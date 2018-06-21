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Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"

Лучшим снимком проекта "Посмотри на Владивосток 2017" была выбрана фотография Ольги Васик
1 июля в кинотеатре «Океан IMAX» прошла церемония награждения победителей фотопроекта «Посмотри на Владивосток 2017». Жюри выбрало лучших в номинациях «Архитектура», «События», «Повседневность», «Море», «Порт», «Учителя» и «Азиатский акцент». Всего на конкурс поступила 1921 фотография от 484 профессиональных и непрофессиональных авторов.

Также на церемонии представили шестую книгу проекта в фиолетовом цвете. В нее вошло 158 работ — подарок Владивостоку на 158-летие. В книге можно увидеть и фотографии из фонда музея Арсеньева, об учителях Владивостока с 1920-е по 1980-е годы.
 
 
Марина Баринова, организатор проекта и издатель шести альбомов, пригласила главу города Виталия Веркеенко в жюри конкурса "Посмотри на Владивосток * 2018"
 
 
 
 
Любовь Алексеева, представляя компанию "Ростелеком" - бессменного партнера конкурса "Посмотри на Владивосток", вручила приз победителю в номинации "Азиатский акцент"
 
 

 
Шаши Мартынова, редактор и издатель (Москва), член жюри конкурса, вручает победный кораблик  в номинации «Море» Антону Блохину  за фото «Любить по-владивостокски»

 


 

Две фотографии Олега Семенова прошли в финал конкурса Look at Vladivostok и попали в одноименный сборник. Фото со страницы в FB.

 


 
Как ранее сообщал журналу "Дальневосточный капитал", награждение началось с приветствия мэра Владивостока Виталия Веркеенко. Он отметил неформальную, дружескую атмосферу события и рассказал о личном символизме. Накануне 1 июля, его сын собрал в подарок папе флотилию бумажных кораблей — таких же, как и деревянные кораблики для призеров «Посмотри на Владивосток».

Виталий Веркеенко, мэр Владивостока: «Мне приятно поздравлять людей, которые так любят Владивосток и умеют влюблять в него через снимки. Город у нас разный, и вы показываете его как парадным, так и повседневным. Я с удовольствием войду в состав жюри конкурса, а альбом буду дарить всем гостям Владивостока».

Далее победителей в номинациях объявили партнеры и друзья фотоконкурса, ими стали:

«Архитектура» — Андрей Беляев «Яркая жизнь»;
 
«Повседневность» — Антон Блохин «Подальше от городской суеты»;
 
«События» — Владимир Леликов «Вальс победы»;
 
«Море» — Антон Блохин «Любить по-владивостокски»;
 
«Порт» — Антон Новгородов «Восточные врата России»;
 
«Азиатский акцент» — Елена Синило «Китайский дракон в Японском море»;
 
«Учителя» — Виталий Китаев «Судья Всероссийской роботехнической олимпиады Павел Добржанский»;
 
«Специальный приз имени Карла Шульца» от музея Арсеньева — Дмитрий Бахтин «Воспитанники детского дома в гостях у Заслуженного художника РФ Сергея Михайловича Черкасова»;
 
«Приз зрительских симпатий» — Семён Шелякин «Я самая красивая. Верно?»
 
 

 


Лучшим снимком проекта была выбрана фотография Ольги Васик «Китайский шелк. Утро, грустит одинокий селезень мандаринки. Кулик прилетел».

Ольга Васик, фотограф и обладатель приза «За лучший снимок»: «Скажу честно — ноги дрожат. Стою с трудом, потрясена, обожаю Владивосток. Короткая история: мне 16 лет, я приехала учиться во Владивосток. 30 декабря, иду с тренировки, поземка, метель, серо и холодно, снега нет и не предвидится. Думаю, господи, куда я приехала, — мне же еще 5 лет здесь учиться. А 31 декабря пошел снег, и поняла: это один из лучших городов на Земле. Живу тут уже долго и очень счастливо!».

Все победители фотоконкурса получили в подарок деревянные кораблики — символ «Посмотри на Владивосток», которые создал для проекта известный приморский скульптор Олег Батухтин. Звершилась церемония приглашением на выставку в «Артэтаж» и традиционной песней «Паруса Крузенштерна», которую победители исполнили вместе с группой «Фаэтон Band».

 


 

В июле горожане смогут увидеть работы фотоконкурса «Посмотри на Владивосток 2017» в музее современного искусства «Артэтаж» (Адмирала Фокина, 25). В среду, четверг и пятницу — с 10:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:00. Вход свободный.

«Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. На конкурс ежегодно присылают  от 1000 до 2 500 фотографий. Их оценивает интернациональное жюри из мастеров фотографии, арт-критиков и искусствоведов, писателей и журналистов. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло шесть фотоальбомов о жизни города в 2012-2017 годах — более 9 000 книг разошлись по России и другим странам.

 
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер проекта «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok).
 
Автор фото - Марина БОЖКО.
 
Теги: look at vladivostok  Посмотри на Владивосток 


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Комментарии
  • Неедрос13:30, 02.07.2018

    Если честно, бред какой-то))). . «Китайский шелк. Утро, грустит одинокий селезень мандаринки. Кулик прилетел». Где тут про ВЛАДИВОСТОК???. . . .
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