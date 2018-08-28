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Понедельник| 24 Сентября, 18:12 |
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ВРП Приморья с созданием Свободного порта Владивосток достигнет двух триллионов рублей
По оценке разработчиков, в результате принятия и реализации законопроектов о создании Свободного порта валовый региональный продукт Приморского края составит к 2021 году 1,106 триллиона рублей (рост в 1,7 раза к 2015 году), к 2025 году – 1,402 триллиона рублей (рост в 2,2 раза к 2015 году), к 2034 году – 2,157 триллиона рублей (рост в 3,4 раза к 2015 году).
Прирост ВРП Приморского края составит 470,1 миллиарда рублей к 2021 году, 766,2 миллиарда рублей – к 2025 году, 1,521 триллиона рублей – к 2034 году.
Количество созданных рабочих мест достигнет 84,7 тысяч человек к 2021 году, 108 тысяч – к 2025 году, 468,5 тысяч человек – к 2034 году.
Прирост ВРП ДФО к 2025 году в результате реализации проекта может составить 1,97 триллиона рублей – до 34 процентов.
Предложение предоставить Владивостоку статус Свободного порта с привлекательным, облегченным таможенным режимом было озвучено Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года. В апреле текущего года Президент также обратил внимание на необходимость скорейшего внесения соответствующих изменений в законодательство – уже в весеннюю сессию парламента.
Законопроекты направлены на создание благоприятных условий для увеличения темпов социально-экономического развития Приморского края и ДФО. Резидентам Свободного порта будут предоставлены лучшие условия ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности по отношению к аналогичным территориям, функционирующим в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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