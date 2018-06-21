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Владивосток из города для машин превратится в город для людей
Участок под многоуровневую парковку на Верхнепортовой, 6 специалисты администрации города подготовили к конкурсу. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. В ближайшее время будут разработаны условия конкурса.
Площадь участка составляет 3 497 квадратных метров. В проекте предусмотрено здание многоярусной надземной парковки закрытого типа. Вместимость – 240 машино-мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Инвестор может воспользоваться им или разработать свой собственный. По условиям концессии парковка появится за счет средств инвестора-концессионера, который затем будет эксплуатировать ее в рамках заключенного концессионного соглашения и в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, что кроме участка на Верхнепортовой, 6, под строительство парковок выделено еще два места в центре Владивостока. Один из участков расположен на Октябрьской, 20. Здание автопарковки спроектировано 9-этажным, открытого типа в надземной части и 2-этажным закрытого типа в подземной части. Подземные уровни имеют отдельные въезды, не связанные с надземной частью. Площадь участка составляет 2680 квадратных метров. Количество парковочных мест – 214.
Еще один участок, площадью 1400 квадратных метров, можно приобрести на ул. Адмирала Фокина, 23. Проектное решение предусматривает строительство многоярусной парковки и благоустройство территории с устройством пешеходно-рекреационной зоны на эксплуатируемой кровле. Вместимость автопарковки – 141 машино-место.
О том, что Владивосток должен из города для машин превратиться в город для людей, неоднократно говорил и глава краевого центра Виталий Веркеенко. Для этого специалисты сейчас прорабатывают пешеходные связи, которые бы соединили скверы и парки в центре города. Параллельно ведется работа по созданию уличной парковочной сети и строительству многоуровневых парковок.
«В ближайшее время мы объявим аукционы на строительство парковок вдоль дорог, то есть создание улично-дорожной сети, и многоярусных парковок. В дальнейшем будем предъявлять жесткие требования за нарушение правил парковки во Владивостоке, - рассказал Виталий Веркеенко. - Сейчас парковка в неположенном месте – это нарушение правил ПДД. Штрафует ГИБДД, все штрафы идут в федерацию. В случае реализации программы создания в центре города парковок на улично-дорожной сети мы трансформируем ее всю в муниципальные парковки. Соответственно, все доходы от парковок на улично-дорожной сети и все штрафы за нарушение правил парковки пойдут в муниципалитет. Уверен, что это будет способствовать и разгрузке городских магистралей, решению проблемы транспортных заторов».
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Тремя парковками проблему не решить, да и разговоры ведутся не первое десятилетие, может пора уже что то начать делать?
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