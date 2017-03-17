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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В ЕАО Кимкано-Сутарский ГОК могут включить в госпрограмму
Александр Галушка, прибывший с рабочим визитом в Еврейскую автономную область, посетил Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат. Предприятие недавно запустило производственные мощности, произведя в марте 120 тысяч тонн железной руды. В планах – удвоить этот показатель к середине текущего года.
«Именно такие проекты дают новую экономику, новые рабочие места, налоги в бюджет, а значит, и новые возможности для развития социальной сферы, - сказал Александр Галушка. - То, что такие предприятия запускаются – отрадно. Сегодня мы видим какой это дает эффект для развития Еврейской автономной области. Более того, предприятие является якорем с точки зрения экономического развития территории».
«Было бы полезно включить этот проект в состав государственной программы развития Дальнего Востока, тогда Правительство России примет дорожную карту проекта для его административного сопровождения и содействия в реализации», - сказал Александр Галушка.
Глава Минвостокразвития напомнил, что в течение месяца будет запущена автоматизированная информационная система сопровождения инновационных проектов.
«Мы работаем с каждым инвестором индивидуально, каждый проект – это свои вопросы и проблемы, - подчеркнул Александр Галушка. - Такую систему мы создаем, она будет клиентоориентированная по отношению к каждому инвестору и адресная по отношению к каждому проекту. Понимание крупных проблем будет полагаться на основе дорожной карты, которую вместе с инвестором и будем вырабатывать. Таким образом, мы завершаем формирование системы работы с инвестиционными проектами на Дальнем Востоке».
Напомним, что в рамках рабочей поездки на Дальний Восток, в ЕАО глава ведомства также посетит площадку строительства железнодорожного мостового перехода через Амур Нижнеленинское – Тунцзян (КНР) и проведет ряд совещаний в Биробиджане.
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