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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вопрос стоимости проезда по мосту Нижнеленинское – Тунцзян еще не решен
«Мы рассчитываем, что и общие испытания дадут положительный результат. Сил и средств на объекте хватает», - отметил губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.
По словам главы региона, частично проведенные испытания по четырем опорам свидетельствуют о достаточном качестве.
До завершения строительства обсуждаются вопросы с эксплуатацией моста: кто будет отвечать за различные зоны обслуживания моста, являться собственником тех или иных объектов, каким образом будут формироваться тарифы на перевозки грузов.
«Это вопросы организационные, но решать их необходимо комплексно. От этого зависит стоимость проезда через мост, система его дальнейшей эксплуатации. И здесь требуется тесное взаимодействие РЖД, Росграницы, таможенной службы, пограничников, фондов, финансирующих проект, других служб. Сегодня есть полное понимание, кто, что и когда должен сделать, чтобы построить мостовый переход и сопутствующую инфраструктуру в установленный срок», – подчеркнул губернатор.
Напомним, в конце июля прошли испытания четвертой опоры моста через Амур Нижнеленинское (Еврейская автономная область) – Тунцзян (КНР). Полностью мост будет готов и июне следующего года.
Железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское – Тунцзян строится в Еврейской автономной области. Его длина составляет 2,2 км, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов.
Мост дает большие перспективы в развитии трансграничной торговли и организации транзитных перевозок. Мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока. В реализации проекта с российской стороны участвует Фонд развития Дальнего Востока. Он также может стать составной частью трансевразийского торгово-инфраструктурного проекта «Шелковый путь» в рамках концепции «один пояс – один путь». Железнодорожный мост рассчитан на перевозки более 20 млн. тонн грузов в год.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно подчеркивал, что создание мостового перехода и реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры способствует тесному экономическому взаимодействию двух государств. «Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости», - отметил министр.
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