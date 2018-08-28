Еврейская АО стала 49-м регионом страны, в котором "МегаФон" развернул сеть LTE

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 07 Сентября, 09:51 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
07.09 |
Всероссийский форум для предпринимателей стартовал в Приамурье
07.09 |
Глава Приамурья предложил дать поручение Правительству страны о субсидировании ряда авиасообщений
07.09 |
Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
07.09 |
"Российские железные дороги" сформировали программу по созданию мостового перехода с Сахалина на материк
06.09 |
Владивосток накормят высококачественными полуфабрикатами
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
28 Января 2014, 16:14 | Регион сегодня

Еврейская АО стала 49-м регионом страны, в котором "МегаФон" развернул сеть LTE

Доступ к высокоскоростной мобильной связи четвертого поколения (4G) от "МегаФона" получили жители Еврейской автономной области. Оператор развернул сеть LTE в столице региона Биробиджане, ставшем первым дальневосточным городом с населением менее 100 000 человек, в котором действует связь 4G. Теперь жителям Еврейской АО доступен мобильный интернет на скоростях до 100 Мбит/с.
Еврейская АО стала 49-м регионом страны, в котором «МегаФон» развернул сеть LTE. Услуги 4G теперь доступны во всех районах Биробиджана, а также в его окрестностях, что дает возможность 95% жителей столицы региона пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на скоростях до 100 Мбит/с. Это позволяет смотреть видео высокой четкости в режиме реального времени, значительно быстрее скачивать через мобильную сеть «тяжелые» файлы, с минимальной задержкой загружать интернет-страницы, а также развернуть полноценный мобильный офис в любом месте.
 
Помимо передачи данных, абоненты оператора могут совершать голосовые вызовы на 4G-смартфонах благодаря технологии CSFB. А при отсутствии покрытия нового стандарта владельцы устройств с поддержкой 4G будут автоматически «приняты» сетями 3G/2G «МегаФона», и доступ к мобильному интернету, голосовым услугам и SMS, таким образом, сохранится.
 
«Еврейская автономная область в свое время стала одним из первых регионов Дальнего Востока, где появилась наша связь, - отметил директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин. – И теперь именно Биробиджан - первый из малых дальневосточных городов, жители которого могут в полной мере оценить преимущества высокоскоростного мобильного 4G-интернета. Технологии не стоят на месте - увеличиваются мощности и функциональные возможности смартфонов, планшетов, других мобильных устройств. Растет и объем загружаемых и передаваемых файлов. Стандарт LTE позволяет удовлетворить самые взыскательные потребности наших абонентов в высокоскоростном интернете».
 
На сегодняшний день «МегаФон» предоставляет услуги 4G/LTE в 49 субъектах Российской Федерации, т. е. в более чем 50% регионов страны. Уже сейчас воспользоваться самым быстрым мобильным интернет-доступом могут жители 10 городов-миллионников, 14 городов с населением от пятисот тысяч жителей до миллиона и свыше 150 городов меньшего размера. 4G от «МегаФона» покрывает территорию, на которой проживает более 37% населения страны. Согласно данным исследования, проведенного ИА Telecom Daily в декабре 2013 года, сеть четвертого поколения от «МегаФона» является крупнейшей LTE-сетью в стране.
 
В сети 4G «МегаФон» работает около 50 моделей мобильных устройств любого формата с поддержкой LTE. Среди них смартфоны, планшеты, модемы, роутеры ведущих мировых производителей – Apple, Samsung, LG, HTC и других. Приобрести их можно как в фирменных салонах «МегаФона», так и в других розничных сетях. В сети фирменных салонов «МегаФона» абоненты могут приобрести и самый доступный 4G-смартфон на российском рынке – МегаФон Turbo 4G, цена которого составляет 4990 руб. при условии подключения интернет-опции «Интернет S». Полный список устройств, которые работают в 4G-сети оператора, можно посмотреть на специальном сайте, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
 
 
Теги: интернет  Мегафон 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика