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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:42 |
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В Еврейской автономной области появится бизнес-инкубатор
В ходе переговоров речь шла о взаимодействии банка и правительства области в реализации ряда проектов. Главный из них – создание на территории области первого бизнес-инкубатора для субъектов малого бизнеса, преимущественно с инновационным уклоном. В настоящее время идет поиск помещения под размещение бизнес-инкубатора, который будет рассчитан примерно на 20 хозяйствующих субъектов на первом этапе. В течение года предпринимателям будет оказана помощь в создании жизнеспособных и эффективных производств. С этой целью будут предоставлены в аренду помещения, оказаны консультационные, бухгалтерские и юридические услуги.
"Мы в ближайшие месяцы создадим новый институт развития, инструмент поддержки малого бизнеса. По нашим расчетам этот проект заработает не позже сентября 2016 года. Отбор стартап-проектов мы начинаем в ближайшие дни: подготовим предварительные материалы, разместим их в СМИ, начнем подбор кандидатов в стартапы. Предполагается, что в работе бизнес-инкубатора активное участие примет Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема. Кандидатами в стартапы могут стать молодые преподаватели, ученые, студенты и аспиранты университета. Полагаю, что вуз будет активно участвовать и в оказании консультационных, юридических и других услуг", - отметил Александр Левинталь.
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