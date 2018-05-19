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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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13 Июня 2018, 13:20 | Регион сегодня |
В Комсомольске-на-Амуре возник пожар на Амурском судостроительном заводе
Утром 13 июня загорелась плавучая установка, пришвартованная к пирсу Амурского судостроительного завода
Об этом сообщили «Дальневосточному капиталу» в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
По информации источника, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. В тушении огня принимают участие заводское подразделение пожарной охраны, а также городские пожарные части №№ 7, 5, 13 и 98.
Пожару присвоен наивысший уровень сложности, информации о пострадавших и погибших пока нет.
Фото komcity.ru.
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