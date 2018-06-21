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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 02 Июля, 14:58 |
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Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
Также на церемонии представили шестую книгу проекта в фиолетовом цвете. В нее вошло 158 работ — подарок Владивостоку на 158-летие. В книге можно увидеть и фотографии из фонда музея Арсеньева, об учителях Владивостока с 1920-е по 1980-е годы.
Две фотографии Олега Семенова прошли в финал конкурса Look at Vladivostok и попали в одноименный сборник. Фото со страницы в FB.
Виталий Веркеенко, мэр Владивостока: «Мне приятно поздравлять людей, которые так любят Владивосток и умеют влюблять в него через снимки. Город у нас разный, и вы показываете его как парадным, так и повседневным. Я с удовольствием войду в состав жюри конкурса, а альбом буду дарить всем гостям Владивостока».
Далее победителей в номинациях объявили партнеры и друзья фотоконкурса, ими стали:
«Архитектура» — Андрей Беляев «Яркая жизнь»;
Лучшим снимком проекта была выбрана фотография Ольги Васик «Китайский шелк. Утро, грустит одинокий селезень мандаринки. Кулик прилетел».
Ольга Васик, фотограф и обладатель приза «За лучший снимок»: «Скажу честно — ноги дрожат. Стою с трудом, потрясена, обожаю Владивосток. Короткая история: мне 16 лет, я приехала учиться во Владивосток. 30 декабря, иду с тренировки, поземка, метель, серо и холодно, снега нет и не предвидится. Думаю, господи, куда я приехала, — мне же еще 5 лет здесь учиться. А 31 декабря пошел снег, и поняла: это один из лучших городов на Земле. Живу тут уже долго и очень счастливо!».
Все победители фотоконкурса получили в подарок деревянные кораблики — символ «Посмотри на Владивосток», которые создал для проекта известный приморский скульптор Олег Батухтин. Звершилась церемония приглашением на выставку в «Артэтаж» и традиционной песней «Паруса Крузенштерна», которую победители исполнили вместе с группой «Фаэтон Band».
В июле горожане смогут увидеть работы фотоконкурса «Посмотри на Владивосток 2017» в музее современного искусства «Артэтаж» (Адмирала Фокина, 25). В среду, четверг и пятницу — с 10:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:00. Вход свободный.
«Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. На конкурс ежегодно присылают от 1000 до 2 500 фотографий. Их оценивает интернациональное жюри из мастеров фотографии, арт-критиков и искусствоведов, писателей и журналистов. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло шесть фотоальбомов о жизни города в 2012-2017 годах — более 9 000 книг разошлись по России и другим странам.
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Если честно, бред какой-то))). . «Китайский шелк. Утро, грустит одинокий селезень мандаринки. Кулик прилетел». Где тут про ВЛАДИВОСТОК???. . . .
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