надлежащим качеством и в срок», – подчеркнул губернатор ЕАО Александр Левинталь.
В ближайшие 3 года в регионе планируется строительство и реконструкция 14 объектов социального назначения. Среди них – школы в Биробиджане и Валдгейме, школы – детские сады в п. Будукан и п. Радде, новый поликлинический корпус детской областной больницы, реконструкция и капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера, капитальный ремонт детской областной больницы и другие. На 7 инвестиционных площадках ведется строительство промышленных объектов. Предполагается приобрести 80 квартир для медицинских и педагогических работников. С 2019 года продолжится программа переселения граждан из аварийного жилья.
По итогам прошедшего года средняя заработная плата работников строительных организаций выросла и составляет 39,3 тыс. рублей (рост на 10,5 % к 2016 году), что выше средней по области на 14%.
В 2017 году введено в эксплуатацию 50,4 тыс. кв. метров жилья. На конец года стоимость 1 кв. метра составила 36 тыс. 931 рубль, или 89,7 % к 2016 году, и по-прежнему остается самой низкой в Дальневосточном федеральном округе.
В прошлом году улучшили жилищные условия более 420 граждан, в основном в рамках реализации мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда. С 2019 года программа по расселению граждан из аварийного жилья будет продолжена. На сегодняшний день в реестре 256 домов, признанных аварийными, общей площадью 76,06 тыс. кв. м., подлежат расселению более 4000 человек.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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