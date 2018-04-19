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В Еврейской автономной области Кимкано-Сутарский ГОК выйдет на полную мощность к концу года
Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, одобренный для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», выйдет на полную мощность до конца 2018 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Предприятие работает на мощности порядка 75 процентов от полной. Мы планируем выйти на полную мощность до конца года. В настоящее время идет отладка производства. Выход такого большого предприятия на проектную мощность не происходит одномоментно, особенно учитывая проблемы, унаследованные нами от китайского подрядчика. Тем не менее прогресс на лицо, в январе прошлого года мы производили порядка 60 тысяч тонн высококачественного железорудного концентрата, а вышли практически на 200 тысяч тонн ежемесячно», - рассказал финансовый директор Группы компаний IRCLtd.,куда входит Кимкано-Сутарский ГОК, Данила Котляров.
ООО «Кимкано‐Сутарский ГОК» перерабатывает железные руды Кимканского и Сутарского месторождений в Еврейской автономной области. Годовая производственная мощность предприятия составляет 10 млн тонн по переработке руды и 3,2 млн тонн по производству высококачественного железорудного концентрата с содержанием железа 65%. Общие инвестиции в проект составляют порядка 25 млрд рублей.
Напомним, для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» было одобрено 22 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 147 млрд рублей. Такое решение было принято по итогам заседания Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Отметим, что Дальний Восток России является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Дальний Восток в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 17,1 процента (в среднем по России этот показатель составил 4,4 процента). При этом из 17 процентов роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные. 26 процентов всех иностранных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток.
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