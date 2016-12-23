|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 31 Декабря, 09:15 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В бизнес–инкубатор ЕАО поступили 42 инвестиционные заявки от потенциальных резидентов
Как сообщил директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства Михаил Юркин, резидентами бизнес–инкубатора являются в основном физические лица, а также граждане, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели или образовавшие общества с ограниченной ответственностью из Еврейской автономной области и других регионов России.
Основной возраст обратившихся предпринимателей - от 31 до 40 лет. Их 45,2 процента. 26,2 процента составляют граждане от 21 до 30 лет и 21,4% - от 41 до 50 лет, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Департаменте пресс-службы губернатора и правительства ЕАО.
По информации Агентства по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства, основную часть предложенных инвестиционных проектов планируется реализовать в сферах промышленности, информационных технологий и услуг населению. Главный акцент делается на инновации.
Всем, кто прошел специальный отбор, предоставляется финансирование на сумму от миллиона до полутора миллионов рублей на безвозмездной основе и до 20 миллионов в виде кредита.
Михаил Юркин сообщил, что по трем инвестиционным заявкам с бизнес- инкубатором в настоящее время согласованы и подписаны термшиты на общую сумму свыше 6 млн. рублей. Финансирования своих проектов резиденты ожидают сразу после новогодних праздников. Средства поступают от ПАО КБ «Восточный».
Основная задача бизнес-инкубатора – поиск лучших идей и помощь в выращивании их в бизнес. На его открытии губернатор области Александр Левинталь отметил, что бизнес-инкубатор является важнейшим институтом развития территории. Сейчас, когда на финансирование отобраны первые проекты, прошедшие тщательный отбор,активность организации, поддерживающей бизнес, должна расти, подчеркнул губернатор.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В бизнес–инкубатор ЕАО поступили 42 инвестиционные заявки от потенциальных резидентов
- Названа дата проведения XIII Международного фестиваля еврейской культуры и искусства в ЕАО
- Бизнес-инкубатор для малого бизнеса открылся в Еврейской автономной области
- Еврейской автономной области требуются не менее 4000 квалифицированных специалистов
- Резиденты ТОР "Амуро-Хинганская" начинают работать в ЕАО
- Тринадцатая дальневосточная ТОР создается в Еврейской автономной области
- В Еврейской автономной области появится бизнес-инкубатор
- Презентация проекта строительства трансграничного мостового перехода через Амур пройдет в рамках ВЭФ
- Первый железорудный концентрат произведен на обогатительной фабрике Кимкано-Сутарского ГОКа в ЕАО
- Более 5 тысяч новых учебных мест будут созданы в школах ЕАО
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.