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28 Января 2014, 16:14 | Регион сегодня
Еврейская АО стала 49-м регионом страны, в котором "МегаФон" развернул сеть LTE
Доступ к высокоскоростной мобильной связи четвертого поколения (4G) от "МегаФона" получили жители Еврейской автономной области. Оператор развернул сеть LTE в столице региона Биробиджане, ставшем первым дальневосточным городом с населением менее 100 000 человек, в котором действует связь 4G. Теперь жителям Еврейской АО доступен мобильный интернет на скоростях до 100 Мбит/с.
Еврейская АО стала 49-м регионом страны, в котором «МегаФон» развернул сеть LTE. Услуги 4G теперь доступны во всех районах Биробиджана, а также в его окрестностях, что дает возможность 95% жителей столицы региона пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на скоростях до 100 Мбит/с. Это позволяет смотреть видео высокой четкости в режиме реального времени, значительно быстрее скачивать через мобильную сеть «тяжелые» файлы, с минимальной задержкой загружать интернет-страницы, а также развернуть полноценный мобильный офис в любом месте.
Помимо передачи данных, абоненты оператора могут совершать голосовые вызовы на 4G-смартфонах благодаря технологии CSFB. А при отсутствии покрытия нового стандарта владельцы устройств с поддержкой 4G будут автоматически «приняты» сетями 3G/2G «МегаФона», и доступ к мобильному интернету, голосовым услугам и SMS, таким образом, сохранится.
«Еврейская автономная область в свое время стала одним из первых регионов Дальнего Востока, где появилась наша связь, - отметил директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин. – И теперь именно Биробиджан - первый из малых дальневосточных городов, жители которого могут в полной мере оценить преимущества высокоскоростного мобильного 4G-интернета. Технологии не стоят на месте - увеличиваются мощности и функциональные возможности смартфонов, планшетов, других мобильных устройств. Растет и объем загружаемых и передаваемых файлов. Стандарт LTE позволяет удовлетворить самые взыскательные потребности наших абонентов в высокоскоростном интернете».
На сегодняшний день «МегаФон» предоставляет услуги 4G/LTE в 49 субъектах Российской Федерации, т. е. в более чем 50% регионов страны. Уже сейчас воспользоваться самым быстрым мобильным интернет-доступом могут жители 10 городов-миллионников, 14 городов с населением от пятисот тысяч жителей до миллиона и свыше 150 городов меньшего размера. 4G от «МегаФона» покрывает территорию, на которой проживает более 37% населения страны. Согласно данным исследования, проведенного ИА Telecom Daily в декабре 2013 года, сеть четвертого поколения от «МегаФона» является крупнейшей LTE-сетью в стране.
В сети 4G «МегаФон» работает около 50 моделей мобильных устройств любого формата с поддержкой LTE. Среди них смартфоны, планшеты, модемы, роутеры ведущих мировых производителей – Apple, Samsung, LG, HTC и других. Приобрести их можно как в фирменных салонах «МегаФона», так и в других розничных сетях. В сети фирменных салонов «МегаФона» абоненты могут приобрести и самый доступный 4G-смартфон на российском рынке – МегаФон Turbo 4G, цена которого составляет 4990 руб. при условии подключения интернет-опции «Интернет S». Полный список устройств, которые работают в 4G-сети оператора, можно посмотреть на специальном сайте, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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